Un hommage a été rendu à Diogo Jota Photo: x

Le groupe Oasis a fait son grand retour à Cardiff vendredi soir, marquant sa première performance en 16 ans au Principality Stadium. Au cœur de la soirée, un moment poignant a ému les 75 000 spectateurs: pendant l’interprétation de leur hymne de 1994, « Live Forever », le groupe a dédié ce morceau à Diogo Jota et à son frère, tragiquement décédés dans un accident de voiture jeudi dernier.

Au cours de ce moment d’hommage, une photo de Jota, portant son maillot de Liverpool, a été projetée en grand format sur l’écran géant, suscitant une vague d’applaudissements et d’émotion dans la foule.

Les frangins Gallagher sont des supporters assidus de Manchester City. Liam et Noel se revendiquent fans des Citizens, club historiquement prolétaire et des basses classes de la ville du Nord de l'Angleterre. Cet hommage à un joueur de Liverpool est d'autant touchant.

Diogo Jota, attaquant de 28 ans du Liverpool FC et de la sélection portugaise, a perdu la vie dans un accident sur l’autoroute A‑52, à Zamora (Espagne), dans la nuit du 2 au 3 juillet 2025, en compagnie de son frère André Silva. Leur véhicule a quitté la route après l’éclatement d’un pneu et a pris feu. Les obsèques sont prévues ce samedi. Le joueur était en train de revenir en Angleterre. Récemment opéré d'un poumon, il voulait éviter de prendre l'avion et avait privilégié le ferry à partir de Santander.