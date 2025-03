Dans le Bureau ovale, Zelensky s'est battu pour son pays tandis que Trump s'est senti lésé. Le ton est monté et à présent, Zelensky regrette cette dispute. Voici le compte-rendu de ce qu'il s'est passé à la Maison Blanche après l'esclandre de vendredi soir.

Zelensky regrette l'esclandre avec Trump et veut renégocier

1/5 Une séquence d'images documentant l'esclandre de vendredi à la Maison Blanche entre le président américain Donald Trump et le président ukrainien Volodimir Zelensky. Photo: AFP

Daniel Kestenholz

Après le clash à la Maison Blanche entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky, les émotions ont bouillonné des deux côtés. Trump a fait sortir la presse du Bureau ovale. «Je pense que nous en avons assez vu», a déclaré le président américain. Zelensky a quitté la Maison Blanche une heure plus tard, à 13h47 heure locale (19h47 HEC). Que s'est-il donc passé pendant cette heure?

Zelensky aurait demandé à Trump de revenir, le président américain se serait braqué et aurait écrit son message de colère sur Truth Social. Zelensky «peut revenir quand il sera prêt pour la paix», a déclaré Trump, laissant une porte ouverte à Zelensky après l'esclandre. Finalement, le président ukrainien a quitté la Maison Blanche à bord d'une limousine garée devant l'aile ouest.

Plus tard, avant de monter dans son hélicoptère Marine One, Trump a laissé entendre aux journalistes que le chef de Kiev avait tenté de reprendre immédiatement les discussions. «Il a voulu revenir immédiatement, a déclaré le républicain. Mais ce n'était pas possible pour moi.»

Le ministre américain des Finances Scott Bessent a confirmé cette information à la chaîne américaine Fox News. «Zelensky a supplié de revenir.» Lors de sa récente visite à Kiev, Zelensky s'était déjà montré très entreprenant, a laissé entendre Scott Bessent et a reproché à Zelensky d'avoir fait «l'un des plus grands autogoals diplomatiques de l'histoire».

« Nous devons être très honnêtes»

Avant de monter à bord de Marine One, Trump avait aussi déclaré: «Je veux un cessez-le-feu immédiat.» Il a exhorté Zelensky à faire la paix avec la Russie, au risque de perdre le soutien américain. Zelensky n'a «pas les cartes en main». Il ne doit pas parler de Poutine et de toutes ces «choses négatives», a lancé Trump. «Il doit dire: je veux la paix.»

Plus tard, selon l'agence de presse AP, Zelensky a déclaré que l'Ukraine n'entamerait pas de discussions de paix avec la Russie tant qu'elle n'obtiendrait pas de garanties de sécurité contre une nouvelle offensive de Moscou. Zelensky dit aspirer à la paix à partir d'une position forte de sa nation, de ses forces armées et de ses alliés. «La paix par la force», a-t-il déclaré lors d'un entretien avec Fox News. Il souhaite que le président américain Trump soit «vraiment plus de notre côté».

Le coup d'éclat à la Maison Blanche «n'a pas été bon pour les deux parties», reconnaît Zelensky. Mais il ne pense pas devoir s'excuser auprès de Trump. Interrogé à ce sujet, le président ukrainien répond: «Non. Je respecte le président et je respecte le peuple américain. Je ne suis pas sûr que nous ayons fait quelque chose de mal. Et je pense que nous devons être très ouverts et très honnêtes.»

«Je suis désolé»

Zelensky a éludé les questions concernant sa démission. Selon lui, elles dépendent du peuple ukrainien. Sa démission en échange d'un soutien américain ne serait pas à l'ordre du jour. Mais sans le soutien de Washington, il reconnait que la situation serait «difficile» pour l'Ukraine. Zelensky ne veut pas «perdre ce grand partenaire», mais dit être incapable de simplement oublier les meurtres commis par la Russie.

Il espère donc une reprise des négociations mais malgré tout l'entrain qu'il tente de montrer, la complexité de la situation est flagrante. Regrette-t-il l'esclandre à la Maison Blanche? «Oui», répond Zelensky. «Je pense que ce n'était pas bien, que ce n'était pas bon.»

La relation avec le président Trump peut-elle être sauvée? «Oui, bien sûr», répond Zelensky. D'après lui, il ne s'agit pas seulement d'une relation entre deux présidents, mais entre deux peuples. En terminant son interview de 23 minutes pour Fox News, il conclut avec cette dernière phrase: «Je suis désolé.»

Soutien des compatriotes

Plus tard, le «Financial Times» a confirmé qu'après l'altercation à la Maison Blanche, Zelensky s'était entretenu au téléphone avec le président français Emmanuel Macron et le secrétaire général de l'OTAN Mark Rutte. Sans donner aucun détails, Macron a simplement déclaré: «Nous avions tous raison d'aider l'Ukraine et de sanctionner la Russie il y a trois ans, et nous continuerons de le faire».

Zelensky a également reçu le soutien de ses compatriotes après l'esclandre. Le journal en ligne «Kyiv Independent» a écrit dans un éditorial: «Un président vient de manquer de respect à l'Amérique dans le bureau ovale. Ce n'était pas Zelensky.» «Nous ne voulons pas d'alliance avec la Russie et nous ne voulons pas trahir l'Ukraine», poursuit-il. Ce qui s'est passé à Washington «nous embarrasse».