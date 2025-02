Le président américain Donald Trump reçoit vendredi le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Au centre des discussions: la reconstruction de l'Ukraine, un accord de plusieurs milliards et la paix. Il est maintenant grand temps pour l'Europe d'agir.

Donald Trump va de l'avant avec ses projets. Vendredi, il recevra Volodymyr Zelensky pour conclure un accord. Photo: imago/UPI Photo

Guido Felder

Vendredi, le président ukrainien Volodymyr Zelensky se rendra à Washington pour rencontrer le président américain Donald Trump. Dans ses bagages: une offre de plusieurs milliards de dollars et beaucoup d'espoir. Zelensky espère que Trump pourra convaincre les Russes de mettre fin à la guerre, mais un tel marché lui coûtera cher. Blick explique en quoi consiste cet accord colossal et pourquoi la paix n'est malgré tout pas encore au programme.

Quel est le but de la visite de Zelensky à la Maison-Blanche?

Donald Trump et Volodymyr Zelensky veulent établir un accord-cadre sur un fonds d'investissement pour la reconstruction de l'Ukraine. Dans le projet de contrat que CNN a pu consulter, les Etats-Unis s'assurent l'accès à des matières premières telles que les terres rares, le pétrole et le gaz.

Une partie des revenus issus de l'exploitation de ces matières premières doit être versée dans le fonds géré conjointement. L'Ukraine devrait recevoir 50% des recettes provenant de nouvelles licences d'extraction. L'Ukraine recèle des ressources minières d'une valeur pouvant atteindre 26 billions de dollars!

Que veut Trump?

Il veut «récupérer l'argent» avec lequel les Etats-Unis ont soutenu l'Ukraine dans sa lutte défensive contre la Russie. Selon Trump, il s'agit de «350 milliards de dollars et de beaucoup d'équipement». L'Institut Kiel pour l'économie mondiale, qui détaille l'aide de guerre à l'Ukraine, parle toutefois de 124 milliards de dollars que le prédécesseur de Trump, Joe Biden, avait donné ou promis à l'Ukraine.

Que propose Trump?

Donald Trump se considère comme un faiseur de paix. Il est en contact avec le président russe Vladimir Poutine, avec lequel il veut discuter d'un cessez-le-feu. Mercredi, il a déclaré que la Russie devait faire des concessions et qu'il s'efforcerait de faire en sorte que l'Ukraine récupère «autant que possible» le terrain perdu. Mais il n'a sans doute pas dit cela sans arrière-pensée, puisque de grandes ressources qui pourraient être intéressantes pour les Etats-Unis se trouvent en effet dans les régions que les Russes ont conquises.

Trump retient toutefois une offre que Zelensky espérait tant: des garanties de sécurité. Le projet d'accord ne contient qu'une vague formulation selon laquelle les Etats-Unis «soutiennent les efforts de l'Ukraine pour obtenir les garanties de sécurité nécessaires à l'instauration d'une paix durable». Trump exclut également une adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Car la discussion sur l'OTAN aurait selon lui été la raison pour laquelle «toute cette histoire» a commencé.

Pourquoi Trump s'intéresse-t-il tant aux ressources naturelles ukrainiennes?

Les Etats-Unis dépendent fortement des importations pour l'approvisionnement en minéraux. Ils proviennent aujourd'hui principalement de Chine, qui domine le marché mondial. En raison des tensions entre Washington et Pékin, Trump cherche donc des alternatives.

La paix est-elle envisageable?

Il y a tout de même des négociations, mais la paix n'est pas en vue, selon les experts. Philipp Adorf, spécialiste des Etats-Unis à l'université de Bonn, explique: «La Russie insiste sur des conditions qui sont inacceptables pour l'Ukraine. Comme elle part du principe qu'un retrait des Etats-Unis ne peut pas être compensé par l'Europe, Poutine pourrait avoir intérêt à poursuivre le conflit.»

Ulrich Schmid, expert de la Russie à l'université de Saint-Gall, ajoute: «Il ne faut pas surestimer cette rencontre. Pour un éventuel traité de paix, il y a toujours beaucoup plus de questions en suspens que de points sur lesquels il existe effectivement un accord. La question des garanties de sécurité pour l'Ukraine, notamment, n'est pas résolue.»

Comment l'UE réagit-elle?

Bien que l'Ukraine soit située en Europe et qu'elle soit candidate à l'adhésion à l'UE depuis 2022, Trump et Poutine n'impliquent pas Bruxelles dans les négociations. A l'occasion du troisième anniversaire du début de la guerre, l'UE a ficelé un nouveau paquet de sanctions contre la Russie. Elle veut ainsi augmenter la pression avant de nouvelles discussions entre le Kremlin et la Maison-Blanche.

En raison du changement de cap des Etats-Unis dans la politique ukrainienne, l'UE a invité Zelensky au sommet européen du 6 mars. Objectif: garantir un soutien supplémentaire et se préparer à des garanties de sécurité.

Pour Philipp Adorf, l'UE n'a qu'une seule possibilité: «De mon point de vue, seule une assistance à l'Ukraine décidée rapidement et étendue de manière substantielle peut faire comprendre à Poutine que sa tactique d'atermoiement n'apporte aucun avantage pour lui non plus.»