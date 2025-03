1/4 Après les discussions entre les Etats-Unis et l'Ukraine, le chef du Kremlin Vladimir Poutine est sous pression. Photo: keystone-sda.ch

Marian Nadler et Daniel Macher

Les discussions entre les Etats-Unis et l'Ukraine sont terminées. Le clash entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky semble déjà être de l'histoire ancienne. Les Américains semblent désormais s'être ralliés à l'Ukraine – du moins pour l'instant. Que va-t-il se passer dans la perspective d'un éventuel cessez-le-feu entre Kiev et Moscou? La balle est désormais dans le camp du chef du Kremlin, Vladimir Poutine.

Comment va-t-il réagir? Blick a posé la question à Ulrich Schmid, expert de la Russie et professeur d'études sur l'Europe de l'Est à l'Université de Saint-Gall.

Ulrich Schmid, comment Poutine va-t-il réagir face à un éventuel cessez-le-feu de 30 jours? Va-t-il l'accepter?

Le résultat de Jeddah met Poutine sous pression. La Russie s'est jusqu'à présent toujours opposée à un cessez-le-feu parce qu'elle pensait avoir l'avantage. Mais d'un autre côté, Poutine ne veut pas perturber sa «bromance» avec Trump. Pour lui, il n'y a pas de bonne solution. Il est face à un véritable dilemme.

Poutine serait donc un peu forcé d'accepter la trêve, afin de ne pas donner une mauvaise image à Trump au risque de perdre son soutien?

Jusqu'à présent, le président russe a toujours simulé une volonté de négocier, notamment pour rejeter la responsabilité sur Zelensky. Aujourd'hui, il fait face à deux options: accepter le cessez-le-feu, ou passer pour un fauteur de guerre aux yeux du monde entier.

Comment jugez-vous la démarche de l'Ukraine, qui a d'abord attaqué Moscou avant de proposer un cessez-le-feu? Poutine apparaît-il désormais aux yeux de la Russie comme quelqu'un de faible?

Le résultat des négociations de Jeddah est surprenant. Kiev poursuit depuis longtemps la stratégie de continuer la guerre en Russie, et rendre ainsi absurde la promesse de stabilité faite par Poutine à la population. En fin de compte, la réaction de l'Ukraine correspond également à un consensus européen, qui exige de négocier avec la Russie.

Quels sont les avantages et les inconvénients d'un cessez-le-feu pour les deux parties?

L'Ukraine craint que la Russie puisse consolider sa position militaire durant un cessez-le-feu et qu'elle puisse répliquer à nouveau, encore plus forte. En ce moment, l'Ukraine en tirerait toutefois un avantage: les positions ukrainiennes dans l'oblast russe de Koursk ont été très affaiblies ces derniers jours. Un cessez-le-feu permettrait à l'Ukraine de se retirer en bonne et due forme.

Comment l'Arabie saoudite se positionne-t-elle dans le conflit? Quels avantages tire-t-elle de cette médiation?

Le Premier ministre saoudien Mohammed bin Salman est parvenu à surmonter son isolement international. Il souhaite faire de l'Arabie saoudite un acteur mondial à part entière. Les deux réunions américaines avec la Russie et l'Ukraine ont renforcé de manière décisive la position de l'Arabie saoudite sur la scène internationale.