Après leur rencontre à Washington, le président ukrainien tentera de faire changer Trump d'avis lors de nouvelles négociations. Photo: Getty Images

Guido Felder

Lors de sa visite à la Maison Blanche fin février, Volodymyr Zelensky s'est fait violemment remettre en place. Le président américain Donald Trump a littéralement humilié son homologue ukrainien devant les caméras et l'a accusé d'être responsable de la guerre. Pire encore, il a pris la défense de l'agresseur russe Vladimir Poutine et a annoncé peu après la fin de l'aide américaine à l'Ukraine.

Entre-temps, Zelensky s'est remis de ses émotions. Lundi, il s'est rendu en Arabie saoudite pour reprendre les négociations avec les américains sous la direction du secrétaire d'État Marco Rubio. Sa capacité à faire réellement changer Trump d'avis dépendra d'une stratégie en quatre points qui pourrait décider du sort de l'Ukraine et même de toute l'Europe.

Le président ukrainien semble plein d'espoir avant les négociations dans la ville portuaire saoudienne de Djeddah. Dans son allocution vidéo quotidienne, Zelensky a déclaré que les discussions préliminaires avaient été satisfaisantes. De plus, Trump a laissé entendre qu'il pourrait bientôt fournir les données des services de renseignement qui avaient été interceptées. L'Ukraine a notamment besoin de ces informations pour localiser les positions ennemies et les attaquer.

Zelensky n'a pas tout fait juste

Volodymyr Zelensky doit être conscient qu'il a lui-même contribué à l'échec des négociations à Washington. Dès le début, il avait critiqué le fait que l'accord sur les ressources naturelles ukrainiennes ne lui suffisait pas en raison de l'absence de garanties de sécurité.

L'ancien diplomate Thomas Borer, qui a négocié l'or volé par les nazis avec les Etats-Unis dans les années 1990 en tant que chef de la Taskforce «Suisse – Seconde Guerre mondiale», a émis plusieurs critiques dans une interview avec Blick: «Lorsque Zelensky s’est exprimé à la Maison Blanche, il était en position de demandeur face aux Etats-Unis, qui sont une superpuissance. C’est pourquoi il est essentiel de commencer par dire des choses agréables. Malheureusement, ce n'est pas ce que Volodymyr Zelensky a fait.»

La stratégie du succès

Pour faire définitivement changer Trump d'avis, Zelensky doit adopter la stratégie suivante en quatre points:

Disposition à la paix et au compromis: Trump a constaté chez Zelensky l'absence de «bonne volonté» pour des négociations de paix. Ainsi, le président ukrainien doit se montrer prêt à entamer des discussions avec la Russie et à faire des compromis.

Retenue: comme le dit Thomas Borer, Zelensky est demandeur auprès du président de la nation qui l'a soutenue jusqu'à présent avec plus de 100 milliards de dollars. Lors de l'entretien, il doit souligner le rôle de leader de Trump et montrer sans cesse sa gratitude. En aucun cas le confronter.

Offre: Zelensky s'était rendu à Washington pour signer un accord-cadre sur l'exploitation des matières premières. Les bénéfices tirés des abondantes ressources minières devaient d'une part financer la reconstruction du pays et d'autre part dédommager les Etats-Unis pour l'aide militaire. C'est cet accord que Zelensky doit rétablir, sans insister sur les garanties de sécurité.

Relations publiques aux Etats-Unis: pour augmenter la pression sur la Maison Blanche, Zelensky doit donner davantage d'interviews dans des médias influents, nouer des contacts avec des membres du Congrès, tenir des conférences dans des universités... Il devra y mettre en scène les souffrances de son pays et s'adresser aux investisseurs afin de renforcer la coopération économique.

De nombreux soutiens perdus

Plus facile à dire qu'à faire. «Apparemment, Trump et son entourage considèrent de plus en plus Zelensky comme un obstacle sur la voie d'une fin rapide du conflit et semblent donc intéressés à le remplacer», explique Philipp Adorf, spécialiste des Etats-Unis à l'université de Bonn.

Zelensky a également perdu le soutien des républicains. Au final, ce qui profite encore à Zelensky, ce sont les accords. «Puisque Trump et ses partisans considèrent la guerre en Ukraine d'un point de vue financier avant tout, il est logique de souligner les avantages économiques d'un soutien continu à l'Ukraine», ajoute Philipp Adorf.

« Trump en veut toujours à Zelensky de ne pas s'être laissé instrumentaliser en 2019 pour tenter de fournir des informations compromettantes sur Joe Biden et son fils Hunter »

Même si Zelensky parvient à faire changer Trump d'avis, les attentes ne doivent toutefois pas être trop élevées. «Trump en veut toujours à Zelensky de ne pas s'être laissé instrumentaliser en 2019 pour tenter de fournir des informations compromettantes sur Joe Biden et son fils Hunter.» Dans le meilleur des cas, un accord sera conclu mardi (ou plus tard), mais Trump et Zelensky ne seront jamais les meilleurs amis du monde.