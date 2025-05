Un deuxième suspect dans une affaire de kidnapping et de torture liée aux bitcoins s'est rendu à la police de New York mardi. Un homme d'affaires tessinois est soupçonné d'avoir participé à la séquestration d'un Italien pendant deux semaines à Manhattan.

L'affaire de kidnapping pour des bitcoins à New York a un lien avec la Suisse

L'affaire de kidnapping pour des bitcoins à New York a un lien avec la Suisse

1/2 William D s'est rendu à la police ce mardi. Photo: AFP

AFP Agence France-Presse

Un homme en cavale soupçonné d'être impliqué dans une affaire de kidnapping et de torture d'un Italien pour le forcer à dévoiler le mot de passe donnant accès à ses bitcoins s'est rendu mardi à la police de New York, a annoncé cette dernière. La police avait arrêté vendredi dans un appartement cossu du quartier de Soho, à Manhattan, John Woeltz, 37 ans, suspecté de «kidnapping, possession criminelle d'armes, agression et séquestration». Elle avait précisé qu'un deuxième suspect était toujours recherché dans cette affaire.

Cet homme «que nous recherchions, s'est rendu ce matin», a déclaré mardi sur la chaîne locale Fox 5 la cheffe de la police de New York, Jessica Tisch. «Il sera inculpé comme John Woeltz de kidnapping et séquestration d'un associé à Soho. Pour l'instant, nous étions à la recherche de ces deux personnes, mais il pourrait y en avoir d'autres», a-t-elle ajouté.

Un homme d'affaires tessinois

Selon le «New York Post», l'homme qui s'est rendu à la police est un certain William D., 33 ans, et établi à Miami, en Floride. Cet homme d'affaires est le fondateur d'un fonds d'investissement basé à Lugano, au Tessin, indique le journal. Il s'est rendu aux policiers vêtu d'un pantalon noir et d'un polo blanc.

Selon les détails de l'accusation dévoilés par les médias locaux, la victime présumée, dont l'identité n'a pas été précisée par la police mais identifiée par les médias comme l'entrepreneur italien en cryptomonnaie Michael Valentino Teofrasto Carturan, s'est rendue dans la résidence louée 30'000 dollars par mois par John Woeltz, dès son arrivée d'Italie le 6 mai.

Torturé pendant deux semaines

Sur place, John Woeltz, présenté par la presse locale comme le «boss de la crypto au Kentucky», et William D. lui ont confisqué ses appareils électroniques et son passeport, et demandé à obtenir les codes d'accès à ses bitcoins, selon la police. Après son refus, les deux hommes l'ont torturé pendant deux semaines, en lui nouant les poignets, le frappant avec un fusil, lui pointant l'arme au visage, l'emmenant au 5e étage de l'immeuble pour menacer de le jeter dans le vide, ou en affirmant qu'ils allaient tuer des membres de sa famille, selon les médias locaux.

Plusieurs éléments de cette histoire aux airs de série noire demeurent pour l'heure inconnus à commencer par la raison de la rencontre entre le duo de malfrats et l'entrepreneur italien dans un appartement luxueux de Soho sur fond de flambée du bitcoin, la plus capitalisée des cryptomonnaies.