Donald Trump veut un gigantesque défilé militaire à Washington pour les 250 ans de l’armée… pile le jour de son anniversaire. Un projet critiqué pour son coût et perçu par ses détracteurs comme un caprice narcissique du président.

En 2017, Donald Trump avait adoré la parade militaire française. Cette année, il veut essayer de faire mieux à Washington. Photo: Getty Images

Solène Monney Journaliste Blick

Décidément, Donald Trump aime les grandes et belles choses. Après l'avion de luxe à 400 millions du Qatar, le président américain a ordonné un défilé militaire pour célébrer les 250 ans de l'armée, coïncidant... avec son anniversaire le 14 juin prochain.

Et il ne fait pas les choses à moitié: 120 véhicules militaires, dont 24 chars Abrams, 7500 soldats, 50 hélicoptères et des avions de chasse, sont attendus dans la capitale américaine, rapporte USA Today. A cela s’ajoutent un feu d’artifice, un concours de fitness et encore bien d'autres surprises.

La facture s’annonce salée: entre 25 et 45 millions de dollars, selon un porte-parole de l’armée. Et cela sans compter les réparations de routes et les frais de nettoyage. Une dépense jugée indécente par de nombreux vétérans, d’autant que l’administration Trump a coupé dans le budget du Ministère des Anciens combattants. Les démocrates fulminent, eux aussi, jugeant Trump trop narcissique.

Faire mieux que la France

Le principal intéressé n'en a que faire des critiques. Pour lui, cet argent est bien dépensé: «Ce sont des cacahuètes, comparés à ce que cela représente.» Et pour le président, le fait qu'il fêtera son 79e anniversaire ce jour-là est un hasard du calendrier. La parade a pour but de célébrer «la plus grande armée du monde», pas sa naissance.

L'idée ne date pas d’hier. En 2017, lors du 14 juillet à Paris, Trump avait été impressionné par le défilé militaire français. Il s'était alors mis en tête qu'il allait «essayer de le surpasser». Mais les plans ont été abandonnés quand les coûts ont été estimés à 92 millions de dollars, provoquant un tollé.

Des critiques acerbes

Cette année aussi, Trump essuie des critiques des démocrates. Et il faut dire qu'il donne de l'eau au moulin en réalisant ce défilé militaire le jour de son anniversaire. «Le président mégalo veut que les contribuables financent un défilé militaire pour son anniversaire», tacle l'élu démocrate Steve Cohen. Même ton moqueur chez le sénateur Jack Reed: «Ce qui risquerait de le décevoir, c’est de ne pas pouvoir survoler le défilé avec son propre avion.»

Du côté des anciens combattants aussi, l’agacement monte. «Ce défilé semble davantage servir l’ego du président que rendre hommage aux soldats qui sacrifient tout pour servir notre pays», estime Naveed Shah, de l’organisation dirigée par des vétérans Common Defense.

La Maison Blanche se défend

La porte-parole Ann Kelly tente de calmer le jeu: «Le président Trump commémorera l'anniversaire de l'armée américaine par un défilé militaire en hommage à tous ceux qui ont servi depuis la fondation de notre grande nation il y a 250 ans. Aucun événement n’est assez grand pour leur exprimer notre gratitude.»

Mais en liant spectacle militaire, budget pharaonique et date d’anniversaire, Trump semble avoir relancé, une fois encore, le débat sur ses priorités et son ego. Ce 14 juin, ce ne sont pas seulement les uniformes qui défileront... mais aussi les critiques.