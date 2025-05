Trump alimentant les spéculations sur un éventuel 3e mandat

Donlad Trump continue de faire planer le doute sur ses intentions. Photo: keystone-sda.ch

Donald Trump a de nouveau entretenu jeudi le doute sur l'éventualité qu'il veuille briguer un troisième mandat, proscrit par la Constitution américaine. «Je ne sais pas, il faut réfléchir», a déclaré le président devant des militaires américains sur la base d'al-Udeid au Qatar, où il s'est rendu dans le cadre d'une tournée dans les pays du Golfe.

Il y a une dizaine de jours, il avait affirmé ne pas «chercher» à briguer un troisième mandat, lors d'un entretien avec NBC au cours duquel il avait aussi dit ne pas savoir s'il devait respecter la Constitution. Affirmant comme à l'accoutumée que c'était lui et non Joe Biden qui avait gagné l'élection de 2020, remportée par le candidat démocrate, il a dit devant les soldats: «Nous avons remporté trois élections, d'accord? Et certaines personnes veulent que nous en fassions une quatrième, je ne sais pas. Il faut réfléchir à cela».

Trump 2028

Le président a multiplié les allusions sur l'hypothèse d'un troisième mandat depuis son retour à la Maison Blanche en janvier, suscitant l'agitation et l'indignation de ses opposants.

La boutique en ligne de Donald Trump propose des casquettes rouges et des T-shirts portant l'inscription «Trump 2028», date de la prochaine élection. «Vous avez vu la nouvelle casquette? La casquette la plus en vogue dit 'Trump 2028', nous rendons la gauche folle», a-t-il lancé jeudi.

Le 22e amendement de la Constitution des Etats-Unis, adopté en 1947, prévoit que «personne ne peut être élu plus de deux fois au poste de président».