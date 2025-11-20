Un ex-employé du FBI affirme avoir été licencié pour un drapeau LGBT+ posé sur son bureau. Il dénonce une sanction politique liée au virage conservateur sous Trump et accuse une violation de sa liberté d’expression.

Un ancien agent du FBI dit avoir été licencié pour un drapeau LGBTQIA+

Un ancien employé du FBI a porté plainte mercredi contre la police fédérale américaine. Il l'accuse de l'avoir licencié le mois dernier pour un drapeau LGBT+ posé sur son bureau. Cette accusation survient dans un contexte de conservatisme promu par le gouvernement du président Donald Trump au sein des agences fédérales, en particulier sur les questions de diversités ethniques et sexuelles.

David Maltinsky a travaillé 16 ans au sein du FBI et était sur le point de terminer une formation difficile d'agent spécial lorsqu'il a été licencié, selon la plainte déposée devant un tribunal de Washington. Selon le plaignant, le directeur du FBI, Kash Patel, l'a informé par lettre de son licenciement, en lui reprochant «un affichage inapproprié d'un symbole politique dans son espace de travail».

David Maltinsky affirme que le drapeau en question lui avait été remis par ses supérieurs eux-mêmes reconnaissants de son «action pour rendre le FBI meilleur». Il dénonce une violation de son droit à la liberté d'expression garanti par la Constitution et demande sa réintégration.

Donald Trump et une partie de ses partisans s'en prennent avec ardeur au «wokisme» de la gauche, un terme utilisé de manière péjorative par les conservateurs pour dénoncer ce qu'ils perçoivent comme un excès de militantisme en faveur notamment des minorités. Fidèle du président, Kash Patel est accusé d'avoir politisé le FBI, en limogeant ou critiquant des agents ayant travaillé par le passé sur des affaires impliquant Donald Trump.