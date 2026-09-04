A Kiev, une fusillade entre agents des services de renseignement SBU et GUR a révélé des tensions internes. Zelensky a annoncé des sanctions, une enquête et des limogeages pour éviter de nouveaux incidents.

En bref Généré par l’IA, vérifié par la rédaction Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé des sanctions et une enquête après une fusillade entre le SBU et le GUR à Kiev cette semaine, révélant une rivalité interne. Deux suspects, un agent du SBU et un du GUR, ont été identifiés

Zelensky a ordonné le limogeage de chefs adjoints des deux agences et insiste sur la nécessité d'établir la vérité pour éviter de futurs incidents similaires

Le SBU a lié l'incident à une enquête sur des connexions présumées entre le FSB russe et un commandant ukrainien, tandis que le GUR dénonce une campagne de désinformation

AFP Agence France-Presse

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé des sanctions et une enquête après une fusillade cette semaine entre des membres des services de sécurité (SBU) et du renseignement militaire (GUR) à Kiev, un incident aux circonstances floues qui a exposé au grand jour leur rivalité.

«Deux individus impliqués dans la fusillade ont été officiellement désignés comme suspects (dans une enquête, NDLR): il s'agit d'un agent du SBU et d'un agent du GUR», a indiqué Zelensky dans son allocution quotidienne jeudi soir. «Toutes les autres circonstances de l'incident font également l'objet d'une enquête», a-t-il ajouté. «Il est important que la vérité soit établie et que de telles situations ne se reproduisent plus jamais».

Zelensky a annoncé, sans plus de détails, que des chefs adjoints des deux agences seraient «limogés». «Les deux entités doivent rendre des comptes», a-t-il affirmé. Mercredi matin, à Kiev, plusieurs médias avaient rapporté une fusillade entre des agents du GUR et du SBU dans un quartier résidentiel de Kiev. Le SBU a affirmé jeudi que cet incident «absolument inacceptable» entre des agents des deux structures avait eu lieu alors que le SBU menait une perquisition.

«Une campagne de désinformation»

Selon le SBU, cette opération s'inscrivait dans une enquête concernant de supposés liens entre les services de sécurité russes (FSB) et un commandant du Corps des volontaires russes, une unité militaire ukrainienne sous le contrôle du GUR. Plusieurs personnes ont été blessées lors de cette fusillade, a indiqué le SBU, sans plus de précisions. Le GUR a dénoncé jeudi dans un communiqué une «campagne de désinformation» visant à «discréditer» l'agence «et ses unités de combat», sans évoquer directement le conflit avec le SBU.

Le SBU et le GUR sont deux puissants organismes, pleinement impliqués dans la lutte militaire contre la Russie, mais leur rivalité est connue de longue date. L'analyste politique Volodymyr Fessenko, sur son compte Facebook, a estimé que la cause de ce conflit serait «la confrontation personnelle et politique» entre le chef du SBU, Oleksandr Poklad, et l'ancien patron du GUR et actuel chef de l'administration présidentielle, Kyrylo Boudanov.







