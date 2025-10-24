DE
FR

Coalition des volontaires
Zelensky discute livraison d'armes avec Charles III à Windsor

Le président ukrainien Zelensky a été reçu par le roi Charles III à Windsor. Il participera ensuite à une réunion de la Coalition des volontaires, discutant des livraisons d'armes et de l'utilisation des avoirs russes gelés pour soutenir l'Ukraine.
Publié: il y a 57 minutes
Photo: keystone-sda.ch
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a été reçu vendredi par le roi Charles III pour une audience à Windsor, avant de participer à une réunion avec les pays alliés de Kiev de la Coalition des volontaires, rapportent les médias britanniques.

Il s'agit de la troisième rencontre au Royaume-Uni entre le monarque britannique de 76 ans, tout juste revenu d'une visite d'Etat au Vatican, et le chef d'Etat ukrainien. Zelensky a été accueilli au château de Windsor au son de l'hymne national ukrainien.

Les alliés de l'Ukraine doivent se réunir dans l'après-midi autour du Premier ministre britannique Keir Starmer pour discuter des livraisons d'armes de longue portée à Kiev et essayer d'accélérer l'utilisation des avoirs russes gelés, après des discussions laborieuses sur ce point la veille lors d'un sommet européen à Bruxelles. Cette rencontre de la Coalition des volontaires – 26 pays essentiellement européens – se tiendra principalement par visioconférence. 

