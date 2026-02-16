L'ex-ministre de l'Energie soupçonné de blanchiment d'argent
L'ancien ministre de l'Energie ukrainien Guerman Galouchtchenko, arrêté dimanche alors qu'il tentait de quitter le pays, est soupçonné de blanchiment d'argent et de participation à une organisation criminelle, a annoncé lundi l'Agence anticorruption ukrainienne NABU.
«Un ancien ministre de l'Energie (2021-2025) est soupçonné de blanchiment d'argent et de participation à une organisation criminelle», indique un communiqué de l'Agence, formulant officiellement les charges pesant sur Guerman Galouchtchenko, dont elle ne cite pas le nom.
Le blanchiment d'argent est passible de 15 ans de prison et la participation à une organisation criminelle de 12 ans. L'Agence avait annoncé dimanche l'arrestation de Guerman Galouchtchenko alors qu'il cherchait à quitter le pays.
Kim Jong Un inaugure des logements pour les familles de soldats tués aux côtés de la Russie
Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un, accompagné de sa fille, a inauguré une rue d'appartements destinés aux familles des soldats tués en combattant aux côtés de la Russie contre l'Ukraine, a rapporté lundi l'agence officielle de Pyongyang.
La Corée du Nord a envoyé des milliers de soldats combattre aux côtés de Moscou dans sa guerre d'invasion de l'Ukraine, lancée il y a bientôt quatre ans, selon les agences de renseignement sud-coréennes et occidentales. D'après Séoul, au moins 2000 ont été tués.
«Avant leur mort, les martyrs héroïques ont dû imaginer dans leur esprit leurs chères familles vivant dans un pays toujours prospère», a déclaré Kim Jong-Un dimanche dans un discours marquant l'inauguration de la nouvelle rue, selon KCNA.
Un site de stockage de pétrole en Russie attaqué par des drones ukrainiens
Une attaque à l'aide de drones ukrainiens a endommagé un site de stockage de produits pétroliers dans la région russe méridionale de Krasnodar, entraînant un important incendie, selon un responsable russe dimanche.
L'Ukraine cible régulièrement les infrastructures de ce type pour affaiblir l'effort de guerre des forces russes.
Le gouverneur de la région de Krasnodar, Veniamin Kondratyev, a indiqué qu'un site de stockage de produits pétroliers avait été frappé dans le port du village de Volna, sur les rives de la mer Noire.
Volna abrite le port de Taman, sur la péninsule éponyme. Cette infrastructure, située à proximité du pont de Kertch et de la Crimée, sert au transbordement de céréales, produits pétroliers et chimiques.
«Un réservoir de pétrole, un entrepôt et des terminaux ont été endommagés» a dit le gouverneur, faisant état de deux blessés et du déploiement d'une centaine de pompiers pour éteindre «plusieurs foyers d'incendie».
Le ministère russe de la Défense a fait état de la destruction de 88 drones ukrainiens dans le sud de la Russie et ses régions frontalières dimanche matin.
Zelensky dit avoir parlé à Witkoff et Kushner, avant les pourparlers de Genève
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé samedi avoir parlé au téléphone avec l'émissaire américain Steve Witkoff et le gendre de Donald Trump, Jared Kushner, avant le prochain cycle de négociations entre Moscou, Kiev et Washington, la semaine prochaine à Genève.
«J'ai eu une conversation avec les émissaires du président Trump, @SteveWitkoff et @JaredKushner, en amont des réunions trilatérales à Genève. Nous comptons sur des réunions véritablement productives», a indiqué Zelensky sur les réseaux sociaux.
«Pas une centrale électrique» épargnée par les frappes russes
Pas une centrale électrique n'a été épargnée par les frappes russes, a affirmé le président ukrainien Volodymyr Zelensky samedi à Munich, alors que les livraisons des alliés pour la défense aérienne ukrainienne arrivent selon lui parfois «au dernier moment». «Il n'y a pas une seule centrale en Ukraine qui n'ait été endommagée par les attaques russes», a affirmé Zelensky lors d'un discours à l'occasion de la Conférence annuelle sur la sécurité de Munich.
Kiev et ses alliés accusent Moscou de viser systématiquement les infrastructures ukrainiennes, privant des centaines de milliers de foyers de chauffage et électricité en plein hiver particulièrement glacial. Le dirigeant ukrainien a également estimé que son homologue Vladimir Poutine était «esclave de la guerre». Vladimir Poutine «ne peut se résoudre à abandonner l'idée même de la guerre», a-t-il affirmé.
Près de quatre ans après le déclenchement de l'invasion russe à grande échelle de l'Ukraine, Zelensky a aussi regretté la lenteur des décisions politiques qui doivent permettre de contrer les attaques russes.
«Parfois, nous parvenons à livrer de nouveaux missiles à nos (systèmes) Patriots ou à nos NASAMS juste avant une attaque, et parfois à la toute dernière minute», a-t-il affirmé.
La Russie s'emploie à ne pas faire monter la tension en Arctique
La Russie, qui envahit l'Ukraine et est accusée par les Occidentaux de mener des actions hybrides de déstabilisation en Europe et en mer Baltique, s'emploie en revanche à ne pas faire monter les tensions en Arctique, a dit à l'AFP le chef du renseignement norvégien.
«Ils adoptent une stratégie de basse tension», a déclaré à l'AFP le contre-amiral Nils Andreas Stensones, qui dirige le renseignement extérieur (NIS). «Nous les observons et ils agissent de manière responsable et professionnelle» dans la région, a-t-il dit dans un entretien en marge de la conférence de Munich sur la sécurité (MSC), interrogé sur l'activité de la flotte du Nord russe.
La Russie est accusée par de nombreux pays occidentaux de conduire des opérations de déstabilisation, de guerre hybride, notamment en mer Baltique, une autre zone de contact entre la Russie et les pays de l'Otan, par exemple en s'en prenant aux infrastructures sous-marines.
En Arctique, a expliqué le contre-amiral, la Russie «articule ses intérêts autour de trois idées: développer les routes commerciales du grand Nord, développer les infrastructures énergétiques, préserver la sécurité de ses forces nucléaires», dont une grande partie est concentrée dans la région. Moscou doit donc «trouver un équilibre» entre la poursuite de ces intérêts et la tension avec les pays de l'Otan, a-t-il résumé.
Marco Rubio doute de la volonté de Poutine de mettre fin à la guerre
Le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio a déclaré samedi qu'il ne savait pas si la Russie était sérieuse dans sa volonté de mettre fin à la guerre contre l'Ukraine, alors que Washington fait pression pour un accord de paix rapide.
«Nous ne savons pas si les Russes sont sérieux dans leur volonté de mettre fin à la guerre», a-t-il admis lors de la Conférence sur la sécurité de Munich, alors qu'une prochaine série de pourparlers doivent se tenir la semaine prochaine à Genève.
Il a par ailleurs affirmé que les Nations unies n'avaient joué «pratiquement aucun rôle» dans la résolution des conflits, appelant à une réforme des institutions mondiales.
Une femme tuée dans une attaque de drones russes à Odessa
Des bombardements nocturnes de drones russes ont tué une femme à Odessa, dans le sud de l'Ukraine, ont rapporté samedi matin les autorités locales. Selon le chef de l'administration militaire Oleg Kiper, ces frappes ont endommagé le toit d'un immeuble résidentiel. «Malheureusement, une femme est morte dans l'attaque», a-t-il ajouté sur Telegram.
Dans la région de Zaporijjia (sud), le chef de l'administration militaire régionale Ivan Fedorov a par ailleurs fait état d'un mort et trois blessés dans des attaques intervenues au cours des dernières 24 heures sur la capitale régionale ainsi que la localité de Pologuy. Il n'a pas précisé les circonstances de ces attaques.
Kim Jong un salue la «bravoure» de ses troupes combattant pour la Russie
Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a rendu hommage à la «bravoure incomparable» de ses soldats qui combattent aux côtés de la Russie contre l'Ukraine, lors d'une visite au chantier d'un mémorial dédié aux victimes du conflit, a rapporté vendredi la presse officielle.
«La bravoure incomparable et l'héroïsme de masse dont ont fait preuve les soldats de l'Armée populaire de Corée, engagés dans des opérations militaires à l'étranger, doivent être gravés de manière imposante dans l'Histoire comme une bannière d'invincibilité», a déclaré Kim Jong unen inspectant des sculptures installées sur le site, selon l'agence nord-coréenne KCNA. La dépêche publiée vendredi ne mentionnait pas la Russie.
Mais l'ambassadeur de Russie en Corée du Nord avait assisté en octobre à la pose de la première pierre de ce «Musée-mémorial des exploits au combat», Kim Jong un saluant alors un «sommet historique» dans les relations avec Moscou. Plus tôt cette semaine, Kim Jong un a promis de «soutenir sans condition» toutes les actions du président russe Vladimir Poutine, dans une lettre à ce dernier diffusée par KCNA.
La Corée du Nord, l'un des pays les plus isolés diplomatiquement au monde, a approfondi ses liens avec Moscou depuis l'invasion de l'Ukraine en février 2022. Elle a dépêché des milliers de soldats pour combattre aux côtés de la Russie, selon les agences de renseignement sud-coréennes et occidentales. Au moins 600 soldats nord-coréens ont été tués et des milliers d'autres blessés, selon des estimations sud-coréennes.
Outre l'envoi de troupes pour combattre pour la Russie, Pyongyang a fourni à Moscou des obus d'artillerie, des missiles et des systèmes de roquettes à longue portée. En retour, la Russie apporte une aide financière, une aide financière, des technologies militaires ainsi que des fournitures alimentaires et énergétiques à la Corée du Nord, selon des analystes.
