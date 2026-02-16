L'ex-ministre de l'Energie soupçonné de blanchiment d'argent

L'ancien ministre de l'Energie ukrainien Guerman Galouchtchenko, arrêté dimanche alors qu'il tentait de quitter le pays, est soupçonné de blanchiment d'argent et de participation à une organisation criminelle, a annoncé lundi l'Agence anticorruption ukrainienne NABU.

«Un ancien ministre de l'Energie (2021-2025) est soupçonné de blanchiment d'argent et de participation à une organisation criminelle», indique un communiqué de l'Agence, formulant officiellement les charges pesant sur Guerman Galouchtchenko, dont elle ne cite pas le nom.

Le blanchiment d'argent est passible de 15 ans de prison et la participation à une organisation criminelle de 12 ans. L'Agence avait annoncé dimanche l'arrestation de Guerman Galouchtchenko alors qu'il cherchait à quitter le pays.

Source: AFP