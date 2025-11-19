10:54 heures

La Russie et les USA prépareraient en secret un plan de paix pour l'Ukraine

Le Kremlin a refusé mercredi de commenter des informations publiées par le média américain Axios selon lesquelles Washington et Moscou préparent discrètement un plan de paix pour mettre fin à la guerre en Ukraine.

«Nous n'avons rien de nouveau que nous puissions vous communiquer à ce sujet», a déclaré le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov, lors d'un briefing auquel participe l'AFP.

Photo: AFP

Selon Axios, qui dit se fonder sur des sources russes et américaines, ce plan aborde les garanties de sécurité pour l'Ukraine, la sécurité en Europe et les relations Moscou-Washington sans trancher sur les questions territoriales.

Source: AFP