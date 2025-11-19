La Russie et les USA prépareraient en secret un plan de paix pour l'Ukraine
Le Kremlin a refusé mercredi de commenter des informations publiées par le média américain Axios selon lesquelles Washington et Moscou préparent discrètement un plan de paix pour mettre fin à la guerre en Ukraine.
«Nous n'avons rien de nouveau que nous puissions vous communiquer à ce sujet», a déclaré le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov, lors d'un briefing auquel participe l'AFP.
Selon Axios, qui dit se fonder sur des sources russes et américaines, ce plan aborde les garanties de sécurité pour l'Ukraine, la sécurité en Europe et les relations Moscou-Washington sans trancher sur les questions territoriales.
Source: AFP
La Pologne va fermer le dernier consulat russe dans le pays après un sabotage
La Pologne a annoncé mercredi qu'elle allait fermer le dernier consulat russe encore en activité à Gdansk (nord), après le sabotage d'une voie ferrée vers l'Ukraine, attribué par Varsovie à la Russie.
«J'ai décidé de retirer l'autorisation de fonctionnement du consulat russe à Gdansk», a déclaré le ministre polonais des Affaires étrangères, Radoslaw Sikorski, à des journalistes. Cette décision signifie que la seule mission diplomatique russe qui restera ouverte en Pologne sera l'ambassade à Varsovie.
«Les relations avec la Pologne se sont complètement dégradées. Cette (décision) est probablement un symptôme de cette dégradation», a réagi à Moscou le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, dans une déclaration à des journalistes. «Ici, nous ne pouvons qu'exprimer nos regrets"» a-t-il ajouté.
Les relations entre Varsovie et Moscou ont toujours été tendues, mais elles se sont considérablement dégradées après l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022, la Pologne devenant l'un des principaux alliés de Kiev.
Source: AFP
Zelensky est arrivé en Turquie pour des pourparlers
Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, est arrivé en Turquie mercredi pour des pourparlers visant à raviver les efforts de paix après plus de trois ans d'invasion de la Russie, a indiqué le chef de l'administration présidentielle ukrainienne.
«Arrivé en Turquie dans le cadre de la délégation conduite par le président Zelensky», a écrit sur X Andriï Iermak, ajoutant qu'il était en "communication constante» avec l'émissaire américain, Steve Witkoff, qui n'a pas confirmé sa participation aux discussions.
Source: AFP
Une frappe russe dans l'ouest de l'Ukraine fait dix morts
Au moins 10 personnes ont été tuées par une frappe russe à Ternopil, dans l'ouest de l'Ukraine, a indiqué mercredi le président Volodymyr Zelensky.
«A Ternopil, des bâtiments résidentiels de neuf étages ont été touchés (...). A ce stade, des dizaines de personnes sont blessées et malheureusement, neuf personnes sont mortes», a-t-il dit sur les réseaux sociaux.
Source: AFP
La Roumanie déploie des avions de chasse face à une nouvelle incursion de drone
La Roumanie, pays membre de l'OTAN et voisine de l'Ukraine, a mobilisé tôt mercredi des avions de chasse en réponse à une nouvelle incursion de drone sur son territoire, a indiqué le ministère de la Défense.
«Le drone est réapparu par intermittence sur le radar pendant environ 12 minutes» après des frappes aériennes russes près de la frontière roumaine avec l'Ukraine, a précisé le ministère dans un communiqué, ajoutant qu'aucun impact au sol n'avait été signalé.
Source: AFP
Au moins 36 blessés à Kharkiv, 3e nuit consécutive d'attaque russe dans la région
Une attaque russe de drones a fait au moins 36 blessés à Kharkiv, a annoncé tôt mercredi le gouverneur de la région du même nom située dans l'Est ukrainien, visée pour la troisième nuit consécutive. Lors des deux nuits précédentes, des frappes russes de missile avaient fait au total au moins quatre morts dans la région, dont une adolescente de 17 ans.
Le gouverneur Oleg Synegoubov a fait état d'une «attaque massive contre Kharkiv» menée par au moins «11 drones ennemis», au cours de laquelle «un immeuble de neuf étages a été touché puis a pris feu», selon plusieurs publications successives sur le réseau social Telegram.
«Le nombre de personnes blessées à Kharkiv est à l'heure actuelle de 36», a-t-il écrit tôt mercredi. Peu avant minuit (23h, heure suisse mardi), le maire de Kharkiv, Igor Terekhov, avait annoncé que sa ville proche de la frontière russe, la deuxième plus peuplée du pays avant l'invasion lancée par Moscou en février 2022, était la cible d'«une attaque de drones ennemis», et que plusieurs explosions avaient été entendues.
Source: AFP
Le Premier ministre espagnol annonce une nouvelle aide militaire de 615 millions d'euros à l'Ukraine
Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez a annoncé mardi un «nouveau paquet d'aide» militaire à l'Ukraine d'une valeur de 615 millions d'euros dès «le mois prochain» pour aider l'armée de Kiev face à l'invasion russe à grande échelle en cours depuis février 2022.
«J'ai informé le président (Volodymyr) Zelensky qu'au cours du mois prochain, l'Espagne mobiliserait un nouveau programme de soutien militaire à l'Ukraine d'un montant de 615 millions d'euros», a-t-il déclaré en ouverture d'une conférence de presse des deux dirigeants à Madrid.
Source: AFP
Zelensky veut relancer les négociations de paix pour mettre fin à la guerre avec la Russie
Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a annoncé mardi se rendre en Turquie mercredi pour tenter de «raviver» des négociations de paix et reprendre les échanges de prisonniers de guerre avec la Russie. «Nous nous employons également à reprendre les échanges de prisonniers de guerre et ramener nos prisonniers à la maison», a-t-il poursuivi.
Les Etats-Unis seront aussi au coeur des discussions. «L'objectif principal est que les Américains se réengagent» dans les efforts de paix, a indiqué un responsable ukrainien sous couvert d'anonymat, précisant que Zelensky devait rencontrer à Ankara son homologue turc, Recep Tayyip Erdogan. L'émissaire américain, Steve Witkoff, devrait se joindre aux discussions, a indiqué à l'AFP une source ukrainienne.
De son côté, Le Kremlin a indiqué mardi qu'aucun émissaire russe ne se rendrait en Turquie. «Non, il n'y aura pas de représentant de la Russie en Turquie demain», a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, lors de son point presse quotidien auquel participait l'AFP.
Source: AFP
Une attaque de missile russe tue une adolescente dans l'est de l'Ukraine
Une attaque de missile russe a tué une adolescente et fait au moins neuf blessés dans la région de Kharkiv, dans l'est de l'Ukraine, ont annoncé les autorités locales tôt mardi.
«L'ennemi a lancé des attaques de missile sur la ville de Berestyn et une fille de 17 ans qui avait été grièvement blessée (...) est morte à l'hôpital», a écrit le gouverneur régional Oleg Synegoubov sur Telegram. «Il y a à l'heure actuelle neuf blessés recensés, dont sept sont hospitalisés», a-t-il ajouté, précisant que les services d'urgence se trouvaient sur les lieux.
Dans la région voisine de Dnipropetrovsk, le gouverneur Vladyslav Gaïvanenko a fait état d'«incendies» à Dnipro liés à une attaque de drone, mais sans mentionner d'éventuels morts ou blessés.
Depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine en février 2022, la Russie cible quasi quotidiennement le pays au moyen de drones ou de missiles. Lundi, des frappes russes dans la région de Kharkiv ont tué au moins cinq personnes et fait d'importants dégâts dans des zones résidentielles, notamment dans une école maternelle, selon les autorités locales.
Source: AFP
La Roumanie évacue deux de ses villages après une attaque russe en Ukraine
Deux villages roumains ont été évacués lundi en bordure du Danube à la frontière avec l'Ukraine, une première causée par l'incendie d'un navire chargé de GPL et touché par une attaque de drone russe. «Une évacuation de la population de Ceatalchioi a été ordonnée à l'aide de minibus», ont déclaré les services de secours dans un communiqué, concernant cette localité d'un peu moins de 300 habitants.
En raison de la «proximité» du feu, des habitants ont aussi été évacués du hameau de Plauru, situé en face du port ukrainien d'Izmaïl, où un navire civil battant pavillon turc et transportant du gaz a été touché selon Kiev.
C'est la première fois que des villages sont évacués en Roumanie, un pays membre de l'OTAN, après une attaque russe en Ukraine. Les secours ont précisé qu'il s'agissait d'une «mesure de précaution».
«A cause du danger imminent d'explosion», les autorités roumaines ont aussi interrompu le trafic routier et naval dans la région. Selon le ministère de la Défense, «aucune violation de l'espace aérien n'a été détectée» après cette «attaque russe» nocturne en Ukraine.
Source: AFP
L'Ukraine aura besoin de plus de 70 milliards en 2026
L'Ukraine aura besoin l'an prochain de plus de 70 milliards d'euros pour financer sa guerre contre Moscou, que les 27 devront prendre en charge pour l'essentiel, selon un document de la Commission européenne détaillant trois options pour y parvenir. L'UE s'est engagée lors d'un sommet de ses dirigeants en octobre à financer l'effort de guerre de l'Ukraine pour la période 2026-2027. Un sommet crucial aura lieu les 18 et 19 décembre.
Quelque 210 milliards d'euros d'avoirs de la banque centrale russe sont actuellement sous la garde de la société Euroclear, basée à Bruxelles. Dans sa première option, la Commission propose d'en utiliser quelque 140 milliards pour financer un prêt du même montant à l'Ukraine, qu'elle ne remboursera que si la Russie lui paie des réparations.
Dans la deuxième option, la Commission européenne propose que les pays de l'UE financent directement l'Ukraine sous forme de dons, en fonction de leur propre Produit intérieur brut (PIB). Dans ce cas, un minimum de 90 milliards d'euros d'ici 2027 sera nécessaire, à condition que la guerre prenne fin en 2026, et que les autres pays alliés de l'Ukraine assument le reste, indique la Commission.
Autre solution, un emprunt européen, qui aurait l'avantage de limiter l'impact direct sur les budgets nationaux. Mais, avertit Bruxelles, les intérêts de cet emprunt devront être payés par les Etats membres. Ils devront également apporter des garanties solides, et donc représentant un coût pour leurs budgets, au cas où l'Ukraine ne serait pas en mesure de rembourser ce prêt, a précisé la Commission.
Source: AFP