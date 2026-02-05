DE
Sergueï Lavrov l'affirme
Poutine serait prêt pour une discussion «sérieuse» avec Macron

Vladimir Poutine est prêt à discuter «sérieusement» avec Emmanuel Macron, selon Sergueï Lavrov. Il critique la «diplomatie pathétique» du président français, qui disait vouloir appeler Moscou «un jour».
Publié: il y a 51 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 42 minutes
Vladimir Poutine est prêt à discuter «sérieusement» avec Emmanuel Macron, selon Sergueï Lavrov.
Vladimir Poutine est prêt à un appel de son homologue français Emmanuel Macron pour des discussions «sérieuses», a estimé le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov, tout en qualifiant de «diplomatie pathétique» les déclarations du dirigeant français sur une possible reprise du dialogue avec Moscou.

«Si tu veux parler, et parler sérieusement de quelque chose, et bien alors appelle. Poutine décrochera toujours le téléphone. Il écoute toutes les propositions», a affirmé Sergueï Lavrov dans une interview au média russe RT.

«Macron, il y a environ deux semaines, a encore déclaré 'Je vais appeler Poutine un jour'. Ce n'est pas sérieux, vous savez, c'est une espèce de diplomatie pathétique», a-t-il ajouté.

