«Poutine n'a pas brisé les Ukrainiens», revendique Zelensky

Poutine «n'a pas atteint ses objectifs» de guerre, dit Zelensky
Vladimir Poutine «n'a pas atteint ses objectifs» de guerre ni «brisé les Ukrainiens», a déclaré le président Volodymyr Zelensky dans une vidéo diffusée mardi, quatre ans jour pour jour après l'invasion de son pays par la Russie.
Le président russe, Vladimir «Poutine n'a pas atteint ses objectifs. Il n'a pas brisé les Ukrainiens. Il n'a pas gagné cette guerre», a déclaré Zelensky dans un message vidéo. «Nous avons préservé l'Ukraine et nous ferons tout pour parvenir à la paix, et pour que justice soit faite. Nous voulons la paix, une paix forte, digne et durable», a-t-il ajouté.
Source: AFP
Macron souligne l'échec «militaire, économique, stratégique» de la Russie
Emmanuel Macron a souligné mardi le «triple échec» de la Russie en Ukraine sur les plans «militaire, économique, stratégique», quatre ans jour pour jour après le lancement de l'invasion.
«Elle a renforcé l'OTAN dont elle voulait éviter l'expansion, soudé les Européens qu'elle voulait affaiblir, et mis à nu la fragilité d'un impérialisme d'un autre âge», a-t-il écrit sur la plateforme X, promettant à Kiev de maintenir son soutien: «A ceux qui croient pouvoir compter sur notre fatigue: ils se trompent».
Source: AFP
Des dirigeants des pays nordiques et baltes sont arrivés en Ukraine
Des dirigeants des pays nordiques et baltes parmi lesquels le président finlandais, Alexander Stubb, et le Premier ministre suédois, Ulf Kristersson, sont arrivés mardi en Ukraine pour le quatrième anniversaire de l'invasion russe, a annoncé le ministre ukrainien des Affaires étrangères.
«Je suis heureux d'accueillir les dirigeants des huit pays nordiques et baltes, nos véritables et proches alliés dans la défense de la liberté, de la justice et de la vérité», a écrit Andriï Sybiga dans un message publié sur la plateforme X.
Source: AFP
Von der Leyen dit être arrivée en Ukraine pour les quatre ans de l'offensive russe
Ursula von der Leyen a annoncé être arrivée mardi à Kiev, jour du quatrième anniversaire de l'offensive russe, pour «réaffirmer que l'Europe soutient inébranlablement l'Ukraine financièrement, militairement et tout au long de cet hiver rigoureux».
La présidente de la Commission européenne, qui indique se rendre dans la capitale ukrainienne pour la dixième fois depuis l'invasion, a souligné sur X vouloir «envoyer un message clair au peuple ukrainien et à l'agresseur: nous ne céderons pas tant que la paix ne sera pas rétablie».
Source: AFP
La Suisse a fourni pour 6 milliards d'aide à l'Ukraine depuis 2022
Depuis le début de l'invasion russe à grande échelle il y a quatre ans jour pour jour, la Confédération a fourni plus de six milliards de francs d'aide à la population ukrainienne, principalement en Suisse mais aussi à l'étranger. Cette tendance devrait se poursuivre dans les années à venir.
L'intensification des attaques russes contre des infrastructures énergétiques ukrainiennes a récemment conduit à une augmentation de l'aide. L'aide humanitaire est fondamentale pour l'Ukraine, déchirée par quatre ans de guerre. En effet, depuis le début de l'invasion russe le 24 février 2022, près de la moitié de la population dépend de cette aide.
Depuis février 2022 jusqu'à fin 2025, le Conseil fédéral a consacré 6,08 milliards de francs pour la population touchée par le conflit, ont indiqué à Keystone-ATS le Département fédéral de l'économie (DEFR) et le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE).
Environ 900 millions de francs proviennent des organismes chargés de la coopération internationale, notamment de l'aide humanitaire. Cela concerne la Direction du développement et de la coopération (DDC), le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) ainsi que de la division Paix et droits de l'homme du DFAE.
Source: ATS
Des frappes de drones russes sur Zaporijjia font cinq blessés
Des frappes de drones russes sur la ville de Zaporijjia, dans le sud de l'Ukraine, ont fait cinq blessés, dont un enfant, ont annoncé les services de secours mardi. Les frappes survenues tard lundi ont ciblé plusieurs sites de la capitale régionale, à la veille du quatrième anniversaire du conflit déclenché par l'invasion russe du 24 février 2022.
«Cinq personnes, dont un enfant ont été blessés en conséquence des attaques», ont indiqué les services nationaux de secours sur telegram. Un drone s'est écrasé contre un bâtiment d'usine proche d'un immeuble résidentiel de neuf étages, déclenchant un incendie qui s'est propagé sur plus de 200 m2. Des habitations voisines ont également été endommagées, ont ajouté les secours.
Une autre frappe a touché une zone proche de quartiers résidentiels, endommageant cinq bâtiments et plusieurs voitures garées dans une cour, selon cette source. Les services de secours ont indiqué avoir déployé des équipes et du matériel pour éteindre les incendies et évaluer les dégâts.
Zaporijjia, une grande ville industrielle proche de la ligne de front dans le sud du pays, subit presque quotidiennement des attaques de drones et de missiles russes. Ces attaques de drones surviennent après des frappes russes qui ont tué trois personnes à Zaporijjia et à Odessa lundi.
Source: ATS
Le pétrole russe se vend plus qu'avant le début de la guerre
Malgré une baisse l'année dernière, la Russie exporte toujours davantage de pétrole brut qu'avant son invasion de l'Ukraine en 2022. Ceci est démontré par un rapport d'un groupe de réflexion finlandais publié mardi. Le volume des exportations de brut russes reste supérieur de 6% aux niveaux d'avant-guerre, malgré les sanctions occidentales contre la «flotte fantôme», selon le Centre pour la recherche sur l'énergie et la propreté de l'air (CREA).
La flotte fantôme russe, dont les effectifs varient de 600 à 1400 bateaux selon les estimations, est utilisée par Moscou pour contourner les sanctions occidentales contre ses ventes de pétrole. Cependant, les recettes pétrolières de Moscou, qui alimentent sa machine de guerre, sont tombées en dessous des niveaux pré-invasion, la Russie ayant été contrainte d'appliquer des rabais sur ses prix, indique le rapport.
Ces revenus ont diminué de 18% sur un an (à 78 milliards de francs), tandis que les volumes ont reculé de 6%, et se sont établis à 215 millions de tonnes, au cours des douze derniers mois précédant le 24 février. 93% du brut russe a été exporté vers la Chine, l'Inde et la Turquie.
«Nous avons constaté une baisse significative des revenus générés par les exportations russes de combustibles fossiles en raison des nouvelles mesures et d'une application plus stricte des sanctions», souligne Isaac Levi, analyste au CREA et co-auteur du rapport, auprès de l'AFP.
Source: AFP
L'ex-chef des armées renvoie toute ambition présidentielle à l'après-guerre
Le très populaire ex-commandant en chef de l'armée ukrainienne, Valery Zaloujny, a évacué lundi une question sur ses ambitions présidentielles, soulignant que ce sujet ne pouvait être évoqué avant la fin de la guerre avec la Russie.
«Quand ce sera fini, quand la loi martiale sera levée en Ukraine (...) ce n'est qu'à ce moment-là que nous pourrons discuter de mon avenir personnel», a répondu Valery Zaloujny, actuel ambassadeur ukrainien à Londres, à une question lors d'une apparition publique sur les ambitions présidentielles qui lui sont prêtées.
«Il n'est pas bon d'évoquer les questions de politique intérieure au niveau international», a-t-il ajouté. Ce général de 52 ans était à la tête des armées ukrainiennes il y a quatre ans quand la Russie a lancé le 24 février 2022 son invasion massive, mise en échec devant Kiev et suivie d'un reflux vers l'est.
Le président Volodymyr Zelensky l'a limogé début 2024 sur fond de rumeurs de rivalités, puis l'a nommé ambassadeur au Royaume-Uni, un des principaux alliés de l'Ukraine contre Moscou.
Sept policiers blessés dans une explosion dans le Sud de l'Ukraine
Une explosion a blessé lundi sept policiers ukrainiens à Mikolaïv (sud), dont deux grièvement, ont annoncé les autorités, deux jours après la mort d'une policière dans un incident similaire à Lviv (nord-ouest) dénoncé par Kiev comme une "attaque terroriste".
Sur les réseaux sociaux, le chef de la police nationale ukrainienne, Ivan Vyguivsky, a affirmé que l'explosion de lundi avait eu lieu à 18h10 locales (117h10, heure suisse) dans «une station service hors d'usage» de Mikolaïv où des agents de force de l'ordre avaient «garé leurs véhicules».
Sur les sept policiers blessés, deux sont «dans un état grave» et «les médecins se battent pour leur vie», a ajouté Ivan Vyguivsky. Sans fournir de détails sur l'origine de l'explosion, il a dénoncé une «attaque ciblée» de «l'ennemi» pour «tuer des policiers ukrainiens» et «déstabiliser le pays» en guerre contre la Russie. «Avant-hier, une attaque terroriste contre des policiers a eu lieu à Lviv. Ce n'est pas une coïncidence», a-t-il affirmé.
Trump est soit «un traître», soit un dirigeant «exceptionnel»
Parce qu'il peut se montrer conciliant envers Vladimir Poutine, Donald Trump apparaît à certains comme un «traître» à la cause ukrainienne, mais il pourrait aussi se révéler un dirigeant «exceptionnel» déterminé à éviter l'enfer nucléaire, a déclaré lundi le prix Nobel de la Paix Lech Walesa dans un entretien à l'AFP.
«En apparence, aujourd'hui, il semble être le valet de la Russie, un traître tout simplement», mais le locataire de la Maison Blanche est peut-être «un dirigeant exceptionnel» qui «sait que si les États-Unis se joignaient au choeur anti-Poutine, Poutine n'aurait plus le choix et devrait utiliser l'arme atomique», explique l'ancien président polonais à la veille du quatrième anniversaire de l'invasion de l'Ukraine par la Russie.
Source: AFP
La Slovaquie va cesser ses livraisons d'électricité d'urgence à l'Ukraine
Le Premier ministre slovaque Robert Fico a annoncé lundi l'arrêt des livraisons d'électricité d'urgence à l'Ukraine, en raison de l'interruption de la fourniture de pétrole russe à travers l'oléoduc Droujba qui passe par le territoire ukrainien.
«Compte tenu de la gravité de la situation et de l'état d'urgence pétrolier décrété en Slovaquie, nous sommes contraints de procéder immédiatement à cette première mesure de réciprocité», a dit Robert Fico dans un message vidéo diffusé sur Facebook et envoyé aux médias.
«Elle sera levée dès que le transit de pétrole vers la Slovaquie sera rétabli. Dans le cas contraire, nous prendrons de nouvelles mesures réciproques», a-t-il ajouté.
Source: AFP