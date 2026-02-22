Pour Zelenksy, Poutine a déjà lancé la «troisième guerre mondiale»
A Kiev, Volodymyr Zelensky affirme dans une interview donnée à la BBC que Vladimir Poutine a déjà déclenché une «troisième guerre mondiale» et que seule une pression militaire et économique accrue peut l’arrêter. Il rejette toute idée de céder des territoires pour obtenir un cessez-le-feu, estimant qu’un retrait fragiliserait l’Ukraine et diviserait la société. Selon lui, Moscou chercherait surtout une pause pour se réarmer avant de reprendre l’offensive.
Face aux pressions américaines en faveur de concessions, notamment de la part de Donald Trump, le président ukrainien assure que son pays ne capitulera pas. Il réclame des garanties de sécurité solides, validées par le Congrès américain, avant toute discussion sur des élections ou un compromis territorial. Pour Zelensky, la victoire passe par la préservation de l’indépendance et, à terme, par le rétablissement des frontières de 1991.
Source: BBC
Trois morts dans des frappes russes en Ukraine
Trois personnes ont trouvé la mort dans des frappes russes sur les régions de Zaporijjia et d'Odessa, ont annoncé les autorités locales lundi, à la veille du 4e anniversaire du début du conflit.
Deux personnes ont été tuées dans la région d'Odessa (sud), après une première victime dans celle de Zaporijjia (centre), ont annoncé les autorités militaires de ces deux régions.
Source: AFP
Le bilan de Poutine en Ukraine, «un échec cuisant et humiliant», selon Paris
Le bilan du président russe Vladimir Poutine est «un échec cuisant et humiliant» après quatre années de conflit, a estimé dimanche le chef de la diplomatie française, saluant «le panache» et le courage inouï» de l'armée ukrainienne qui a regagné 300 km2 de terrain.
«L'armée ukrainienne vient dans un geste d'un panache et d'un courage inouï de libérer 300 kilomètres carrés. Rendons-nous compte qu'après quatre ans (de guerre en Ukraine, ndlr), le bilan de Vladimir Poutine, c'est un échec cuisant et humiliant», a déclaré Jean-Noël Barrot invité de l'émission dominicale conjointe de France Inter/France Info/«Le Monde».
Source: AFP
Pour le pape, la paix en Ukraine ne peut «être repoussée»
La paix en Ukraine «ne peut être repoussée» et est «une nécessité urgente», a affirmé dimanche le pape Léon XIV, à deux jours du quatrième anniversaire de l'invasion russe. «C'est une nécessité urgente qui doit trouver sa place dans les coeurs et se traduire par des décisions responsables», a ajouté le pape depuis le balcon du palais du Vatican.
«Je renouvelle fermement mon appel: que les armes se taisent, que les bombardements cessent, qu'un cessez-le-feu soit conclu sans délai et que le dialogue soit renforcé afin d'ouvrir la voie à la paix», a poursuivi le pape américain.
La Russie a lancé son invasion à grande échelle de l'Ukraine le 24 février 2022, créant un choc dans le monde entier et déclenchant le conflit le plus sanglant et destructeur en Europe depuis la Deuxième Guerre mondiale.
Source: ATS
Volodymyr Zelensky fustige les nouvelles frappes russes
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a vivement dénoncé les frappes russes qui ont frappé son pays à deux jours du quatrième anniversaire de l'invasion russe de l'Ukraine. «Moscou poursuit ses efforts avec des frappes plutôt que dans la diplomatie», a déclaré Zelensky sur les réseaux sociaux, faisant état d'une attaque nocturne avec environ 50 missiles et 300 drones.
«La principale cible des attaques a été le secteur énergétique. Des immeubles d'habitation ont aussi été endommagés, comme des voies ferrées», a-t-il précisé.
Plusieurs séries d'explosions ont secoué Kiev dimanche matin, les autorités ukrainiennes faisant état d'une attaque aux missiles balistiques qui a visé aussi des installations énergétiques et ferroviaires. Les habitants de six régions de l'est et du sud-est du pays sont sans électricité à la suite des frappes, selon le ministère ukrainien de l'Energie.
Source: AFP
La Hongrie va bloquer le 20e paquet européen de sanctions contre la Russie
Le ministre hongrois des Affaires étrangères a annoncé dimanche qu'il allait bloquer l'adoption du 20e paquet européen de sanctions contre la Russie, à le suite de son invasion de l'Ukraine, en raison de l'arrêt des livraisons de pétrole russe à travers l'oéloduc Droujba.
«Demain, il est prévu que la réunion du Conseil des ministres des Affaires étrangères adopte le 20e paquet de sanctions. Nous bloquerons cette décision», a déclaré sur Facebook Peter Szijjarto.
«Tant que les Ukrainiens ne permettront pas les livraisons de pétrole à la Hongrie, nous n'autoriserons pas l'adoption de décisions importantes pour eux», a-t-il ajouté.
Source; AFP
Kiev bombardée par des missiles avant le quatrième anniversaire de l'invasion russe
Plusieurs séries d'explosions ont secoué Kiev dimanche matin, les autorités ukrainiennes faisant état d'une attaque aux missiles balistiques, à deux jours du quatrième anniversaire de l'invasion russe de l'Ukraine.
Des journalistes de l'AFP ont entendu des explosions retentir vers 04H00 locales (02H00 GMT), peu après le déclenchement d'une alerte aérienne aux missiles balistiques dans la capitale, puis de nouveau deux heures plus tard.
«L'ennemi a mené une nouvelle attaque massive aux missiles et aux drones sur des habitations civiles et des infrastructures critiques de la région», a déclaré le chef de la l'administration militaire de la région de Kiev, Mykola Kalachnyk, sur Telegram.
Selon lui, cinq localités de la région périphérique de la capitale ont été affectées.
Source: AFP
Pour Zelensky, Moscou instrumentalise l'idée de tenir des élections en Ukraine pour le chasser du pouvoir
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé vendredi à l'AFP que la Russie faisait pression pour la tenue d'élections en Ukraine, en pleine guerre, car Moscou y voit un moyen de le chasser du pouvoir.
«Soyons honnêtes, les Russes veulent juste me remplacer, a dit Zelensky. Personne (en Ukraine) ne veut d'une élection pendant une guerre. Tout le monde craint un effet destructeur, une division de la société», a-t-il ajouté. Le dirigeant ukrainien a également déclaré qu'il n'avait pas encore décidé s'il se présenterait à une future élection.
Source: AFP
L'armée ukrainienne a également des problèmes de connexion à Starlink
L'armée ukrainienne est également confronté à des problèmes de connexion au réseau Starlink, a indiqué vendredi Volodymyr Zelensky, depuis qu'Elon Musk a accepté début février de désactiver les terminaux Starlink utilisés sur le front par la Russie.
«Il y a des problèmes, il y a des défis. J'ai demandé au ministre de la Défense de faire tout ce qu'il peut», a déclaré Zelensky, dans une interview à l'AFP, assurant toutefois que les forces russes avaient à ce niveau des «problèmes bien plus sérieux».
Source: AFP
Washington et Moscou demandent à l'Ukraine d'abandonner le Donbass
Les Etats-Unis et la Russie demandent à l'Ukraine d'entièrement retirer ses troupes de sa région orientale du Donbass pour mettre fin à la guerre, a déclaré vendredi Volodymyr Zelensky dans un entretien avec l'AFP.
«Les Américains et les Russes disent que si voulez que la guerre se termine demain, sortez du Donbass», a affirmé le président ukrainien. Ce bassin minier regroupe les régions de Lougansk et de Donetsk. Moins de 20% de cette deuxième région est toujours sous le contrôle des troupes ukrainiennes.
Source: AFP
Kiev reçoit toujours «le même niveau» de renseignements américains
Les Etats-Unis continuent de fournir des renseignements à Kiev, «au même niveau» qu'auparavant, a affirmé le président ukrainien Volodymyr Zelensky dans une interview vendredi à l'AFP.
«Nous recevons bien des renseignements que nous demandons de la France et d'autres pays européens. Et nous recevons des renseignements des Américains au même niveau qu'auparavant», a-t-il affirmé, précisant que si les Etats-Unis «ont toujours donné beaucoup d'informations», ils n'ont pas toujours répondu à toutes les requêtes de Kiev.
Source: AFP