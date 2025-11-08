Le vice-Premier ministre russe raconte son «safari» en Ukraine

Ces déclarations font froid dans le dos. Ce que dit le vice-Premier ministre russe Youri Trutnev dans une vidéo diffusée par le réseau social «Nexta» ressemble à une pure soif de meurtre. Dans une interview avec le célèbre blogueur de guerre russe Semion Pegov, publiée sur Telegram, l'envoyé de Poutine pour l'Extrême-Orient se vante d'avoir voyagé en Ukraine «pour tirer avec un fusil de précision».

Le vice-Premier ministre a raconté une récente visite sur le front près de Vuhledar. Là-bas, selon lui, il aurait tiré sur des Ukrainiens «comme lors d'un safari». Youri Trutnev continue de s'extasier sur la prise de la ville et sur le fait qu'«il ne reste presque plus aucun bâtiment debout».

Youri Trutnev semble presque euphorique dans la vidéo. On ignore si Youri Trutnev a été engagé comme tireur d'élite. Ses voyages dans la région de Donetsk depuis février 2022 ont fait à plusieurs reprises la une des médias russes.

En février 2023, lors d'une visite dans la région de Vuhledar, il aurait remis des fusils de précision Lobayev à des soldats de la 155e brigade marine, selon le portail d'information indépendant en langue russe «Meduza».