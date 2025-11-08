Le vice-Premier ministre russe raconte son «safari» en Ukraine
Ces déclarations font froid dans le dos. Ce que dit le vice-Premier ministre russe Youri Trutnev dans une vidéo diffusée par le réseau social «Nexta» ressemble à une pure soif de meurtre. Dans une interview avec le célèbre blogueur de guerre russe Semion Pegov, publiée sur Telegram, l'envoyé de Poutine pour l'Extrême-Orient se vante d'avoir voyagé en Ukraine «pour tirer avec un fusil de précision».
Le vice-Premier ministre a raconté une récente visite sur le front près de Vuhledar. Là-bas, selon lui, il aurait tiré sur des Ukrainiens «comme lors d'un safari». Youri Trutnev continue de s'extasier sur la prise de la ville et sur le fait qu'«il ne reste presque plus aucun bâtiment debout».
Youri Trutnev semble presque euphorique dans la vidéo. On ignore si Youri Trutnev a été engagé comme tireur d'élite. Ses voyages dans la région de Donetsk depuis février 2022 ont fait à plusieurs reprises la une des médias russes.
En février 2023, lors d'une visite dans la région de Vuhledar, il aurait remis des fusils de précision Lobayev à des soldats de la 155e brigade marine, selon le portail d'information indépendant en langue russe «Meduza».
Ukraine: importante attaque russe visant les infrastructures énergétiques durant la nuit
L'Ukraine s'est dite visée par une nouvelle attaque russe contre ses infrastructures énergétiques dans la nuit de vendredi à samedi, faisant un mort et provoquant des coupures de courant dans plusieurs régions.
Bien partie pour s'emparer de l'important noeud logistique de Pokrovsk, dans l'Est de l'Ukraine, l'armée russe intensifie ses bombardements contre les installations gazières et électriques de tout le pays, faisant craindre un hiver difficile pour les civils.
«L'ennemi mène de nouveau une attaque massive contre les infrastructures énergétiques de l'Ukraine. Pour cette raison, des coupures de courant d'urgence ont été mises en place dans un certain nombre de régions», a déclaré la ministre de l'Energie Svitlana Grintchouk sur Facebook.
Alertes aériennes
Des alertes aériennes ont été déclenchées dans une grande partie du territoire ukrainien au cours de la nuit. Les autorités de plusieurs régions de Kharkiv (nord-est) à Odessa (sud) ont fait état de frappes menées à l'aide de drones et de missiles ou d'installations énergétiques touchées.
A Dnipro, grande ville de l'est, une frappe au drone a éventré un immeuble de neuf étages, tuant une femme et conduisant à l'hospitalisation de six blessés, dont un enfant, selon les services de secours. A Kiev, les autorités civiles et militaires ont indiqué que la chute de débris avait provoqué des incendies à deux endroits du quartier central de Petchersky.
Source: AFP
La Suisse doit agir pour le retour des enfants ukrainiens
Le Conseil fédéral doit agir pour le retour des enfants ukrainiens déportés par la Russie. La commission compétente du Conseil des Etats a approuvé une motion écologiste du National demandant que la Suisse intègre la Coalition internationale pour le rapatriement des enfants ukrainiens.
La coalition, lancée le 2 février 2024, vise à ramener les enfants ukrainiens auprès de leurs familles. Elle coordonne les efforts des Etats signataires en s'appuyant sur le partage d'informations ainsi que sur la création de statistiques solides. Elle vise aussi à synchroniser et mutualiser les diverses capacités, l'expertise et les ressources financières.
La Suisse observatrice
Enfin, elle cherche à renforcer la sensibilisation au sein des instances internationales. Le motionnaire, le conseiller national Nicolas Walder (Vert-e-s/GE), salue l'engagement actuel de la Suisse, «mais ce n'est pas suffisant». Un avis partagé par la commission de politique extérieure du Conseil des Etats, par 5 voix contre 2 et 3 abstentions.
Du point de vue de la majorité de la commission, la présence de la Suisse aux côtés de pays qui partagent ses priorités à ce sujet constituerait un signal politique fort et important, ont indiqué vendredi les services du Parlement. Une minorité est opposée au texte, avançant que la Suisse est déjà active sur ce terrain.
Le Conseil fédéral est opposé aussi. La Suisse participe à la coalition en tant qu'observatrice, en mettant l'accent sur le travail opérationnel, avait rappelé le ministre des affaires étrangères Ignazio Cassis lors du débat au National en juin. Selon lui, on peut être actif sans nécessairement être Etat partie. Le ministre avait été entendu par l'UDC et le PLR.
Source: ATS
Un député russe propose de frapper des répliques de monuments occidentaux
Les démonstrations de force de la Russie contre l'Occident ne montrent aucun signe de répit. Après la récente présentation du président Vladimir Poutine de plusieurs armes de pointe, une demande controversée a été formulée par un membre de la Douma.
Mikhaïl Sheremet, député de la Chambre des Douanes représentant la Crimée annexée par la Russie, a appelé les troupes russes à s'entraîner à une attaque nucléaire sur des maquettes de célèbres monuments occidentaux. Selon le portail d'information russe news.ru, il a présenté cette initiative comme une démonstration destinée à «dissiper» les tensions avec l'Occident. Cette proposition intervient alors que Vladimir Poutine vient de charger les responsables russes d'élaborer des propositions concernant d'éventuels essais nucléaires. Récemment, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, avait déjà décrit le missile balistique intercontinental Sarmat, comme un «bouclier contre les têtes brûlées».
Mikhaïl Sheremet a déclaré que, selon lui, la Russie avait trop longtemps cherché un compromis avec l'Occident hostile. «Il est grand temps de construire des répliques du Pentagone, de Big Ben et de la tour Eiffel et de mener une démonstration de force nucléaire contre ces cibles», a-t-il conclu. Il a soutenu qu'une telle attaque simulée enverrait un avertissement clair. «Ce serait un signal que nos adversaires comprendraient. Cela calmerait leurs ardeurs pour de nombreuses années.»
Des mercenaires d'Afrique du Sud combattant en Ukraine appellent leur gouvernement à l'aide
Le gouvernement d'Afrique du Sud a reçu des appels à l'aide de la part de 17 de ses citoyens ayant rejoint les rangs des mercenaires combattant dans la région ukrainienne du Donbass et qui demandent à être rapatriés, a indiqué jeudi la présidence sud-africaine.
Des mercenaires, dont certains originaires de plusieurs pays d'Afrique participent, dans les deux camps, à la guerre qui a commencé avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022.
Les autorités ont «reçu des appels de détresse de 17 Sud-Africains, âgés de 20 à 39 ans, demandant assistance pour rentrer chez eux et qui sont coincés au Donbass, ravagé par la guerre», a indiqué la présidence dans un communiqué. Les intéressés ont été «appâtés par des contrats de travail lucratifs pour rejoindre les forces mercenaires impliquées dans la guerre entre l'Ukraine et la Russie».
Le communiqué n'indique pas clairement dans quel camp ces hommes combattent au Donbass, vaste zone de l'est de l'Ukraine frontalière de la Russie, où s'affrontent forces ukrainiennes et russes. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a ordonné l'ouverture d'une enquête sur le recrutement de Sud-Africains dans des activités de mercenariat, selon la présidence.
La loi sud-africaine interdit aux citoyens du pays de rejoindre des armées étrangères, sauf avec une autorisation du gouvernement.
Source: AFP
Une attaque de drone fait un mort dans la région russe de Volgograd
Une attaque nocturne de drones a tué une personne en Russie dans la région méridionale de Volgograd. L'assaut a également provoqué un incendie dans une zone industrielle, ont annoncé les autorités locales tôt jeudi.
«A la suite d'une attaque terroriste de drones contre un immeuble résidentiel de 24 étages (...) des balcons ont été endommagés et les vitres de logements alentour ont été brisées. Un civil de 48 ans a été tué», a annoncé le gouverneur de la région, Andreï Botcharov, sur Telegram. Un incendie a par ailleurs éclaté sur une «zone industrielle» en raison de la retombée de débris, a ajouté le gouverneur, faisant état de dégâts dans plusieurs districts de la ville.
Les Ukrainiens attaquent régulièrement des sites industriels russes à l'aide de drones ou en commettant des actes de sabotage. Ils s'en prennent aussi régulièrement aux chemins de fer, à des raffineries de pétrole, des conduites d'hydrocarbures et d'autres infrastructures énergétiques.
Le 9 octobre, Andreï Botcharov avait déjà fait état d'incendies dans des installations pétrolières et énergétiques de la région, provoqués par des attaques de drones ukrainiens.
Source: AFP
L'Ukraine devient partenaire d'une coalition militaire des pays du nord de l'Europe
L'Ukraine a obtenu mercredi le statut de «partenaire renforcé» de la Joint Expeditionary Force (JEF), coalition militaire multinationale des pays du nord de l'Europe, dans l'attente d'une toujours hypothétique adhésion du pays à l'Otan.
«Cet accord envoie un message très fort à (Vladimir) Poutine», le président russe qui a lancé l'invasion de l'Ukraine en février 2022, a déclaré le ministre britannique de la Défense, John Healey, dont le pays dirige la JEF.
«L'Ukraine peut compter sur les alliés européens les plus résolus, et ces dix nations de la JEF (...) démontrent que nous resterons aux côtés de l'Ukraine aussi longtemps qu'il le faudra», a-t-il dit au micro de la chaîne norvégienne NRK.
Agir rapidement et efficacement
L'accord a été signé à Bodø, ville de l'Arctique norvégien, lors d'une réunion des ministres de la Défense de la coalition à laquelle participait leur homologue ukrainien, Denys Chmygal.
Cela «renforce notre coopération, formalise le cadre des partenariats renforcés et garantit que nous puissions agir rapidement et efficacement avec nos alliés, y compris l'Ukraine, afin de préserver la sécurité en Europe du Nord», a estimé le ministre norvégien, Tore Sandvik, dans un communiqué.
Interrogé par NRK, il a aussi souligné que le partenariat avec Kiev «contribue à préparer l'Ukraine à devenir membre de l'Otan».
Source: AFP
L'Allemagne prévoit d'augmenter de 3 milliards son aide à l'Ukraine
L'Allemagne compte augmenter de 3 milliards d'euros son aide militaire à l'Ukraine en 2026, la portant à quelque 11,5 milliards, a appris mardi l'AFP auprès du ministère allemand des Finances, qui évoque notamment le «remplacement» de systèmes Patriot.
Le ministre des Finances, Lars Klingbeil, en accord avec son homologue de la Défense, Boris Pistorius «proposera dans le cadre du projet de loi de finances rectificative une aide supplémentaire de 3 milliards d'euros pour l'Ukraine» en 2026, a indiqué un porte-parole du ministère, ajoutant que l'assistance concernera «de l'artillerie, des drones, des véhicules blindés, ainsi que le remplacement de deux systèmes Patriot».
Source: ATS
Zelensky rend visite aux troupes dans la zone cruciale de Pokrovsk
Le président Volodymyr Zelensky a annoncé mardi s'être rendu auprès des troupes ukrainiennes dans la zone de Pokrovsk, ville stratégique du Donbass et épicentre d'attaques de l'armée russe depuis des mois.
«J'ai rencontré nos soldats au poste de commandement du 1er corps de la Garde nationale d'Ukraine Azov (...), qui mène la défense dans la zone de Dobropillia», près de Pokrovsk, a indiqué Volodymyr Zelensky sur les réseaux sociaux.
Source: AFP
La région de Donetsk toujours plus menacée
L'avancée des troupes russes en Ukraine est restée constante en octobre et la région orientale de Donetsk reste la plus menacée, selon l'analyse par l'AFP des données fournies par l'Institut américain pour l'étude de la guerre (ISW), qui travaille avec le Critical Threats Project (CTP).
C'est dans cette région, où se concentre l'essentiel des combats, qu'est notamment située la ville de Pokrovsk, un important noeud logistique pour les forces ukrainiennes qui pourrait tomber dans les jours prochains. En un mois, la Russie a pris 461 kilomètres carrés aux Ukrainiens, un chiffre légèrement supérieur aux 447 km2 de territoire conquis en septembre. Ce chiffre est proche de la moyenne mensuelle pour l'année 2025, après un pic en juillet (634 km2).
Fin octobre, l'armée russe contrôlait totalement ou partiellement 19,2% du territoire ukrainien. Quelque 7%, la Crimée et des zones du Donbass, étaient déjà contrôlés avant le début de l'invasion russe de février 2022. La superficie des terres conquises comprend les zones totalement ou partiellement contrôlées par la Russie, ainsi que celles qu'elle revendique.
C'est dans la région de Donetsk qu'elle a le plus avancé en octobre avec 169 km2 conquis et une moyenne de 5,5 km2 par jour. Au 31 octobre, la Russie en contrôlait 81%, ainsi que la quasi-totalité de la région voisine de Lougansk. Les forces russes ont accentué leur pression en plusieurs points de cette partie du bassin industriel et minier du Donbass ces dernières semaines.
Source: AFP