DE
FR

Après les propos de Trump
Poutine veut reprendre les essais nucléaires russes

Vladimir Poutine envisage de reprendre les essais nucléaires russes en réponse aux déclarations de Donald Trump. Le président russe souligne que la Russie prendrait des mesures de rétorsion si les Etats-Unis procédaient à de tels essais.
Publié: il y a 38 minutes
Partager
Écouter
Vladimir Poutine envisage de reprendre les essais nucléaires russes en réponse aux déclarations de Donald Trump.
Photo: AFP
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Le président Vladimir Poutine a affirmé mercredi envisager de reprendre les essais nucléaires russes si les Etats-Unis faisaient de même, après les propos de son homologue Donald Trump, qui a ordonné au Pentagone de «commencer à tester» les armes nucléaires américaines.

A lire aussi
La bombe lâchée par Trump provoque une levée de boucliers
Essais nucléaires
La bombe lâchée par Trump provoque une levée de boucliers
Moscou et Pékin font des essais nucléaires, «mais ils n'en parlent pas»
Selon Donald Trump
Moscou et Pékin font des essais nucléaires, «mais ils n'en parlent pas»

Lors d'une réunion de son Conseil de sécurité, Poutine a chargé les instances compétentes de «tout mettre en oeuvre pour recueillir des informations supplémentaires sur cette question (...) et de présenter des propositions concertées sur le lancement éventuel de travaux préparatoires en vue d'essais nucléaires», selon des propos retransmis à la télévision.

Vladimir Poutine a qualifié de «question sérieuse» les déclarations de Donald Trump, qui a assuré que les Etats-Unis allaient «faire des essais parce que d'autres font des essais», tout en restant flou sur la détonation même de charge nucléaire, que les Etats-Unis n'ont plus pratiquée depuis 1992. Le dernier essai nucléaire de Moscou date de 1990, peu avant la chute de l'URSS. La Russie teste cependant régulièrement, comme d'autres pays, des vecteurs non porteurs de charge nucléaire, dont récemment le drone sous-marin Poséidon et le missile Bourevestnik.

«Infliger des dommages à l'ennemi»

Vladimir Poutine a assuré mercredi que la Russie «a toujours respecté scrupuleusement ses obligations au titre du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires», mais que «si les Etats-Unis ou d'autres Etats parties au Traité procédaient à de tels essais, la Russie serait contrainte de prendre des mesures de rétorsion appropriées». Le ministre russe de la Défense, Andreï Belooussov, a de son côté dit «considérer qu'il est approprié de commencer immédiatement la préparation d'essais nucléaires à grande échelle», citant l'archipel de la Nouvelle-Zemble dans l'Arctique comme un terrain d'essai potentiel.

Selon lui, les plans américains «augmentent considérablement le niveau de menace militaire pour la Russie». «Nous devons maintenir notre potentiel nucléaire afin de rester prêts à infliger des dommages inacceptables à l'ennemi en toutes circonstances», a-t-il ajouté. Le chef des services de renseignement extérieurs russes (SVR), Sergueï Narychkine, a lui indiqué que les diplomates russes avaient demandé à leurs homologues américains de «clarifier la teneur de ces déclarations très médiatisées du président américain Donald Trump» sur le nucléaire.


Découvrez nos contenus sponsorisés
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Présenté par
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Comment le changement climatique modifie le style des vins
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
Présenté par
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
L’installatrice-électricienne a remporté la médaille d’argent grâce à la formation XL, à son coach mental et au soutien de son chef
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Avec vidéo
Présenté par
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Chiara découvre de merveilleux joyaux cachés avec Gino
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Les meilleurs crus pour l’automne
Présenté par
Les meilleurs crus pour l’automne
Ces vins se marient bien avec le gibier
Les meilleurs crus pour l’automne
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus