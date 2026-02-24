Le pétrole russe se vend plus qu'avant le début de la guerre

Malgré une baisse l'année dernière, la Russie exporte toujours davantage de pétrole brut qu'avant son invasion de l'Ukraine en 2022. Ceci est démontré par un rapport d'un groupe de réflexion finlandais publié mardi. Le volume des exportations de brut russes reste supérieur de 6% aux niveaux d'avant-guerre, malgré les sanctions occidentales contre la «flotte fantôme», selon le Centre pour la recherche sur l'énergie et la propreté de l'air (CREA).

La flotte fantôme russe, dont les effectifs varient de 600 à 1400 bateaux selon les estimations, est utilisée par Moscou pour contourner les sanctions occidentales contre ses ventes de pétrole. Cependant, les recettes pétrolières de Moscou, qui alimentent sa machine de guerre, sont tombées en dessous des niveaux pré-invasion, la Russie ayant été contrainte d'appliquer des rabais sur ses prix, indique le rapport.

Ces revenus ont diminué de 18% sur un an (à 78 milliards de francs), tandis que les volumes ont reculé de 6%, et se sont établis à 215 millions de tonnes, au cours des douze derniers mois précédant le 24 février. 93% du brut russe a été exporté vers la Chine, l'Inde et la Turquie.

«Nous avons constaté une baisse significative des revenus générés par les exportations russes de combustibles fossiles en raison des nouvelles mesures et d'une application plus stricte des sanctions», souligne Isaac Levi, analyste au CREA et co-auteur du rapport, auprès de l'AFP.

Source: AFP