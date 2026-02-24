Le pétrole russe se vend plus qu'avant le début de la guerre
Malgré une baisse l'année dernière, la Russie exporte toujours davantage de pétrole brut qu'avant son invasion de l'Ukraine en 2022. Ceci est démontré par un rapport d'un groupe de réflexion finlandais publié mardi. Le volume des exportations de brut russes reste supérieur de 6% aux niveaux d'avant-guerre, malgré les sanctions occidentales contre la «flotte fantôme», selon le Centre pour la recherche sur l'énergie et la propreté de l'air (CREA).
La flotte fantôme russe, dont les effectifs varient de 600 à 1400 bateaux selon les estimations, est utilisée par Moscou pour contourner les sanctions occidentales contre ses ventes de pétrole. Cependant, les recettes pétrolières de Moscou, qui alimentent sa machine de guerre, sont tombées en dessous des niveaux pré-invasion, la Russie ayant été contrainte d'appliquer des rabais sur ses prix, indique le rapport.
Ces revenus ont diminué de 18% sur un an (à 78 milliards de francs), tandis que les volumes ont reculé de 6%, et se sont établis à 215 millions de tonnes, au cours des douze derniers mois précédant le 24 février. 93% du brut russe a été exporté vers la Chine, l'Inde et la Turquie.
«Nous avons constaté une baisse significative des revenus générés par les exportations russes de combustibles fossiles en raison des nouvelles mesures et d'une application plus stricte des sanctions», souligne Isaac Levi, analyste au CREA et co-auteur du rapport, auprès de l'AFP.
Source: AFP
Des frappes de drones russes sur Zaporijjia font cinq blessés
Des frappes de drones russes sur la ville de Zaporijjia, dans le sud de l'Ukraine, ont fait cinq blessés, dont un enfant, ont annoncé les services de secours mardi. Les frappes survenues tard lundi ont ciblé plusieurs sites de la capitale régionale, à la veille du quatrième anniversaire du conflit déclenché par l'invasion russe du 24 février 2022.
«Cinq personnes, dont un enfant ont été blessés en conséquence des attaques», ont indiqué les services nationaux de secours sur telegram. Un drone s'est écrasé contre un bâtiment d'usine proche d'un immeuble résidentiel de neuf étages, déclenchant un incendie qui s'est propagé sur plus de 200 m2. Des habitations voisines ont également été endommagées, ont ajouté les secours.
Une autre frappe a touché une zone proche de quartiers résidentiels, endommageant cinq bâtiments et plusieurs voitures garées dans une cour, selon cette source. Les services de secours ont indiqué avoir déployé des équipes et du matériel pour éteindre les incendies et évaluer les dégâts.
Zaporijjia, une grande ville industrielle proche de la ligne de front dans le sud du pays, subit presque quotidiennement des attaques de drones et de missiles russes. Ces attaques de drones surviennent après des frappes russes qui ont tué trois personnes à Zaporijjia et à Odessa lundi.
Source: ATS
L'ex-chef des armées renvoie toute ambition présidentielle à l'après-guerre
Le très populaire ex-commandant en chef de l'armée ukrainienne, Valery Zaloujny, a évacué lundi une question sur ses ambitions présidentielles, soulignant que ce sujet ne pouvait être évoqué avant la fin de la guerre avec la Russie.
«Quand ce sera fini, quand la loi martiale sera levée en Ukraine (...) ce n'est qu'à ce moment-là que nous pourrons discuter de mon avenir personnel», a répondu Valery Zaloujny, actuel ambassadeur ukrainien à Londres, à une question lors d'une apparition publique sur les ambitions présidentielles qui lui sont prêtées.
«Il n'est pas bon d'évoquer les questions de politique intérieure au niveau international», a-t-il ajouté. Ce général de 52 ans était à la tête des armées ukrainiennes il y a quatre ans quand la Russie a lancé le 24 février 2022 son invasion massive, mise en échec devant Kiev et suivie d'un reflux vers l'est.
Le président Volodymyr Zelensky l'a limogé début 2024 sur fond de rumeurs de rivalités, puis l'a nommé ambassadeur au Royaume-Uni, un des principaux alliés de l'Ukraine contre Moscou.
Sept policiers blessés dans une explosion dans le Sud de l'Ukraine
Une explosion a blessé lundi sept policiers ukrainiens à Mikolaïv (sud), dont deux grièvement, ont annoncé les autorités, deux jours après la mort d'une policière dans un incident similaire à Lviv (nord-ouest) dénoncé par Kiev comme une "attaque terroriste".
Sur les réseaux sociaux, le chef de la police nationale ukrainienne, Ivan Vyguivsky, a affirmé que l'explosion de lundi avait eu lieu à 18h10 locales (117h10, heure suisse) dans «une station service hors d'usage» de Mikolaïv où des agents de force de l'ordre avaient «garé leurs véhicules».
Sur les sept policiers blessés, deux sont «dans un état grave» et «les médecins se battent pour leur vie», a ajouté Ivan Vyguivsky. Sans fournir de détails sur l'origine de l'explosion, il a dénoncé une «attaque ciblée» de «l'ennemi» pour «tuer des policiers ukrainiens» et «déstabiliser le pays» en guerre contre la Russie. «Avant-hier, une attaque terroriste contre des policiers a eu lieu à Lviv. Ce n'est pas une coïncidence», a-t-il affirmé.
Trump est soit «un traître», soit un dirigeant «exceptionnel»
Parce qu'il peut se montrer conciliant envers Vladimir Poutine, Donald Trump apparaît à certains comme un «traître» à la cause ukrainienne, mais il pourrait aussi se révéler un dirigeant «exceptionnel» déterminé à éviter l'enfer nucléaire, a déclaré lundi le prix Nobel de la Paix Lech Walesa dans un entretien à l'AFP.
«En apparence, aujourd'hui, il semble être le valet de la Russie, un traître tout simplement», mais le locataire de la Maison Blanche est peut-être «un dirigeant exceptionnel» qui «sait que si les États-Unis se joignaient au choeur anti-Poutine, Poutine n'aurait plus le choix et devrait utiliser l'arme atomique», explique l'ancien président polonais à la veille du quatrième anniversaire de l'invasion de l'Ukraine par la Russie.
Source: AFP
La Slovaquie va cesser ses livraisons d'électricité d'urgence à l'Ukraine
Le Premier ministre slovaque Robert Fico a annoncé lundi l'arrêt des livraisons d'électricité d'urgence à l'Ukraine, en raison de l'interruption de la fourniture de pétrole russe à travers l'oléoduc Droujba qui passe par le territoire ukrainien.
«Compte tenu de la gravité de la situation et de l'état d'urgence pétrolier décrété en Slovaquie, nous sommes contraints de procéder immédiatement à cette première mesure de réciprocité», a dit Robert Fico dans un message vidéo diffusé sur Facebook et envoyé aux médias.
«Elle sera levée dès que le transit de pétrole vers la Slovaquie sera rétabli. Dans le cas contraire, nous prendrons de nouvelles mesures réciproques», a-t-il ajouté.
Source: AFP
La reconstruction de l'Ukraine coûtera 455 milliards de francs
La reconstruction de l'Ukraine après la guerre coûtera quelque 588 milliards de dollars (455 milliards de francs) sur la prochaine décennie. Un rapport conjoint de Kiev, de la Banque Mondiale, de l'Union européenne et des Nations unies l'annonce lundi.
«Les coûts de la reconstruction continuent à augmenter et sont désormais estimés à 587,7 milliards de dollars sur un horizon de dix ans, soit l'équivalent de trois fois le PIB ukrainien en 2025», énonce le rapport.
Les besoins les plus importants se concentreront à long terme dans le secteur des transports (74 milliards de francs), le secteur énergétique (70 milliards), le logement (70 milliards) le commerce et l'industrie (49 milliards) et l'agriculture (43 milliards).
Les conséquences humaines, socioéconomiques et environnementales de l'invasion russe seront ressenties «pendant des générations», souligne le rapport.
Source: AFP
Les Ukrainiens qui ont dû quitter leur pays peuvent demander une indemnisation
Les Ukrainiens qui ont dû quitter leur pays à cause de l'invasion russe déclenchée il y a quatre ans peuvent désormais déposer une demande d'indemnisation auprès d'un organisme sous l'égide du Conseil de l'Europe, a annoncé lundi l'institution.
Le Registre des dommages pour l'Ukraine, institué en 2023, vise à recenser les violations des droits de l'homme au cours de la guerre, afin, à l'avenir, de quantifier le montant des réparations exigibles auprès de la Russie.
«La responsabilité n'est pas un principe abstrait. C'est le fondement même de la relance de l'Ukraine, et d'une paix qui s'inscrit dans la durée», a souligné dans un communiqué le secrétaire général du Conseil de l'Europe, l'ancien conseiller fédéral Alain Berset.
«Aujourd'hui, le Registre ouvre une nouvelle catégorie de demandes: les réfugiés ukrainiens contraints de s'installer à l'étranger pourront désormais présenter des demandes d'indemnisation des dommages subis», ajoute le dirigeant suisse.
Source: AFP
Macron pousse l'UE à mettre la pression sur la Russie
Le président français Emmanuel Macron a appelé lundi l'Union européenne à continuer à accroître la «pression» sur la Russie dans la guerre en Ukraine et à adopter un 20e paquet de sanctions, bloqué par la Hongrie.
«Nous continuerons d'augmenter la pression sur la Russie», a-t-il dit aux côtés de son homologue finlandais Alexander Stubb alors que la guerre en Ukraine entre mardi dans sa cinquième année. «Nous devons avancer sur le 20e paquet de sanctions de l'Union européenne et des discussions se tiendront dans les prochains jours», a ajouté Emmanuel Macron.
Emmanuel Macron a aussi affiché sa détermination à «mettre en oeuvre le prêt (européen) de 90 milliards d'euros» en faveur de l'Ukraine dont le principe a été adopté en décembre par l'UE. Le Premier ministre hongrois Viktor Orban a assuré qu'il bloquerait également l'adoption de ce prêt, pour les mêmes raisons.
Source: AFP
De nouvelles sanctions contre la Russie bloquées par un veto hongrois
L'Union européenne ne sera pas en mesure d'adopter lundi de nouvelles sanctions contre la Russie en raison d'un veto de la Hongrie, a confirmé la cheffe de la diplomatie de l'UE Kaja Kallas.
«Nous avons entendu des déclarations très fermes de la part de la Hongrie, je ne vois malheureusement pas vraiment comment ils pourraient revenir sur la position qu'ils défendent aujourd'hui», a-t-elle déclaré peu avant le début d'une réunion des ministres des Affaires étrangères de l'UE. «Nous faisons évidemment tout notre possible pour faire avancer ce paquet de sanctions et le faire adopter», a-t-elle ajouté.
La Commission européenne a mis sur la table des ministres un vingtième «paquet» de sanctions contre la Russie depuis son invasion de l'Ukraine le 24 février 2022, en vue d'une adoption avant mardi, date anniversaire de cette invasion.
Mais la Hongrie a annoncé ce weekend son intention de bloquer cette adoption, tant qu'elle n'aura pas obtenu la reprise des livraisons de pétrole russe via un oléoduc, actuellement endommagé et qui traverse l'Ukraine. Le Premier ministre hongrois Viktor Orban a assuré ce weekend qu'il bloquerait également l'adoption d'un prêt de 90 milliards d'euros en faveur de l'Ukraine, décidé en décembre, pour les mêmes raisons.
Source: AFP
Pour Zelenksy, Poutine a déjà lancé la «troisième guerre mondiale»
A Kiev, Volodymyr Zelensky affirme dans une interview donnée à la BBC que Vladimir Poutine a déjà déclenché une «troisième guerre mondiale» et que seule une pression militaire et économique accrue peut l’arrêter. Il rejette toute idée de céder des territoires pour obtenir un cessez-le-feu, estimant qu’un retrait fragiliserait l’Ukraine et diviserait la société. Selon lui, Moscou chercherait surtout une pause pour se réarmer avant de reprendre l’offensive.
Face aux pressions américaines en faveur de concessions, notamment de la part de Donald Trump, le président ukrainien assure que son pays ne capitulera pas. Il réclame des garanties de sécurité solides, validées par le Congrès américain, avant toute discussion sur des élections ou un compromis territorial. Pour Zelensky, la victoire passe par la préservation de l’indépendance et, à terme, par le rétablissement des frontières de 1991.
Source: BBC