Trump est soit «un traître», soit un dirigeant «exceptionnel»

Parce qu'il peut se montrer conciliant envers Vladimir Poutine, Donald Trump apparaît à certains comme un «traître» à la cause ukrainienne, mais il pourrait aussi se révéler un dirigeant «exceptionnel» déterminé à éviter l'enfer nucléaire, a déclaré lundi le prix Nobel de la Paix Lech Walesa dans un entretien à l'AFP.

«En apparence, aujourd'hui, il semble être le valet de la Russie, un traître tout simplement», mais le locataire de la Maison Blanche est peut-être «un dirigeant exceptionnel» qui «sait que si les États-Unis se joignaient au choeur anti-Poutine, Poutine n'aurait plus le choix et devrait utiliser l'arme atomique», explique l'ancien président polonais à la veille du quatrième anniversaire de l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

Source: AFP