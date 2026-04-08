La Russie espère une reprise des pourparlers tripartites
La Russie a dit espérer mercredi une reprise à court terme des pourparlers tripartites sur l'Ukraine avec les Etats-Unis, suspendus depuis le déclenchement de la guerre au Moyen-Orient, où un accord de cessez-le-feu a été annoncé entre Washington et Téhéran.
«Nous espérons que dans un avenir proche" les responsables américains «auront plus de temps et davantage de possibilités pour des rencontres dans un format tripartite. C'est ce que nous attendons», a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, lors de son point presse quotidien. Il répondait à une question sur une reprise de la médiation des Etats-Unis, dont l'attention était centrée sur la guerre au Moyen-Orient.
Source: AFP
La guerre en Ukraine est «la plus difficile à résoudre», estime JD Vance
Le vice-président américain JD Vance a souligné mercredi que le conflit en Ukraine était la «guerre la plus difficile à résoudre», après le cessez-le feu trouvé en Iran.
«A certains égards, nous pensions que ce serait la plus facile, mais cela a été la plus difficile», a-t-il ajouté lors d'une conférence à Budapest où il est en visite depuis mardi. «Nous travaillons là-dessus (...) et nous allons continuer», a-t-il encore dit, estimant que «des progrès significatifs» avaient été faits.
«Nous avons réellement réussi à leur faire exprimer leurs positions (aux Ukrainiens et aux Russes, ndlr) et, avec le temps, leurs positions se sont rapprochées de plus en plus», a-t-il dit.
Source: AFP
Un mort dans des frappes russes sur Zaporijjia
Des bombardements russes sur la région de Zaporijjia, dans le sud de l'Ukraine, ont fait un mort dans la nuit de mardi à mercredi, a annoncé sur Telegram le chef de l'administration régionale, Ivan Fedorov.
«Dans le village de Balabyne, des bâtiments résidentiels et non résidentiels ont été détruits et endommagés lors de l'attaque, et des incendies se sont déclarés», a-t-il indiqué, ajoutant que le «corps d'une personne décédée a été retrouvé sous les décombres d'une maison».
Ivan Fedorov avait indiqué plus tôt qu'une femme de 47 ans avait été blessée et recevait des soins après une frappe sur des garages qui avait provoqué un incendie. Zaporijjia, une grande ville industrielle proche de la ligne de front dans le sud du pays, subit presque quotidiennement des attaques de drones et de missiles russes.
Quasiment chaque jour, depuis le début de l'invasion russe à grande échelle de l'Ukraine, en février 2022, des civils sont tués en Ukraine lors de bombardements russes. En riposte, Kiev frappe activement le territoire russe, faisant également des victimes civiles.
Source: AFP
Kiev appelle Washington à reporter leur attention sur l'Ukraine
Le ministre ukrainien des Affaires étrangères a appelé mercredi Washington à faire pression sur Moscou pour obtenir un cessez-le-feu et mettre fin à plus de quatre ans de guerre. Il a estimé que le cessez-le-feu entre les Etats-Unis et l'Iran a montré le succès de «la fermeté américaine».
«La fermeté américaine porte ses fruits. Nous estimons qu'il est temps de faire preuve d'une fermeté suffisante pour contraindre Moscou à un cessez-le-feu et à mettre fin à sa guerre contre l'Ukraine», a déclaré Andriï Sybiga sur le réseau social X.
Six militants antiguerre condamnés à de lourdes peines de prison en Russie
Un tribunal de Saint-Pétersbourg a condamné mercredi six militants russes antiguerre du mouvement de jeunesse pro-démocratie Vesna à des peines allant de 6 à 12 ans de prison, a constaté une journaliste de l'AFP présente à l'audience.
Agés de 24 à 30 ans, Anna Arkhipova, Vassili Neoustroïev, Ian Ksenjepolski, Evguéni Zateïev, Pavel Sinelnikov et Valentin Khorochenine étaient visés par diverses accusations, notamment celles de «participation à une organisation extrémiste», «appels publics contre la sécurité de l'Etat» et diffusion de «fausses informations» sur les forces armées russes.
Depuis l'attaque à grande échelle contre l'Ukraine en février 2022, le pouvoir russe réprime toute critique du conflit et a déjà condamné à de lourdes peines des centaines de personnes qui avaient dénoncé la guerre.
Source: AFP
Une frappe ukrainienne sur un immeuble en Russie fait quatre morts
Une attaque menée par Kiev a tué un couple et leur enfant en Russie à plus de 500 km de la frontière ukrainienne, ont affirmé mardi les autorités locales, tandis que quatre personnes, dont un jeune garçon, sont morts dans des frappes russes en Ukraine.
Une attaque de «drones ennemis» a touché le district d'Alexandrovsky dans la région russe de Vladimir, au nord-est de Moscou, a annoncé le gouverneur Alexandre Avdeev.
«L'un des drones a frappé un immeuble résidentiel de deux appartements. Deux adultes et leur fils (...) ont été tués. Leur fille de cinq ans a réussi à survivre» et a été hospitalisée pour des brûlures, a écrit Alexandre Avdeev sur les réseaux sociaux.
Dans un premier temps, il avait affirmé que le garçon tué était âgé de sept ans, avant d'indiquer, dans un message ultérieur, qu'il était né en 2014.
Un drone russe s'abat sur un bus en Ukraine, trois morts et douze blessés
Une frappe de drone russe sur un bus à Nikopol, dans le centre-est de l'Ukraine, a fait au moins 3 morts et 12 blessés, a indiqué mardi l'administration régionale militaire.
«L'ennemi a attaqué un bus avec un drone FPV en plein centre de Nikopol. Il arrivait à l'arrêt – il y avait des gens à bord et à l'arrêt. Ce n'était pas un tir aléatoire. C'était un acte de terreur délibéré contre des civils», a dénoncé sur Telegram le chef de l'administration militaire de la région de Dnipropetrovsk, Oleksandr Ganzha.
Source: AFP
Kiev propose une trêve énergétique à Moscou, selon Zelensky
L'Ukraine a transmis à la Russie, par l'intermédiaire de médiateurs américains, une proposition de trêve sur les frappes visant les infrastructures énergétiques des deux pays, a déclaré lundi son président Volodymyr Zelensky.
«Si la Russie est prête à arrêter de frapper notre secteur énergétique, nous serons prêts à faire de même. Et cette proposition de notre part – transmise par les Américains – a été communiquée à la partie russe», a déclaré Zelensky dans son allocution du soir.
Source: AFP
Moscou accuse Kiev d'avoir endommagé un important terminal pétrolier en mer Noire
Dans un communiqué, le ministère russe de la Défense affirme que des tirs de drones ont causé l'incendie de quatre réservoirs de produits pétroliers et endommagé un oléoduc ainsi qu'un quai de chargement.
Le ministère a affirmé que le «régime de Kiev» cherchait par ce biais à entraîner «une déstabilisation du marché mondial des hydrocarbures et l'arrêt des livraisons de produits pétroliers aux consommateurs européens».
Sans commenter directement cette attaque, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé lundi sur ses réseaux sociaux avoir écouté un rapport sur «les frappes en profondeur» menées en Russie par les forces ukrainiennes, assurant qu'elles étaient «efficaces» pour réduire les revenus de Moscou, notamment pétroliers.
Un conseiller de M. Zelensky, Vladyslav Vlassiouk, a lui affirmé sur X qu'il n'y avait «pour l'heure» plus d'exportations de pétrole depuis le port de Novorossiïsk, sans toutefois revendiquer une responsabilité ukrainienne.
Source: AFP
Au moins 3 morts, dont un enfant, dans une frappe russe sur Odessa
Au moins trois personnes, dont un enfant, ont été tuées dans une attaque russe contre Odessa, dans le sud de l'Ukraine, a annoncé lundi le chef de l'administration militaire de la ville, Sergiï Lyssak.
Cette frappe a également fait dix blessés, dont deux grièvement, a précisé ce responsable.
Source: AFP
Zelensky est arrivé à Damas pour des discussions avec le président syrien
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky est arrivé à Damas en Syrie pour des discussions avec son homologue syrien Ahmed Al-Chareh, a indiqué dimanche un haut responsable à l'AFP.
L'avion de Zelensky «a atterri à Damas» pour une visite du président ukrainien, accompagné du ministre turc des Affaires étrangères Hakan Fidan, sur «la coopération entre les pays» et «la situation sécuritaire dans la région», a indiqué cette source.
Source: AFP
L'Ukraine frappe un oléoduc russe près de la frontière avec la Finlande
L'Ukraine a visé avec des drones un oléoduc près du port russe stratégique de Primorsk sur la mer Baltique, les autorités russes affirmant qu'il n'y a pas eu de dégâts malgré une fuite.
Tôt dimanche matin, le gouverneur de la région de Leningrad, Alexandre Drozdenko, a indiqué que «des débris (de drones abattus) ont endommagé une portion d'un oléoduc près du port de Primorsk», près de la frontière finlandaise, et qu'un «brûlage sécurisé» était en cours sur cette portion.
Les défenses anti-aériennes russes ont détruit 19 drones et aucune victime n'a été signalée, selon les autorités russes. Deux heures plus tard, Alexandre Drozdenko a affirmé que «d'après les dernières informations, l'oléoduc dans la zone de Primorsk n'a pas été endommagé». «La fuite de pétrole a été causée par l'impact d'un éclat de shrapnel sur l'un des réservoirs de pétrole», a-t-il indiqué.
L'Ukraine «a une fois encore frappé le port Transneft de Primorsk» avec des drones, a affirmé de son côté le commandant des forces de drones de l'armée ukrainienne Robert Brovdi. Il a ajouté qu'une autre frappe de drones avait également visé une raffinerie du géant russe Lukoil à Kstovo dans la région de Nijni-Novgorod.
Source: AFP
Ukraine: cinq morts et 19 blessés dans une frappe russe sur un marché
Une frappe de drone russe sur un marché dans la ville de Nikopol dans la région de Dnipropetrovsk dans le centre-est de l'Ukraine samedi matin a fait cinq morts et 19 blessés selon les autorités locales.
«Cinq personnes ont été tuées – trois femmes et deux hommes» et 19 ont été blessées, dont une jeune fille de 14 ans qui se trouve dans un état critique, a indiqué sur Telegram le chef de l'administration militaire de la région de Dnipropetrovsk Oleksandr Ganja.
La frappe a eu lieu vers 09h50 locales (06h50 GMT) selon le bureau du procureur régional.
Source: AFP