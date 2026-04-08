Un mort dans des frappes russes sur Zaporijjia

Des bombardements russes sur la région de Zaporijjia, dans le sud de l'Ukraine, ont fait un mort dans la nuit de mardi à mercredi, a annoncé sur Telegram le chef de l'administration régionale, Ivan Fedorov.

«Dans le village de Balabyne, des bâtiments résidentiels et non résidentiels ont été détruits et endommagés lors de l'attaque, et des incendies se sont déclarés», a-t-il indiqué, ajoutant que le «corps d'une personne décédée a été retrouvé sous les décombres d'une maison».

Ivan Fedorov avait indiqué plus tôt qu'une femme de 47 ans avait été blessée et recevait des soins après une frappe sur des garages qui avait provoqué un incendie. Zaporijjia, une grande ville industrielle proche de la ligne de front dans le sud du pays, subit presque quotidiennement des attaques de drones et de missiles russes.

Quasiment chaque jour, depuis le début de l'invasion russe à grande échelle de l'Ukraine, en février 2022, des civils sont tués en Ukraine lors de bombardements russes. En riposte, Kiev frappe activement le territoire russe, faisant également des victimes civiles.

Source: AFP