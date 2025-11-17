il y a 6 minutes

La Roumanie évacue deux de ses villages après une attaque russe en Ukraine

Deux villages roumains ont été évacués lundi en bordure du Danube à la frontière avec l'Ukraine, une première causée par l'incendie d'un navire chargé de GPL et touché par une attaque de drone russe. «Une évacuation de la population de Ceatalchioi a été ordonnée à l'aide de minibus», ont déclaré les services de secours dans un communiqué, concernant cette localité d'un peu moins de 300 habitants.

En raison de la «proximité» du feu, des habitants ont aussi été évacués du hameau de Plauru, situé en face du port ukrainien d'Izmaïl, où un navire civil battant pavillon turc et transportant du gaz a été touché selon Kiev.

Cette image, prise du côté roumain de la frontière, montre un cargo chargé de gaz en feu après une frappe russe. Photo: keystone-sda.ch

C'est la première fois que des villages sont évacués en Roumanie, un pays membre de l'OTAN, après une attaque russe en Ukraine. Les secours ont précisé qu'il s'agissait d'une «mesure de précaution».

«A cause du danger imminent d'explosion», les autorités roumaines ont aussi interrompu le trafic routier et naval dans la région. Selon le ministère de la Défense, «aucune violation de l'espace aérien n'a été détectée» après cette «attaque russe» nocturne en Ukraine.

Source: AFP