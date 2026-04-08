La guerre en Ukraine est «la plus difficile à résoudre», estime JD Vance

Le vice-président américain JD Vance a souligné mercredi que le conflit en Ukraine était la «guerre la plus difficile à résoudre», après le cessez-le feu trouvé en Iran.

«A certains égards, nous pensions que ce serait la plus facile, mais cela a été la plus difficile», a-t-il ajouté lors d'une conférence à Budapest où il est en visite depuis mardi. «Nous travaillons là-dessus (...) et nous allons continuer», a-t-il encore dit, estimant que «des progrès significatifs» avaient été faits.

«Nous avons réellement réussi à leur faire exprimer leurs positions (aux Ukrainiens et aux Russes, ndlr) et, avec le temps, leurs positions se sont rapprochées de plus en plus», a-t-il dit.

Source: AFP