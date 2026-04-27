Kim Jong Un réaffirme son soutien à la «guerre sacrée» de la Russie en Ukraine

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a réaffirmé le soutien de Pyongyang à l'invasion russe de l'Ukraine, s'engageant à aider Moscou à remporter la victoire dans sa «guerre sacrée», ont rapporté lundi les médias d'Etat. Cette déclaration intervient alors qu'une série de hauts responsables russes se sont succédé à Pyongyang ces derniers jours, notamment le ministre russe de la Défense, Andreï Belooussov, qui s'est entretenu dimanche avec Kim Jong Un.

La Corée du Nord «soutiendra comme toujours pleinement la politique de la Fédération de Russie visant à défendre la souveraineté nationale, l'intégrité territoriale et les intérêts sécuritaires», a déclaré Kim Jong Un à Andreï Belooussov, selon l'agence de presse nord-coréenne KCNA. Le dirigeant a exprimé sa «conviction que l'armée et le peuple russes remporteraient sans aucun doute la victoire dans cette guerre sacrée et juste».

Les deux parties ont indiqué avoir discuté d'un renforcement des liens militaires, M. Belooussov précisant que Moscou était prêt à signer un plan de coopération couvrant la période 2027-2031. Kim Jong Un, Andreï Belooussov et le président de la Douma russe, Viatcheslav Volodine, ont également assisté à l'inauguration d'un mémorial en l'honneur des soldats nord-coréens tués en Ukraine.

Source: AFP