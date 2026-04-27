Rare attaque de drones russes sur Kiev en plein jour

De fortes explosions ont retenti à Kiev peu après le déclenchement d'une alerte aérienne dans la capitale, ont constaté des journalistes de l'AFP, les autorités faisant état d'une attaque de drones russes. «La défense aérienne opère dans le quartier d'Obolon» (nord), a annoncé le maire de la capitale ukrainienne Vitali Klitschko.





Peu avant, l'armée de l'air avait fait état de drones volant en direction de la ville. La Russie vise quotidiennement l'Ukraine par des frappes nocturnes, mais plusieurs attaques massives ont également eu lieu en plein jour ces derniers mois.

Des éclats de drones sont tombés dans le quartier Chevtchenkivsky (ouest) provoquant une collision entre voitures dont l'une a percuté un piéton, a ajouté le maire peu après.

Le blessé a été hospitalisé, a-t-il précisé. Des débris sont également tombés sur un immeuble en construction à proximité et sur un cimetière dans un quartier voisin, a détaillé Vitali Klitschko. Des chaînes Telegram ont publié une vidéo sur laquelle on peut voir un drone frapper un immeuble résidentiel en construction et exploser dans une boule de feu.

Source: AFP