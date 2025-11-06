06:20 heures

Ukraine: importante attaque russe visant les infrastructures énergétiques durant la nuit

L'Ukraine s'est dite visée par une nouvelle attaque russe contre ses infrastructures énergétiques dans la nuit de vendredi à samedi, faisant un mort et provoquant des coupures de courant dans plusieurs régions.

Bien partie pour s'emparer de l'important noeud logistique de Pokrovsk, dans l'Est de l'Ukraine, l'armée russe intensifie ses bombardements contre les installations gazières et électriques de tout le pays, faisant craindre un hiver difficile pour les civils.

«L'ennemi mène de nouveau une attaque massive contre les infrastructures énergétiques de l'Ukraine. Pour cette raison, des coupures de courant d'urgence ont été mises en place dans un certain nombre de régions», a déclaré la ministre de l'Energie Svitlana Grintchouk sur Facebook.

Des alertes aériennes ont été déclenchées dans une grande partie du territoire ukrainien au cours de la nuit. Les autorités de plusieurs régions de Kharkiv (nord-est) à Odessa (sud) ont fait état de frappes menées à l'aide de drones et de missiles ou d'installations énergétiques touchées.

A Dnipro, grande ville de l'est, une frappe au drone a éventré un immeuble de neuf étages, tuant une femme et conduisant à l'hospitalisation de six blessés, dont un enfant, selon les services de secours.

A Kiev, les autorités civiles et militaires ont indiqué que la chute de débris avait provoqué des incendies à deux endroits du quartier central de Petchersky.

Source: AFP