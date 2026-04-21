Après la défaite d'Orban, l'UE s'attend à un déblocage du prêt à l'Ukraine

La cheffe de la diplomatie de l'UE, Kaja Kallas, a dit mardi s'attendre à des «décisions positives» sur le déblocage du prêt européen de 90 milliards d'euros à l'Ukraine, après la défaite électorale du Premier ministre hongrois Viktor Orban qui s'y opposait.

«L'Ukraine a vraiment besoin de ce prêt (...), c'est extrêmement important», a-t-elle déclaré depuis le Luxembourg à la veille d'une réunion des ambassadeurs des 27 qui doivent se prononcer sur ce sujet. Les Vingt-Sept espèrent aboutir à un déblocage du prêt dès mercredi à l'occasion d'une réunion à Bruxelles de leurs ambassadeurs, grâce à la levée du veto hongrois.

Dimanche, Viktor Orban a confirmé sur X qu'il n'accepterait de lever son veto qu'à la condition que son pays puisse à nouveau recevoir du pétrole russe, via un oléoduc qui traverse l'Ukraine.

Une fois le veto levé, Bruxelles devrait être en mesure de verser de premières «tranches» d'aide à Kiev «dès fin mai, ou début juin», a déclaré le commissaire européen Valdis Dombrovskis lors d'un entretien.

Source: AFP