Après la défaite d'Orban, l'UE s'attend à un déblocage du prêt à l'Ukraine
La cheffe de la diplomatie de l'UE, Kaja Kallas, a dit mardi s'attendre à des «décisions positives» sur le déblocage du prêt européen de 90 milliards d'euros à l'Ukraine, après la défaite électorale du Premier ministre hongrois Viktor Orban qui s'y opposait.
«L'Ukraine a vraiment besoin de ce prêt (...), c'est extrêmement important», a-t-elle déclaré depuis le Luxembourg à la veille d'une réunion des ambassadeurs des 27 qui doivent se prononcer sur ce sujet. Les Vingt-Sept espèrent aboutir à un déblocage du prêt dès mercredi à l'occasion d'une réunion à Bruxelles de leurs ambassadeurs, grâce à la levée du veto hongrois.
Dimanche, Viktor Orban a confirmé sur X qu'il n'accepterait de lever son veto qu'à la condition que son pays puisse à nouveau recevoir du pétrole russe, via un oléoduc qui traverse l'Ukraine.
Une fois le veto levé, Bruxelles devrait être en mesure de verser de premières «tranches» d'aide à Kiev «dès fin mai, ou début juin», a déclaré le commissaire européen Valdis Dombrovskis lors d'un entretien.
Source: AFP
Zelensky dénonce la suspension des sanctions contre le pétrole russe
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a dénoncé dimanche la prolongation annoncée vendredi de la suspension des sanctions américaines sur le pétrole russe, affirmant que «chaque dollar versé pour le pétrole russe est de l'argent pour la guerre» de Moscou en Ukraine.
«A cause de l'allègement des sanctions», le pétrole russe embarqué sur les pétroliers «peut de nouveau être vendu sans conséquences. Cela représente 10 milliards de dollars – une ressource qui est directement convertie en nouvelles frappes contre l'Ukraine», a affirmé Zelensky sur les réseaux sociaux. «Rien que cette semaine, la Russie a lancé plus de 2360 attaques de drones, plus de 1320 bombes aériennes guidées et près de 60 missiles», a-t-il ajouté.
Source: AFP
L'Iran questionne le «sérieux» des Etats-Unis dans le processus diplomatique
Le ministère iranien des Affaires étrangères a mis en doute lundi le sérieux des Etats-Unis dans leur volonté de poursuivre la voie diplomatique, invoquant des «violations» du cessez-le-feu en cours.
«Tout en affirmant privilégier la diplomatie et se dire prêts à négocier, les Etats-Unis adoptent des comportements qui ne témoignent en rien d'un engagement sérieux dans un processus diplomatique», a déclaré le porte-parole du ministère, Esmaïl Baghaï, lors de son point de presse hebdomadaire.
Il a ajouté que la saisie d'un cargo iranien, le blocus naval des ports iraniens et les retards dans la mise en oeuvre du cessez-le-feu au Liban constituaient autant de «violations manifestes du cessez-le-feu».
Source: AFP
Une Allemande arrêtée en Russie avec une bombe devant servir à un «attentat planifié»
Une Allemande a été arrêtée dans le sud de la Russie après qu'un engin explosif artisanal, devant servir à un «attentat planifié» par l'Ukraine, a été retrouvée dans son sac à dos, ont annoncé lundi les services de sécurité russes.
Cette Allemande, «née en 1969» et dont l'identité n'a pas été dévoilée, a été entraînée dans la préparation de cet «attentat» par une personne originaire d'un pays d'Asie centrale, qui agissait sur ordre de l'Ukraine, selon le FSB cité par les agences de presse étatiques.
Selon les services de sécurité russes, cet engin explosif artisanal devait être déclenché à proximité d'un site des forces de sécurité dans la ville de Piatigorsk, dans le Caucase.
Le FSB a précisé qu'un ressortissant d'une des républiques d'Asie centrale, «né en 1997», avait été identifié. Il est accusé d'être celui qui devait déclencher à distance l'engin explosif, «tandis que la femme devait mourir sur place».
Source: AFP
Un mort dans une attaque de drone dans la région de Krasnodar
Un homme est décédé dans une attaque de drone à Touapsé, ville russe du bord de la mer Noire attaquée pour la deuxième fois en moins d'une semaine, ont annoncé lundi les autorités de la région de Krasnodar où elle se trouve. Touapsé a fait l'objet d'une «nouvelle attaque massive de drones» et «selon les premières informations, un homme a été tué au port maritime», a indiqué le gouverneur de Krasnodar (sud) Veniamin Kondratiev.
«Un autre homme a été blessé et reçoit l'assistance médicale nécessaire», a-t-il ajouté sur Telegram. Il a également fait état d'un incendie déclaré dans le port de la ville baignée par la mer Noire.
Le 16 avril, le gouverneur avait rapporté la mort d'une adolescente de 14 ans et une jeune femme dans une attaque nocturne de drones ukrainienne dans cette même ville. Depuis le début de son invasion de l'Ukraine en février 2022, la Russie bombarde régulièrement l'ensemble du territoire ukrainien et notamment ses infrastructures essentielles.
En réponse, Kiev frappe des cibles en Russie, assurant viser des sites militaires mais aussi énergétiques afin de réduire la possibilité pour Moscou de financer son effort de guerre.
Source: AFP
Un adolescent tué par une attaque dans le nord de l'Ukraine
Un adolescent de 16 ans a été tué au cours d'une attaque dans la ville de Tchernihiv, dans le nord de l'Ukraine, a indiqué dimanche le chef de l'administration locale Dmytro Bryjynsky.
«Une personne a été tuée: un garçon de 16 ans et quatre personnes ont été blessées: trois femmes et un homme», a écrit le responsable sur Telegram, faisant état des frappes qui ont endommagé 7 maisons, ainsi que deux bâtiments publics.
Les infrastructures énergétiques de cette ville ont été durement frappées par plusieurs séries d'attaques cette semaine, laissant des milliers d'habitants sans électricité, selon les autorités locales.
Source: AFP
Une ado et une jeune femme tuées par une attaque de Kiev
Une adolescente de 14 ans et une jeune femme ont été tuées par une attaque de drone ukrainienne dans la nuit de mercredi à jeudi dans la région de Krasnodar, dans le sud de la Russie, a annoncé le gouverneur régional Veniamin Kondratiev.
Il avait précédemment indiqué que deux enfants de 5 et 14 ans avaient été tués dans cette frappe qui a également fait sept blessés.
Des débris de drones ont endommagé six immeubles résidentiels et 24 maisons dans le district de Tuapse, sur les rives de la mer Noire, a-t-il affirmé, précisant que l'état d'urgence y avait été instauré.
Source: AFP
La Russie a pilonné l'Ukraine cette nuit
La Russie a lancé 659 drones et 44 missiles en Ukraine en 24 heures, et principalement au cours de la nuit, a annoncé jeudi l'armée de l'air ukrainienne, le dernier bilan faisant état d'au moins 16 morts et 100 blessés.
L'armée de l'air ukrainienne dit avoir intercepté 636 de ces drones et 31 de ces missiles. La capitale Kiev, la ville portuaire d'Odessa (sud) et la région de Dnipropetrovsk (centre) ont été particulièrement touchées.
«Une nouvelle nuit a prouvé que la Russie ne mérite aucun assouplissement de la politique mondiale ni la levée des sanctions», a déclaré Zelensky sur les réseaux sociaux.
De son côté, le président du Conseil européen Antonio Costa a dénoncé l'attaque: «La nuit dernière, la Russie a lancé une nouvelle attaque atroce contre des civils en Ukraine», a-t-il déclaré sur X. «La guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine a échoué, et c'est pourquoi elle choisit de terroriser délibérément les civils», a-t-il ajouté.
Source: AFP
Deux enfants tués dans une attaque de drone dans la région de Krasnodar
Deux enfants de 5 et 14 ans ont été tués par une attaque de drone ukrainienne dans la nuit de mercredi à jeudi dans la région de Krasnodar, dans le sud de la Russie, a annoncé le gouverneur régional Veniamin Kondratiev.
«Une attaque terroriste par drone contre des immeubles d'habitation à Tuapse a coûté la vie à deux mineurs âgés de 5 et 14 ans», a écrit Veniamin Kondratiev sur Telegram, ajoutant que deux adultes avaient également été blessés.
Source: AFP
Au moins 14 personnes dont un enfant tués par une frappe russe à Kiev
Au moins 14 personnes, dont un enfant de 12 ans, ont été tuées et plusieurs personnes ont été blessées dans des frappes russes en Ukraine, ont annoncé jeudi les autorités du pays.
«Dans le district de Podilsky, où le rez-de-chaussée d'un immeuble résidentiel privé s'est effondré, une enfant a été secourue sous les décombres», a-t-il ajouté. De son côté, le chef de l'administration militaire de Kiev, Tymur Tkatchenko, a précisé que l'enfant et sa mère ont été remis aux secouristes.
Des frappes ont également touché Dnipro (centre) et Odessa (sud) dans la nuit, faisant cinq blessés dans chaque ville, selon les autorités ukrainiennes.
Source: AFP
Les USA ne prolongeront pas l'allègement des sanctions sur le pétrole russe
Le ministre américain des Finances a annoncé mercredi que les Etats-Unis ne prolongeraient pas la suspension des sanctions sur le pétrole russe stocké en mer, qui avait été décidée pour atténuer l'impact de l'envolée des prix du pétrole.
«Nous ne renouvellerons pas la licence sur le pétrole russe», a déclaré le secrétaire au Trésor Scott Bessent en conférence de presse. Son ministère avait annoncé la même chose la veille concernant le pétrole iranien.
Le gouvernement américain impose des sanctions sur les ressources pétrolières de la Russie et de l'Iran afin d'assécher les recettes des autorités de ces pays. Il s'agit de punir Moscou pour l'invasion de l'Ukraine et l'Iran pour la poursuite de son programme nucléaire et le financement de groupes armés comme le Hezbollah libanais.
Mais Washington a mis en place en mars une dérogation temporaire pour que le pétrole de ces pays puisse être vendu afin de modérer la flambée des cours consécutive à la guerre au Moyen-Orient
Source: AFP
Le chef de l'OTAN appelle à «ne pas perdre de vue l'Ukraine»
Le secrétaire général de l'OTAN Mark Rutte a exhorté mercredi ses Etats membres à «ne pas perdre l'Ukraine de vue» et à augmenter leur soutien à Kiev, fixant un objectif de 60 milliards de dollars (51 milliards d'euros) en 2026.
«Nous devons veiller à être capables d'assurer un soutien ininterrompu à l'Ukraine», a déclaré l'ancien Premier ministre néerlandais à l'ouverture, à Berlin, d'une réunion du groupe de contact sur la défense de l'Ukraine, soit les alliés de Kiev.
Il a demandé aux 32 Etats de l'Alliance atlantique «d'investir davantage pour atteindre l'objectif de 60 milliards de dollars de soutien en matière de sécurité et de défense à l'Ukraine cette année».
Source: AFP