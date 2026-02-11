Quatre morts dont trois jeunes enfants dans une frappe russe

Une frappe russe sur la région de Kharkiv a tué trois jeunes enfants ainsi qu'un adulte, a annoncé tôt mercredi le chef de l'administration militaire locale, Oleg Synegubov. «Deux petits garçons d'un an et une petite fille de 2 ans sont morts» dans cette frappe, qui a touché un pavillon d'habitation de la localité de Bogodukhiv, près de la frontière russe, a indiqué cette source.

Dans un communiqué précédent, Oleg Synegubov avait également fait état d'une femme enceinte âgée de 35 blessée par une frappe dans la même ville. Lundi, une femme et un enfant de 10 ans avaient déjà été tués par une frappe sur cette localité. Moscou mène quotidiennement des frappes sur l'Ukraine, tuant régulièrement des civils.

Selon un rapport de la mission de surveillance des droits de l'homme de l'ONU en Ukraine (HRMMU) publié début janvier, près de 15'000 civils ukrainiens ont été tués et 40'600 blessés depuis le début de l'invasion russe le 24 février 2022. L'année 2025 a été la plus meurtrière après 2022, avec plus de 2'500 civils tués, selon ce document.

Source: AFP