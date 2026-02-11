Quatre morts dont trois jeunes enfants dans une frappe russe
Une frappe russe sur la région de Kharkiv a tué trois jeunes enfants ainsi qu'un adulte, a annoncé tôt mercredi le chef de l'administration militaire locale, Oleg Synegubov. «Deux petits garçons d'un an et une petite fille de 2 ans sont morts» dans cette frappe, qui a touché un pavillon d'habitation de la localité de Bogodukhiv, près de la frontière russe, a indiqué cette source.
Dans un communiqué précédent, Oleg Synegubov avait également fait état d'une femme enceinte âgée de 35 blessée par une frappe dans la même ville. Lundi, une femme et un enfant de 10 ans avaient déjà été tués par une frappe sur cette localité. Moscou mène quotidiennement des frappes sur l'Ukraine, tuant régulièrement des civils.
Selon un rapport de la mission de surveillance des droits de l'homme de l'ONU en Ukraine (HRMMU) publié début janvier, près de 15'000 civils ukrainiens ont été tués et 40'600 blessés depuis le début de l'invasion russe le 24 février 2022. L'année 2025 a été la plus meurtrière après 2022, avec plus de 2'500 civils tués, selon ce document.
Source: AFP
La Russie annonce des restrictions sur l'utilisation de Telegram au motif d'une «violation» de la loi
La Russie a annoncé mardi mettre en place des «restrictions progressives» sur la messagerie Telegram au motif d'une «violation» de la loi russe, les autorités accusant cette application très populaire dans le pays de ne pas faire assez pour empêcher son utilisation «à des fins terroristes».
«La loi russe continue de ne pas être appliquée (...), aucune mesure réelle n'est appliquée pour lutter contre l'escroquerie et l'utilisation de la messagerie à des fins criminelles et terroristes», a indiqué l'Agence russe de surveillance des télécommunications (Roskomnadzor) dans un communiqué, cité par les agences de presse russes.
Source: AFP
Un Ukrainien tue 5 personnes à la hache et au marteau
Un Ukrainien de 72 ans muni d'une hache et d'un marteau a tué cinq personnes mardi dans un établissement pour personnes déplacées internes situé dans la région de Rivné (ouest), a annoncé la police.
Le mobile de l'attaque survenue tôt mardi matin n'est pas clairement établi, mais la police a indiqué qu'il s'agissait d'un «conflit domestique» qui «a dégénéré en bagarre» entre les résidents d'un ancien bâtiment scolaire abritant désormais des personnes ayant fui l'est et le centre de l'Ukraine en guerre.
Une enquête a été ouverte
«Au cours de l'altercation, l'homme s'est mis à frapper cinq personnes avec un marteau et une hache», a déclaré la police de la région de Rivné sur les réseaux sociaux. «A la suite des blessures subies, cinq citoyens sont décédés sur place: deux hommes âgés de 60 et 68 ans, deux femmes de 81 et 78 ans originaires de la région de Donetsk, ainsi qu'un homme de 56 ans originaire de la région de Kirovograd», a précisé cette source.
Les images publiées par la police montrent un grand trou dans la porte menant à l'une des pièces et des traces de sang sur une hache et sur le sol du bâtiment. Le suspect, un déplacé venant lui-même de la région orientale de Donetsk, au coeur des combats entre Kiev et Moscou, a été interpellé et une enquête pour meurtre avec préméditation a été ouverte, a indiqué le bureau du procureur général.
Source: AFP
Près de 150'000 personnes ont contacté les renseignements russes en 2025
Près de 150'000 personnes ont appelé l'an dernier le service de renseignement intérieur russe pour transmettre des informations, dont certaines ont donné lieu à «des opérations significatives» allant jusqu'à des poursuites pour «acte terroriste», a indiqué mardi le FSB dans un communiqué. La «ligne de confiance» téléphonique du puissant FSB, héritier du KGB de l'époque soviétique, a reçu en 2025 à son office central à Moscou pas moins de 68'785 messages, dont 455 contenaient des informations utiles, a-t-il détaillé.
Les antennes régionales du FSB ont pour leur part reçu 77'772 messages, dont «15'233 contenaient des informations opérationnellement significatives, les autres ayant un caractère de renseignement ou d'information», selon cette source. Après vérification des signalements reçus en 2025, le FSB a indiqué que 18 personnes avaient été poursuivies pour «acte de terrorisme», «sabotage» et «complicité d'acte de sabotage».
«Les lignes sont saturées»
Selon ce service, ces personnes ont commis, «sur instruction» ukrainienne, des incendies criminels d'infrastructures de transport et de communication dans différentes régions de Russie.
D'autres individus ont été poursuivis pour «fausse alerte délibérée à un acte terroriste» après la diffusion de menaces anonymes, tandis qu'un Russe a été arrêté pour avoir publié sur internet des appels au meurtre de représentants des autorités. «En raison du grand nombre d'appels reçus, les lignes téléphoniques sont régulièrement saturées», a souligné le FSB.
Une mère ukrainienne et sa fille tuées dans des frappes russes
Une femme et sa fille de 11 ans ont été tuées mardi dans des bombardements russes sur la ville de Sloviansk, dans la région de Donetsk, dans l'est de l'Ukraine, ont annoncé les autorités locales.
Sept personnes ont également été blessées dans ces frappes aériennes sur la ville, vers lesquelles les troupes russes avancent lentement, a écrit sur Telegram, Vadym Filashkin, le gouverneur de la région.
«Parmi les blessés se trouve une fillette de 7 ans (...) Nous déterminons le nombre exact de victimes et l'ampleur des dégâts matériels», a-t-il ajouté, publiant des photos de plusieurs bâtiments en feu, avec des fenêtres soufflées et des pièces jonchées de débris. «Chaque jour dans la région de Donetsk, les Russes commettent de nouveaux crimes de guerre», a-t-il dénoncé.
Source: AFP
Macron veut «organiser» avec les Européens le dialogue avec Poutine
Emmanuel Macron a dit vouloir que la reprise du dialogue avec Vladimir Poutine soit «bien organisée» avec les Européens, mais sans «trop d'interlocuteurs», tout en soulignant que les premiers contacts «techniques» ont surtout confirmé «que la Russie ne veut pas la paix» pour l'instant.
Le président français a annoncé en décembre vouloir renouer des échanges directs avec son homologue russe, très largement rompus en raison de la guerre en Ukraine, et a dépêché début février son conseiller diplomatique à Moscou pour les préparer.
«Qu'ai-je obtenu? La confirmation que la Russie ne veut pas la paix maintenant. Mais, surtout, nous avons reconstruit ces canaux de discussion à un niveau technique», a-t-il expliqué dans un entretien publié mardi par plusieurs journaux européens, dont El Pais et Süddeutsche Zeitung. «Mon souhait est de le partager avec mes partenaires européens et d'avoir une démarche européenne bien organisée», a-t-il ajouté.
Selon lui, le dialogue avec Vladimir Poutine doit avoir lieu sans «trop d'interlocuteurs, avec un mandat donné, une représentation simple». Emmanuel Macron a de nouveau plaidé pour ne pas «déléguer» ce dialogue aux Etats-Unis, qui ont eux repris les discussions avec Moscou depuis le retour au pouvoir de Donald Trump il y a un an.
«Notre géographie ne va pas changer. Que cela nous plaise ou non, la Russie sera toujours là demain. Et elle se trouve à nos portes», a-t-il estimé. Le jour où Moscou et Kiev parviendront à un accord de paix, «il nous faudra bâtir une nouvelle architecture de sécurité en Europe avec la Russie», a-t-il prévenu.
Source: AFP
L'Ukraine et la France s'accordent pour une production commune d'armement
Le ministre ukrainien de la Défense a annoncé lundi la signature d'une lettre d'intention entre l'Ukraine et la France pour développer la production commune d'armement. La France est un des principaux soutiens européens de l'Ukraine.
«Nous passons des simples livraisons à la production commune et à des solutions sur le long terme qui renforcent systématiquement notre défense», a déclaré Mykhailo Fedorov sur Telegram.
Selon lui, cette collaboration concerne également «l'accélération des livraisons d'avions et la poursuite de la production en volumes records de bombes aériennes propulsées AASM Hammer». Kiev souhaite aussi bénéficier de nouvelles livraisons de systèmes de défense antiaérienne SAMP-T, de missiles sol-air Mistral et Crotale, a-t-il ajouté.
Source: AFP
«L'Ukraine est notre ennemie»
Le Premier ministre hongrois, Viktor Orban, a qualifié l'Ukraine d'«ennemie» de la Hongrie lors d'un discours, le 7 février, rapporte The Kyiv Independent. Il y a critiqué la demande des Ukrainiens à l'Union européenne de cesser les importations d'énergie bon marché en provenance de Russie. Quiconque dit cela est un ennemi de la Hongrie, donc l'Ukraine est notre ennemie», a-t-il déclaré.
Ces propos interviennent peu après que le Conseil de l'UE a approuvé l'interdiction des achats de gaz russe d'ici 2027, une décision contestée par la Hongrie et la Slovaquie devant la Cour de justice de l'Union européenne. Ces deux pays, proches de Moscou, dépendent fortement du gaz russe et se sont opposés aux efforts européens pour réduire cette dépendance.
Viktor Orban s'est également opposé aux ambitions européennes de l'Ukraine, affirmant que Kyiv ne devrait «jamais obtenir l'adhésion à l'UE». Il a ajouté : «Les Hongrois ne devraient pas vouloir de coopération militaire ou économique avec les Ukrainiens, car ils nous entraînent dans la guerre.»
Source: The Kyiv Independent
Général russe attaqué: le FSB affirme que l'auteur a été recruté par Kiev
L'auteur présumé de la tentative d'assassinat d'un haut responsable militaire russe à Moscou, arrêté aux Emirats arabes unis, est passé aux aveux et a dit avoir été recruté par les services de sécurité ukrainiens, a affirmé lundi le service de sécurité russe (FSB).
Le général Vladimir Alekseïev a été visé vendredi par plusieurs coups de feu dans un immeuble résidentiel de Moscou et hospitalisé. Cette attaque s'est produite après une série d'assassinats en Russie et en territoires ukrainiens contrôlés par Moscou de figures de l'armée, responsables politiques locaux et soutiens idéologiques du conflit en Ukraine, dont certains ont été revendiqués par Kiev.
Accusé d'être «l'exécutant direct» et arrêté à Dubaï, Lioubomir Korba, né en 1960, et son complice Viktor Vassine, né en 1959 et arrêté lui à Moscou, «ont reconnu leur culpabilité», a assuré le FSB dans un communiqué. Ils ont «raconté les détails des préparatifs» de cette tentative d'assassinat commise «sur ordre des services de sécurité ukrainiens (SBU)», a-t-il poursuivi.
Selon le communiqué, Lioubormir Korba «a été recruté par un agent du SBU en août 2025», avec l'aide de son fils Liouboch Korba, citoyen polonais, avant de suivre une formation de tireur à Kiev et d'être envoyé en Russie. Il s'est vu proposer «30'000 dollars» pour l'assassinat du général Alekseïev, s'est vu remettre un pistolet avec un silencieux et une clé électronique de l'entrée de son immeuble, affirme le FSB.
Source: AFP
Des frappes nocturnes russes tuent quatre personnes en Ukraine
Des attaques aériennes russes ont fait au moins trois morts au total en Ukraine, dans la région de Kharkiv (est) et à Odessa (sud), ont annoncé lundi matin les autorités locales. «Cette nuit, l'ennemi a attaqué des zones résidentielles de la ville de Bogodukhiv (dans la région de Kharkiv, NDLR) au moyen de frappes de drones», a relaté le service d'urgence national sur Telegram.
Les corps sans vie d'une femme et d'un enfant de 10 ans ont été extraits des décombres, a-t-il ajouté, précisant que trois autres personnes avaient été blessées et qu'un bâtiment d'habitation avait été «complètement détruit».
Dans le sud du pays, à Odessa, «un homme de 35 ans» a perdu la vie dans une attaque nocturne de drones Shahed de fabrication iranienne, qui a aussi fait deux blessés, selon le chef de l'administration militaire de la ville, Serguiï Lyssak. D'après lui, 21 appartements ont été endommagés dans des immeubles d'habitation.
Dans la ville de Novgorod-Siversky (région de Tcherniguiv, nord), un homme de 71 ans a été tué par des drones russes dans son lit, ont indiqué les autorités locales.
Source: AFP
Une attaque aérienne russe fait un mort à Odessa
Une attaque de drones russes a tué au moins une personne à Odessa, a annoncé tôt lundi le chef de l'administration militaire de cette ville du sud de l'Ukraine. L'opération, menée au moyen de drones de fabrication iranienne Shahed, a endommagé des logements, a rapporté Serguiï Lyssak sur Telegram, sans préciser l'heure des faits.
«Malheureusement, des informations font état d'un mort», a-t-il écrit, précisant que les services de secours se trouvaient sur place. D'après le gouverneur régional Oleg Kiper, les forces russes «ont attaqué massivement la région d'Odessa avec des drones de combat».
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé que les Etats-Unis voulaient que la guerre en Ukraine, lancée par l'invasion russe de février 2022, se termine «d'ici le début de l'été, en juin», selon des propos à la presse diffusés samedi. Toujours selon le chef de l'Etat ukrainien, Washington a invité les délégations russe et ukrainienne aux Etats-Unis pour procéder à de nouvelles discussions.
Russes, Ukrainiens et Américains ont tenu ces dernières semaines deux cycles de négociations à Abou Dhabi, aux Emirats arabes unis, sur une cessation des hostilités. Pour faire pression sur l'Ukraine, l'armée russe multiplie depuis des mois les frappes massives sur les infrastructures énergétiques, provoquant des coupures d'électricité, d'eau et de chauffage d'ampleur, alors que le pays connaît un hiver particulièrement froid.
Source: AFP