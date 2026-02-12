Plus de 2500 immeubles sans chauffage à Kiev après de nouvelles frappes russes
Quelque 2600 immeubles résidentiels supplémentaires sont privés de chauffage à Kiev après des frappes russes nocturnes sur des infrastructures énergétiques dans tout le pays, a annoncé jeudi le maire de la capitale ukrainienne, Vitali Klitschko.
«Suite aux attaques massives de la nuit dernière, près de 2600 nouveaux immeubles sont sans chauffage» a déclaré Vitali Klitschko, rappelant que plus d'un millier d'immeubles en étaient déjà privés après les attaques russes des dernières semaines sur les infrastructures énergétiques.
Source: AFP
Incendie dans un site militaire après une attaque de missiles
Une attaque de missiles a provoqué un incendie dans la nuit de mercredi à jeudi dans une installation militaire du sud de la Russie, conduisant les autorités à évacuer la population d'un village voisin, a indiqué le gouverneur régional. «Les unités de défense aérienne du ministère russe de la Défense ont repoussé une attaque de missiles visant le territoire de la région de Volgograd», a déclaré sur Telegram Andreï Botcharov.
«Un incendie s'est produit à la suite de la chute de débris sur le territoire d'un site du ministère de la Défense près du village de Kotlouban», a-t-il ajouté. Il a précisé qu'il n'y avait pas de victime civile mais que les habitants de la localité seraient évacués «pour protéger la population civile du risque de détonation pendant l'extinction de l'incendie». Il n'a pas indiqué d'où provenait cette attaque.
En réponse aux bombardements russes sur son territoire depuis quatre ans, l'Ukraine envoie chaque nuit des drones en direction de la Russie, ciblant particulièrement les infrastructures énergétiques. Dans la région de Tambov (centre), le gouverneur Evguéni Pervichev a fait état d'une frappe de drone ukrainien qui a endommagé une académie militaire, dont les étudiants ont été évacués de leur dortoir vers un hôpital voisin.
Source: AFP
Les élections ne seront possibles que lorsque la situation sécuritaire le permettra, déclare Kiev
L'Ukraine n'organisera des élections que lorsque la situation sécuritaire le permettra, a déclaré mercredi à l'AFP un haut responsable ukrainien, qui réagissait à des informations de presse selon lesquelles Kiev envisage d'organiser prochainement une présidentielle et un référendum.
«Les élections doivent avoir lieu dès que possible, mais pas avant que la situation sécuritaire le permette», a indiqué ce responsable sous couvert d'anonymat.
«La terreur russe se poursuit»
Il réagissait à une publication du quotidien Financial Times, basé à Londres, selon laquelle Kiev, sous pression américaine, envisage d'organiser un scrutin présidentiel et un referendum sur un potentiel accord de paix avec la Russie avant la mi-mai. «Pour l'instant, la terreur russe se poursuit et rien n'indique que la Russie soit intéressée à mettre fin à la guerre», a ajouté ce responsable.
Un important député du parti présidentiel a de son côté déclaré mercredi à l'AFP que le consensus politique restait que «ni référendum ni élections ne peuvent être organisés sous la loi martiale», instaurée depuis le début, il y a quatre ans, de l'invasion russe.
«De la pure fantaisie»
«L'idée d'organiser un référendum pour permettre au peuple d'exprimer son avis sur un possible accord de paix n'est pas nouvelle» et a été abordée lors de récentes négociations avec les Russes et les Américains à Abou Dabi, a-t-il détaillé.
Côté ukrainien, ce projet est notamment soutenu par l'un des négociateurs, le chef du groupe parlementaire du parti présidentiel David Arakhamia, a ajouté le député interrogé par l'AFP. «Mais évoquer des dates n'est pas seulement prématuré – c'est de la pure fantaisie», a lancé ce dernier.
Source: AFP
Plus de 1400 Africains enrôlés par l'armée russe depuis 2023
Au moins 1417 Africains ont été enrôlés dans les rangs de l'armée russe dans le cadre du conflit en Ukraine et plus de 300 y sont morts, selon un rapport publié mercredi par le collectif All Eyes on Wagner (AEOW), qui dévoile pour la première fois une liste de noms.
Cette liste, obtenue par le groupe d'investigation AEOW via le programme ukrainien «Je veux vivre», qui recense les combattants tombés au combat côté russe et encourage à la reddition, donne une idée de l'ampleur des recrutements sur le continent africain.
Elle contient les noms de 1417 personnes issues de 35 pays du continent enrôlées dans l'armée russe entre janvier 2023 et septembre 2025, et de 316 décédées sur le front, mais n'est probablement pas exhaustive et les chiffres réels pourraient être bien supérieurs, selon le collectif.
«Le phénomène de recrutement de ressortissants africains ne constitue pas un épiphénomène isolé, mais bien l'ossature d'une stratégie délibérée et organisée» alors que la guerre se prolonge et que Moscou doit «faire face à une pénurie d'hommes», affirme le rapport.
«Nous avons été très impressionnés par la facilité avec laquelle on peut dans ces pays (ndlr: africains) trouver une offre ou un moyen de partir. Cela prend cinq minutes sur les réseaux sociaux», souligne à l'AFP Lou Osborn, du collectif AEOW. «La Russie a déployé beaucoup d'efforts pour rendre le recrutement vraiment accessible aux masses.»
Source: AFP
Les élections ne seront possibles que lorsque la situation sécuritaire le permettra
L'Ukraine n'organisera les élections que lorsque la situation sécuritaire le permettra, a déclaré mercredi à l'AFP un haut responsable ukrainien.
«Les élections doivent avoir lieu dès que possible, mais pas avant que la situation sécuritaire le permette», a indiqué ce responsable réagissant à la publication du Financial Times selon laquelle Kiev envisageait d'organiser un scrutin présidentiel avant la mi-mai.
«Pour l'instant, la terreur russe se poursuit et rien n'indique que la Russie soit intéressée à mettre fin à la guerre», a ajouté ce responsable s'exprimant sous le couvert de l'anonymat.
Source: AFP
Modules électriques et générateurs suisses livrés à l'Ukraine
Des entreprises suisses livreront ces prochaines semaines des modules électriques et des générateurs de grande puissance à l'Ukraine. Le Conseil fédéral a adopté un plan d'aide pour ce pays confronté à une crise énergétique, avec un plafond de 32 millions de francs.
Le plan fait suite à une demande du gouvernement ukrainien en marge du Forum économique mondial à Davos. L'Ukraine subit actuellement sa plus grave crise énergétique depuis le début de la guerre, a relevé mercredi le Conseil fédéral.
Bientôt des livraisons
Le plan d'aide concerne 18 modules électriques fonctionnant au gaz naturel, avec les équipements et les produits consommables nécessaires, ainsi que jusqu'à 80 générateurs diesel de différentes puissances. La première livraison de matériel est en préparation et devrait être effectuée le plus rapidement possible.
Le délégué du Conseil fédéral pour l'Ukraine est chargé de la mise en oeuvre de l’opération. Les 32 millions de francs nécessaires proviennent du crédit budgétaire du Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco) consacré à la reconstruction de l'Ukraine.
Source: ATS
Quatre morts dont trois jeunes enfants dans une frappe russe
Une frappe russe sur la région de Kharkiv a tué trois jeunes enfants ainsi qu'un adulte, a annoncé tôt mercredi le chef de l'administration militaire locale, Oleg Synegubov. «Deux petits garçons d'un an et une petite fille de 2 ans sont morts» dans cette frappe, qui a touché un pavillon d'habitation de la localité de Bogodukhiv, près de la frontière russe, a indiqué cette source.
Dans un communiqué précédent, Oleg Synegubov avait également fait état d'une femme enceinte âgée de 35 blessée par une frappe dans la même ville. Lundi, une femme et un enfant de 10 ans avaient déjà été tués par une frappe sur cette localité. Moscou mène quotidiennement des frappes sur l'Ukraine, tuant régulièrement des civils.
Selon un rapport de la mission de surveillance des droits de l'homme de l'ONU en Ukraine (HRMMU) publié début janvier, près de 15'000 civils ukrainiens ont été tués et 40'600 blessés depuis le début de l'invasion russe le 24 février 2022. L'année 2025 a été la plus meurtrière après 2022, avec plus de 2'500 civils tués, selon ce document.
Source: AFP
La Russie annonce des restrictions sur l'utilisation de Telegram au motif d'une «violation» de la loi
La Russie a annoncé mardi mettre en place des «restrictions progressives» sur la messagerie Telegram au motif d'une «violation» de la loi russe, les autorités accusant cette application très populaire dans le pays de ne pas faire assez pour empêcher son utilisation «à des fins terroristes».
«La loi russe continue de ne pas être appliquée (...), aucune mesure réelle n'est appliquée pour lutter contre l'escroquerie et l'utilisation de la messagerie à des fins criminelles et terroristes», a indiqué l'Agence russe de surveillance des télécommunications (Roskomnadzor) dans un communiqué, cité par les agences de presse russes.
Source: AFP
Un Ukrainien tue 5 personnes à la hache et au marteau
Un Ukrainien de 72 ans muni d'une hache et d'un marteau a tué cinq personnes mardi dans un établissement pour personnes déplacées internes situé dans la région de Rivné (ouest), a annoncé la police.
Le mobile de l'attaque survenue tôt mardi matin n'est pas clairement établi, mais la police a indiqué qu'il s'agissait d'un «conflit domestique» qui «a dégénéré en bagarre» entre les résidents d'un ancien bâtiment scolaire abritant désormais des personnes ayant fui l'est et le centre de l'Ukraine en guerre.
Une enquête a été ouverte
«Au cours de l'altercation, l'homme s'est mis à frapper cinq personnes avec un marteau et une hache», a déclaré la police de la région de Rivné sur les réseaux sociaux. «A la suite des blessures subies, cinq citoyens sont décédés sur place: deux hommes âgés de 60 et 68 ans, deux femmes de 81 et 78 ans originaires de la région de Donetsk, ainsi qu'un homme de 56 ans originaire de la région de Kirovograd», a précisé cette source.
Les images publiées par la police montrent un grand trou dans la porte menant à l'une des pièces et des traces de sang sur une hache et sur le sol du bâtiment. Le suspect, un déplacé venant lui-même de la région orientale de Donetsk, au coeur des combats entre Kiev et Moscou, a été interpellé et une enquête pour meurtre avec préméditation a été ouverte, a indiqué le bureau du procureur général.
Source: AFP
Près de 150'000 personnes ont contacté les renseignements russes en 2025
Près de 150'000 personnes ont appelé l'an dernier le service de renseignement intérieur russe pour transmettre des informations, dont certaines ont donné lieu à «des opérations significatives» allant jusqu'à des poursuites pour «acte terroriste», a indiqué mardi le FSB dans un communiqué. La «ligne de confiance» téléphonique du puissant FSB, héritier du KGB de l'époque soviétique, a reçu en 2025 à son office central à Moscou pas moins de 68'785 messages, dont 455 contenaient des informations utiles, a-t-il détaillé.
Les antennes régionales du FSB ont pour leur part reçu 77'772 messages, dont «15'233 contenaient des informations opérationnellement significatives, les autres ayant un caractère de renseignement ou d'information», selon cette source. Après vérification des signalements reçus en 2025, le FSB a indiqué que 18 personnes avaient été poursuivies pour «acte de terrorisme», «sabotage» et «complicité d'acte de sabotage».
«Les lignes sont saturées»
Selon ce service, ces personnes ont commis, «sur instruction» ukrainienne, des incendies criminels d'infrastructures de transport et de communication dans différentes régions de Russie.
D'autres individus ont été poursuivis pour «fausse alerte délibérée à un acte terroriste» après la diffusion de menaces anonymes, tandis qu'un Russe a été arrêté pour avoir publié sur internet des appels au meurtre de représentants des autorités. «En raison du grand nombre d'appels reçus, les lignes téléphoniques sont régulièrement saturées», a souligné le FSB.