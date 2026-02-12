Les élections ne seront possibles que lorsque la situation sécuritaire le permettra, déclare Kiev

L'Ukraine n'organisera des élections que lorsque la situation sécuritaire le permettra, a déclaré mercredi à l'AFP un haut responsable ukrainien, qui réagissait à des informations de presse selon lesquelles Kiev envisage d'organiser prochainement une présidentielle et un référendum.

«Les élections doivent avoir lieu dès que possible, mais pas avant que la situation sécuritaire le permette», a indiqué ce responsable sous couvert d'anonymat.

«La terreur russe se poursuit»

Il réagissait à une publication du quotidien Financial Times, basé à Londres, selon laquelle Kiev, sous pression américaine, envisage d'organiser un scrutin présidentiel et un referendum sur un potentiel accord de paix avec la Russie avant la mi-mai. «Pour l'instant, la terreur russe se poursuit et rien n'indique que la Russie soit intéressée à mettre fin à la guerre», a ajouté ce responsable.

Un important député du parti présidentiel a de son côté déclaré mercredi à l'AFP que le consensus politique restait que «ni référendum ni élections ne peuvent être organisés sous la loi martiale», instaurée depuis le début, il y a quatre ans, de l'invasion russe.

«De la pure fantaisie»

«L'idée d'organiser un référendum pour permettre au peuple d'exprimer son avis sur un possible accord de paix n'est pas nouvelle» et a été abordée lors de récentes négociations avec les Russes et les Américains à Abou Dabi, a-t-il détaillé.

Côté ukrainien, ce projet est notamment soutenu par l'un des négociateurs, le chef du groupe parlementaire du parti présidentiel David Arakhamia, a ajouté le député interrogé par l'AFP. «Mais évoquer des dates n'est pas seulement prématuré – c'est de la pure fantaisie», a lancé ce dernier.

Source: AFP