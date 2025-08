Deux jeunes de 17 ans ont été condamnés à de la détention pour avoir torturé et tué deux chatons à Londres, des actes décrits comme parmi les plus atroces jamais vus par la justice britannique.

Photo: Shutterstock

AFP Agence France-Presse

Un jeune homme et une jeune fille âgés de 17 ans ont été condamnés lundi à des peines respectives d'un an et de neuf mois de détention pour avoir torturé et tué deux chatons, retrouvés éventrés dans une zone boisée du nord-ouest de Londres. Les enquêteurs ont trouvé des notes sur le téléphone du jeune homme signalant son désir de tuer.

«Je voulais vraiment tuer quelqu'un. J'ai fait des recherches tous les jours pour savoir comment échapper à la justice après avoir commis un meurtre», était-il écrit. «Je suis passé près. J'ai tué des chats pour réduire mes pulsions. J'ai écorché, étranglé et poignardé des chats».

Ce sont «sans doute les infractions commises contre des animaux les plus horribles que j'ai jamais vues dans ce tribunal», a commenté la juge du tribunal londonien de Highbury qui a prononcé les peines. Les chatons morts ont été retrouvés par un passant le 3 mai à Ruislip, une banlieue arborée de Londres.

L'un des deux était suspendu à un arbre par une corde, complètement éventré, les yeux exorbités, tandis que l'autre gisait au sol, des cordes attachées au corps. Des morceaux de chair et de fourrure semblaient avoir été brûlés. Des couteaux, des ciseaux et des chalumeaux ont été trouvés sur les lieux.

Un réseau international d'images atroces

La jeune fille avait publié un message sur un site d'annonces pour acheter trois chatons. Dans les mois qui ont précédé les faits, cette adolescente dont la personnalité a été décrite comme «borderline», avait téléchargé des images de chatons mutilés. La juge, Hina Rai, a souligné que les actes du duo étaient «clairement prémédités».

«On ne sait pas clairement qui a pris l'initiative, mais d'après ce que sais, vous êtes tous deux responsables à égalité», a-t-elle dit en s'adressant à la jeune fille. Au jeune homme, elle a déclaré: «Vous avez dit être désolé lors de votre interrogatoire (par la police), mais les rapports montrent également que vous avez du mal à faire preuve d'empathie».

Selon la BBC, la police britannique enquête sur les liens possibles avec un réseau international de partage de vidéos montrant des chatons se faire torturer et tuer. L'organisation britannique de protection des animaux RSPCA a indiqué à l'AFP avoir enregistré entre 2021 et 2024 une hausse de 42% des signalements d'actes de cruauté commis contre des chats, passés de 1435 à 2041.

La RSPCA dit aussi avoir constaté une augmentation de 27% des cas rapportés de cruauté sur des animaux diffusés sur les réseaux sociaux depuis le début de l'année (133 contre 104 sur la même période en 2024).