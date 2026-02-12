Les locaux de la Commission européenne perquisitionnés jeudi

AFP Agence France-Presse
Des locaux de la Commission européenne ont été perquisitionnés jeudi à Bruxelles dans le cadre d'une enquête du parquet européen sur de possibles irrégularités lors de la vente d'actifs immobiliers à l'Etat belge, a indiqué à l'AFP une source proche du dossier.
La Commission a confirmé être la cible d'investigations à propos de la vente de 23 de ses bâtiments à l'Etat belge en 2024, et a dit avoir confiance dans le fait que «le processus s'est déroulé dans le respect des règles», selon un porte-parole.
