La Hongrie va bloquer le 20e paquet européen de sanctions contre la Russie

Le ministre hongrois des Affaires étrangères a annoncé dimanche qu'il allait bloquer l'adoption du 20e paquet européen de sanctions contre la Russie, à le suite de son invasion de l'Ukraine, en raison de l'arrêt des livraisons de pétrole russe à travers l'oéloduc Droujba.

«Demain, il est prévu que la réunion du Conseil des ministres des Affaires étrangères adopte le 20e paquet de sanctions. Nous bloquerons cette décision», a déclaré sur Facebook Peter Szijjarto.

«Tant que les Ukrainiens ne permettront pas les livraisons de pétrole à la Hongrie, nous n'autoriserons pas l'adoption de décisions importantes pour eux», a-t-il ajouté.

Source; AFP