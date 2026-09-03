La justice turque arrête neuf marins après un naufrage

Un cargo turc a coulé mercredi en mer de Marmara après une collision avec un pétrolier. Neuf des dix membres d'équipage du pétrolier ont été arrêtés. L'accident s'est produit à environ 33 kilomètres au sud-ouest d'Istanbul.

AFP Agence France-Presse

Les autorités turques ont arrêté neuf des dix membres d'équipage d'un pétrolier entré en collision avec un cargo mercredi en mer de Marmara, entraînant son naufrage, a rapporté jeudi l'agence de presse étatique Anadolu. Selon les autorités turques, dix personnes se trouvaient à bord du Tugberk Imamoglu lorsque ce cargo battant pavillon turc a coulé peu avant 03H30 (00H30 GMT) à 18 milles (33 km) au sud-ouest d'Istanbul, avant l'arrivée des premiers secours.

Neuf des dix membres d'équipage du pétrolier turc Alsu ont été placés en garde à vue après avoir été entendus mercredi à bord du navire, a détaillé Anadolu. Seul le cuisinier a été laissé libre. Le Alsu, vide au moment de l'accident, n'a pas subi de dommages.

Des opérations de recherche complexes

Le capitaine du Tugberk Imamoglu, qui transportait quelque 4200 tonnes d'acier laminé et de barres d'armature, avait sommé le Alsu de dévier sa course, selon un enregistrement radio diffusé par des médias turcs et des déclarations du propriétaire du navire.

Construit en 1990, le navire mesurait 90 mètres de long pour 12 mètres de large, selon le site spécialisé Vessel Finder. Il était parti d'Iskenderun (sud) en direction de Karadeniz Eregli (nord), sur la mer Noire. La profondeur de la mer dans la zone du naufrage est d'environ 800 à 900 mètres, selon le gouvernorat d'Istanbul, laissant présager des opérations de recherche complexes.



