Un cargo est entré en collision avec un autre navire au large d'Istanbul et a coulé en quelques minutes. Dix marins turcs sont portés disparus. Les opérations de sauvetage se poursuivent dans la mer de Marmara, profonde de 900 mètres.

Un cargo coule à pic après une collision au large de la Turquie

Un cargo coule à pic après une collision au large de la Turquie

AFP Agence France-Presse

Un cargo a coulé avec un équipage de dix personnes à son bord, après une collision dans la nuit avec un autre navire en mer de Marmara, au sud-ouest d'Istanbul, ont annoncé mercredi les autorités turques. «Dix marins se trouvaient sur le navire coulé. Tous sont des citoyens turcs. Nos collègues ont tenté de les joindre par téléphone portable, mais sans succès», a déclaré le ministre turc des Transports, Abdulkadir Uraloglu.

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«Si l'on considère que la collision a eu lieu à 03H15 (00H15 GMT) et que l'alerte a été donnée à 03H26 (00H26 GMT), le naufrage s'est produit très rapidement, en l'espace de onze minutes. Nous avons repéré des bouées et un canot de sauvetage, mais il était vide. Malheureusement, aucun survivant n'a été retrouvé à ce jour».

La Direction des affaires maritimes avait fait le même constat plus tôt dans la matinée. «Le Tugberk Imamoglu ne répondant à aucun appel et les téléphones portables de son équipage restant injoignables malgré les tentatives du Centre de coordination des opérations de recherche et de sauvetage, on estime que le vraquier a coulé», avait-il affirmé sur X.

Les opérations de recherche et de sauvetage ont été immédiatement lancées par voie maritime et aérienne. «Deux hélicoptères et neuf unités navales (...), ainsi que trois navires de la Direction de la sécurité côtière, participent aux recherches», a précisé le gouvernorat d'Istanbul, décrivant un navire chargé d'acier laminé et de barres d'armature.

«Une erreur de l'équipage»

Les circonstances du drame restaient inconnues en fin de matinée. «La mer de Marmara est une zone très fréquentée et très surveillée, elle a tout d'une autoroute maritime. Les navires n'y coulent pas facilement. Il s'agit probablement d'une erreur de l'équipage», a estimé l'ingénieur en architecture navale Sabri Gökhan sur la chaîne privée turque NTV.

La collision est survenue à 18 milles nautiques (environ 33 km) au sud de Silivri, un district de l'ouest d'Istanbul. Le gouvernorat d'Istanbul a précisé qu'«aucun dommage visible n'avait été constaté» sur le deuxième navire, le pétrolier-chimiquier Alsu, qui était vide et participe également aux opérations de secours.

La profondeur de la mer dans la zone de collision est d'environ 800 à 900 mètres, selon le gouvernorat, laissant supposer des opérations de recherche complexes. Construit en 1990, le navire mesurait 90 mètres de long pour 12 mètres de large, selon le site spécialisé Vessel Finder. Il transportait 4199 tonnes d'acier laminé d'Iskenderun (sud) à Karadeniz Eregli, situé sur les rives de la mer Noire.