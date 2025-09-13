DE
Alerte tsunami levée
Un séisme de magnitude 7,4 a frappé la Russie

Un séisme de magnitude 7,4 a frappé au large du Kamtchatka en Russie, déclenchant une alerte au tsunami. L'épicentre se situe à 111 km de Petropavlovsk-Kamtchatsky, dans une région connue pour son activité sismique intense.
Publié: 06:25 heures
Dernière mise à jour: il y a 20 minutes
Dans la ville de Tateyama (Japon), suite au tsunami provoqué par le séisme de magnitude 8,8 qui a frappé la Russie, le 4 août 2025.
Photo: IMAGO/Independent Photo Agency Int.
AFP Agence France-Presse

Un séisme de magnitude 7,4 s'est produit samedi dans le Pacifique, au large de la péninsule russe du Kamtchatka. Une brève alerte au tsunami avait été déclenchée puis levée, selon les services spécialisés américains.

Le tremblement de terre a eu lieu à une profondeur de 39,5 km, à 111 km à l'est du port russe de Petropavlovsk-Kamtchatsky, selon le service sismologique américain (USGS), le système américain d'alerte au tsunami mettant pour sa part en garde contre un possible raz-de-marée dans l'océan Pacifique. L'USGS avait initialement évalué la magnitude du séisme à 7,5 avant de la réestimer à 7,4.

Le Centre d'alerte au tsunami du Pacifique (PTWC), un autre organisme américain, avait initialement mis en garde contre la possibilité d'un raz-de-marée «dangereux» de jusqu'à un mètre de hauteur sur la côte russe, avant d'annuler son alerte.

Une région à forte activité sismique

En juillet, un des plus importants séismes jamais enregistrés au monde suivi d'un tsunami avait eu lieu dans la même région, obligeant des millions de personnes à évacuer le littoral dans tout le Pacifique, du Japon à l'Equateur en passant par les Etats-Unis et le Mexique.

La péninsule du Kamtchatka est le point de rencontre entre les plaques tectoniques du Pacifique et nord-américaine, ce qui fait de la région l'une des zones sismiques les plus actives de la planète. 

