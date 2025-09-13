Publié: il y a 16 minutes

Un séisme de magnitude 7,4 a frappé au large du Kamtchatka en Russie, déclenchant une alerte au tsunami. L'épicentre se situe à 111 km de Petropavlovsk-Kamtchatsky, dans une région connue pour son activité sismique intense.

Alerte au tsunami en Russie après un séisme de magnitude 7,4

Un séisme de magnitude 7,4 a frappé en Russie, déclenchant une alerte au tsunami. Photo: keystone-sda.ch

AFP Agence France-Presse

Un séisme de magnitude 7,4 s'est produit samedi dans le Pacifique, au large de la péninsule russe du Kamtchatka, et a déclenché une alerte au tsunami, selon les services spécialisés américains.

Le tremblement de terre a eu lieu à une profondeur de 39,5 km, à 111 km à l'est du port russe de Petropavlovsk-Kamtchatsky, selon le service sismologique américain (USGS), le système américain d'alerte au tsunami mettant pour sa part en garde contre un possible raz-de-marée dans l'océan Pacifique.

L'USGS avait initialement évalué la magnitude du séisme à 7,5 avant de la réestimer à 7,4.

Une région à forte activité sismique

En juillet, un des plus importants séismes jamais enregistrés au monde suivi d'un tsunami avait eu lieu dans la même région, obligeant des millions de personnes à évacuer le littoral dans tout le Pacifique, du Japon à l'Equateur en passant par les Etats-Unis et le Mexique.

La péninsule du Kamtchatka est le point de rencontre entre les plaques tectoniques du Pacifique et nord-américaine, ce qui fait de la région l'une des zones sismiques les plus actives de la planète.