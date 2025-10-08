Dernière mise à jour: il y a 34 minutes

Donald Trump a réclamé l'emprisonnement du maire de Chicago et du gouverneur de l'Illinois, les accusant de ne pas protéger les agents de l'immigration (ICE). Il a déployé 200 gardes nationaux près de Chicago, une ville qu'il qualifie de «zone de guerre».

Donald Trump veut la prison pour le maire de Chicago et le gouverneur de l'Illinois

Donald Trump veut la prison pour le maire de Chicago et le gouverneur de l'Illinois

«Le maire de Chicago devrait être en prison! Le gouverneur Pritzker également!», a écrit Trump sur son réseau Truth Social. Photo: keystone-sda.ch

ATS Agence télégraphique suisse

Le président américain, Donald Trump, a appelé mercredi à emprisonner le maire de Chicago, Brandon Johnson, ainsi que le gouverneur de l'Etat, JB Pritzker, accusant les deux élus démocrates de ne pas protéger les membres de la police de l'immigration (ICE)«Le maire de Chicago devrait être en prison pour ne pas avoir protégé les agents de ICE! Le gouverneur Pritzker également!», a-t-il écrit sur son réseau Truth Social.

Deux cents gardes nationaux sont arrivés près de Chicago, a fait savoir mardi un responsable américain de la Défense, après que le président a décrit cette grande ville du nord du pays comme une «zone de guerre». Donald Trump a autorisé ce week-end le déploiement de 700 gardes nationaux, mais l'opposition démocrate a contesté la légalité du décret devant les tribunaux, accusant le milliardaire de «punir ses ennemis politiques».

Elle affirme que le gouvernement Trump tire «prétexte» de manifestations devant un centre de la police de l'immigration (ICE) en banlieue de Chicago pour justifier l'envoi de troupes. La juge fédérale en charge du dossier a fixé une audience à jeudi.

Chicago est devenue sa cible

Ce week-end, une juge a provisoirement bloqué un déploiement similaire à Portland (nord-ouest), autre ville démocrate. Elle a argué qu'il n'y avait pas «d'insurrection à Portland, ni de menace pour la sécurité nationale», contrairement à ce que soutient l'administration Trump.

Donald Trump cible depuis des semaines Chicago et a agité la possibilité d'invoquer l'Insurrection Act, compilation de lois des XVIIIe et XIXe siècles. Celui-ci permet de proclamer un état d'urgence autorisant l'usage des forces armées contre des citoyens américains, interdit en principe.

Le président a déjà déployé des militaires de la Garde nationale dans les villes démocrates de Los Angeles, Washington et Memphis (sud), à chaque fois contre l'avis des autorités locales.