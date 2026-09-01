La Poste américaine met en danger le vote par correspondance avant les élections de mi-mandat, selon un lanceur d'alerte. Un décret de Donald Trump et un système bâclé pourraient priver des millions d'électeurs de leurs bulletins.

Une décision de Trump menace le vote de millions d'Américains

Une décision de Trump menace le vote de millions d'Américains

En bref Généré par l’IA, vérifié par la rédaction Un lanceur d'alerte prévient que des millions d'Américains risquent de ne pas recevoir leur bulletin de vote par correspondance à cause d'une réforme précipitée de l'USPS, imposée par un décret de Donald Trump. Cette réforme enfreindrait une décision judiciaire contraire.

Le décret de mars oblige à créer une liste fédérale d'électeurs habilités et limite les envois de bulletins aux personnes inscrites. Le sénateur Richard Blumenthal critique des systèmes informatiques «bâclés».

En 2024, près d'un tiers des électeurs américains ont voté par correspondance. La juge fédérale a jugé «impossible» d'appliquer le décret à temps pour les élections du 3 novembre 2026.

AFP Agence France-Presse

Un nouveau système mis en place par la Poste américaine pour se conformer à un décret de Donald Trump risque de voir des millions d'Américains privés de leur bulletin de vote par correspondance avant les élections de mi-mandat, a averti mardi un lanceur d'alerte.

La réforme, mise en oeuvre «en secret et de manière précipitée» selon le lanceur d'alerte, vient également enfreindre une décision de justice ayant bloqué le décret, affirme le sénateur démocrate Richard Blumenthal, qui a révélé cette mise en garde dans une lettre.

L'avertissement provient d'une personne «ayant connaissance directe des problèmes potentiellement catastrophiques» du nouveau système fédéral de vote par correspondance géré par la Poste américaine, l'USPS, selon l'association Whistblower Aid, qui protège l'anonymat du lanceur d'alerte.

La lettre du sénateur démocrate Richard Blumenthal est elle adressée au chef de l'USPS, David Steiner, choisi par Donald Trump pour occuper ce poste depuis 2025, et lui demande des explications avant vendredi. Les inquiétudes sont centrées autour des systèmes informatiques développés de manière «bâclée et précipitée» pour se conformer à un décret de mars du président républicain, visant à encadrer plus sévèrement le vote par correspondance.

Des millions d'électeurs américains pénalisés?

Le décret ordonne aux services de l'immigration et de la Sécurité sociale de créer une liste fédérale des électeurs habilités à voter, et à la Poste de ne délivrer des bulletins de vote par correspondance qu'aux personnes figurant sur cette liste. «Potentiellement, des millions d'électeurs américains pourraient ne pas recevoir – à temps ou du tout – leur bulletin de vote par correspondance pour les prochaines élections», met en garde le lanceur d'alerte.

Aux Etats-Unis, près d'un tiers des électeurs ont voté par correspondance en 2024, selon l'organisation States United. Donald Trump dénonce régulièrement cette modalité de vote, et y voit l'une des raisons principales de sa défaite de 2020 face au démocrate Joe Biden, qu'il n'a jamais reconnue.

Son décret signé en mars est contesté depuis en justice par de nombreux Etats américains. Une juge fédérale avait ainsi de nouveau suspendu jeudi le texte, trois jours après un feu vert provisoire de la Cour suprême. La juge a estimé «impossible en pratique» pour les Etats de se conformer au texte à temps pour les élections de mi-mandat du 3 novembre, dans à peine plus de deux mois.