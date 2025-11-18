Donald Trump menace de retirer la licence de diffusion d'ABC News, exaspéré par les questions d'une journaliste. Lors d'une rencontre avec le prince héritier saoudien, Mary Bruce a interrogé Trump sur les affaires de sa famille en Arabie saoudite et le scandale Epstein.

La journaliste Mary Bruce dans le Bureau ovale, le mardi 18 novembre. Photo: keystone-sda.ch

AFP Agence France-Presse

Donald Trump a menacé mardi d'interdire de diffusion la chaîne américaine ABC News, rendu furieux par les questions d'une journaliste sur les affaires de sa famille en Arabie saoudite et le scandale Jeffrey Epstein.

https://vm.tiktok.com/ZNdoue1Vr/

La journaliste, Mary Bruce, a posé ces questions dans le Bureau ovale au président américain et à son hôte le prince héritier saoudien, Mohammed ben Salmane, dont la responsabilité avait été pointée du doigt par les services de renseignement américains dans l'assassinat en 2018 du journaliste Jamal Khashoggi.

«Est-ce approprié, Monsieur le président, que votre famille fasse des affaires en Arabie saoudite pendant que vous êtes président? Est-ce un conflit d'intérêts?», a commencé la journaliste. Le promoteur saoudien Dar Global a annoncé lundi un nouveau partenariat aux Maldives avec la Trump Organization. Le conglomérat est dirigé depuis 2016 par Donald Junior et Eric Trump, mais leur père est resté actionnaire à travers un trust.

«ABC fake news»

«Et votre altesse royale, les renseignements américains ont conclu que vous avez orchestré le meurtre brutal d'un journaliste, les familles des victimes du 11-Septembre (les attentats avaient été orchestrés par Oussama Ben Laden, lui-même d'origine saoudienne, ndlr) sont furieuses que vous soyez ici dans le Bureau ovale. Pourquoi les Américains devraient-ils vous faire confiance?», a-t-elle ajouté, pendant que Trump demandait pour qui elle travaillait.

«ABC fake news. L'une des pires dans le domaine», a-t-il réagi, cassant. Le président a nié tout conflit d'intérêt. «Je n'ai rien à voir avec les affaires de ma famille. J'ai quitté cela», a-t-il assuré. Il a ensuite vigoureusement défendu son invité au sujet de Jamal Khashoggi, assassiné dans le consulat saoudien à Istanbul par des agents venus d'Arabie saoudite. Mohammed ben Salmane «n'était au courant de rien» et «nous pouvons en rester là. Vous n'avez pas besoin de mettre notre invité dans l'embarras en lui posant une telle question», a-t-il ajouté.

La journaliste d'ABC News n'a toutefois pas été désarçonnée par l'échange. Elle est revenue à la charge quelques minutes plus tard, cette fois-ci sur le dossier Epstein, qui empoisonne Donald Trump depuis des mois. «Vous savez, ce n'est pas la question qui me dérange. C'est votre attitude. Je pense que vous êtes une terrible journaliste», a rétorqué Trump, furibond.

«Je vais vous dire quelque chose. Je pense que la licence (de diffusion) devrait être retirée à ABC, parce que vos infos sont tellement fausses et erronées», a-t-il repris. Il a exhorté le patron du régulateur américain de l'audiovisuel (FCC), qui a déjà par le passé menacé ABC de sanctions, à «regarder ça». Avant d'asséner à la journaliste: «Plus de questions de votre part».