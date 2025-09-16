Publié: il y a 43 minutes

Donald Trump accorde un nouveau délai pour la vente de TikTok aux États-Unis. Le président américain a signé un décret repoussant la date limite au 16 décembre, sous peine d'interdiction de l'application. C'est la quatrième prolongation depuis janvier.

Trump reporte la vente de TikTok jusqu'à la date butoir

Donald Trump repousse une nouvelle fois la vente de TikTok. Photo: AFP

AFP Agence France-Presse

Donald Trump a signé mardi un décret pour reporter jusqu'au 16 décembre la date butoir pour une vente de TikTok par sa maison mère chinoise ByteDance, sous peine d'interdiction aux Etats-Unis. C'est la quatrième fois depuis janvier que la Maison Blanche prolonge le délai d'application d'une loi votée au Congrès qui prévoit l'interdiction de la plateforme aux Etats-Unis faute de cession.

Développement suit