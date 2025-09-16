DE
Nouveau délai accordé
Trump reporte la vente de TikTok jusqu'à la date butoir

Donald Trump accorde un nouveau délai pour la vente de TikTok aux États-Unis. Le président américain a signé un décret repoussant la date limite au 16 décembre, sous peine d'interdiction de l'application. C'est la quatrième prolongation depuis janvier.
Publié: il y a 43 minutes
Donald Trump repousse une nouvelle fois la vente de TikTok.
Photo: AFP
AFP Agence France-Presse

Donald Trump a signé mardi un décret pour reporter jusqu'au 16 décembre la date butoir pour une vente de TikTok par sa maison mère chinoise ByteDance, sous peine d'interdiction aux Etats-Unis. C'est la quatrième fois depuis janvier que la Maison Blanche prolonge le délai d'application d'une loi votée au Congrès qui prévoit l'interdiction de la plateforme aux Etats-Unis faute de cession.

Développement suit

