Trump reporte la vente de TikTok jusqu'à la date butoir

Donald Trump repousse une nouvelle fois la vente de TikTok.
Donald Trump a signé mardi un décret pour reporter jusqu'au 16 décembre la date butoir pour une vente de TikTok par sa maison mère chinoise ByteDance, sous peine d'interdiction aux Etats-Unis. C'est la quatrième fois depuis janvier que la Maison Blanche prolonge le délai d'application d'une loi votée au Congrès qui prévoit l'interdiction de la plateforme aux Etats-Unis faute de cession.
