Trump et Xi Jinping auraient trouvé un accord pour TikTok

Le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, le 15 septembre 2025.
Un «cadre» pour un accord sino-américain autour de TikTok a été trouvé, a annoncé lundi le secrétaire au Trésor américain, au deuxième jour de discussions entre les deux plus grandes économies du monde organisées à Madrid.
«Nous avons un cadre pour un accord TikTok. Les deux dirigeants, le président Trump et le président chinois Xi, se parleront vendredi pour finaliser l'accord, mais nous avons bien un cadre pour un accord sur TikTok», a déclaré Scott Bessent, quelques minutes après l'annonce par Donald Trump d'un «accord (...) sur une 'certaine' entreprise que les jeunes de notre pays veulent vraiment garder».
