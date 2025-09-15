DE
Annonce de Scott Bessent
Trump et Xi Jinping auraient trouvé un accord pour TikTok

Un cadre pour un accord sino-américain sur TikTok a été trouvé, selon le secrétaire au Trésor américain. Les présidents Trump et Xi devraient finaliser l'accord vendredi, lors de discussions à Madrid entre les deux plus grandes économies mondiales.
Publié: il y a 50 minutes
Le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, le 15 septembre 2025.
Photo: AFP
AFP Agence France-Presse

Un «cadre» pour un accord sino-américain autour de TikTok a été trouvé, a annoncé lundi le secrétaire au Trésor américain, au deuxième jour de discussions entre les deux plus grandes économies du monde organisées à Madrid.

«Nous avons un cadre pour un accord TikTok. Les deux dirigeants, le président Trump et le président chinois Xi, se parleront vendredi pour finaliser l'accord, mais nous avons bien un cadre pour un accord sur TikTok», a déclaré Scott Bessent, quelques minutes après l'annonce par Donald Trump d'un «accord (...) sur une 'certaine' entreprise que les jeunes de notre pays veulent vraiment garder». 

