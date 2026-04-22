AFP Agence France-Presse
Donald Trump a qualifié mardi de «truqué» le référendum gagné la veille par les démocrates en Virginie et qui leur permet de redessiner la carte électorale de cet Etat pour potentiellement glaner quatre sièges supplémentaires au Congrès américain.
«Les démocrates s'en sont sortis avec une autre victoire malhonnête», a déclaré sur sa plateforme Truth Social le président américain, coutumier des accusations de fraude électorale, notamment celles, sans fondement, concernant sa défaite à la présidentielle de 2020 face à Joe Biden.
Contenu tiers
Souhaitez-vous voir ces contributions externes (par exemple Instagram, X et d'autres plateformes) ? Si vous acceptez, des cookies peuvent être installés et des données peuvent être transmises à des fournisseurs externes. Cela permet l'affichage de contenus externes et de publicités personnalisées. Votre décision s'applique à l'ensemble de l'application et peut être révoquée à tout moment dans les paramètres.
Découvrez nos contenus sponsorisés
Présenté par
Quatre régions pour tous les goûts
Connais-tu ces 14 destinations d’excursion au bord de l’eau?
Présenté par
Nouvelle étude sur les connaissances nutritionnelles et la réalité
Pourquoi notre corps sabote la perte de poids?
Présenté par
En route avec l'équipe de livraison e-FRAMER
Ils ne repartent qu'une fois votre e-bike parfaitement réglé
Présenté par
Participez à un tifo de 250 mètres carrés!
Voici le plus grand maillot de football de Suisse