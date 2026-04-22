Donald Trump a qualifié de «truqué» un référendum gagné par les démocrates en Virginie. Le scrutin leur permettra de redessiner la carte favorable dans cet Etat.

Les démocrates remportent un référendum en Virginie, Trump le qualifie de «truqué»

Les démocrates remportent un référendum en Virginie, Trump le qualifie de «truqué»

AFP Agence France-Presse

Donald Trump a qualifié mardi de «truqué» le référendum gagné la veille par les démocrates en Virginie et qui leur permet de redessiner la carte électorale de cet Etat pour potentiellement glaner quatre sièges supplémentaires au Congrès américain.

«Les démocrates s'en sont sortis avec une autre victoire malhonnête», a déclaré sur sa plateforme Truth Social le président américain, coutumier des accusations de fraude électorale, notamment celles, sans fondement, concernant sa défaite à la présidentielle de 2020 face à Joe Biden.