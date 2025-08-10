Les membres de l'UE se réunissent en urgence demain

Avant la rencontre entre Poutine et Trump, une réunion européenne «extraordinaire» aura lieu lundi
La cheffe de la diplomatie de l'Union européenne, Kaja Kallas, a annoncé dimanche la convocation d'une «réunion extraordinaire» lundi des ministres des Affaires étrangères de l'UE, à l'approche de la réunion des présidents américain Donald Trump et russe Vladimir Poutine sur la guerre en Ukraine.
«Tout accord entre les Etats-Unis et la Russie doit inclure l'Ukraine et l'UE, car c'est une question de sécurité pour l'Ukraine et pour l'ensemble de l'Europe,» a ajouté Kaja Kallas dans un communiqué, répétant que tout accord sur l'Ukraine doit inclure Kiev et l'UE.
Source: AFP
Kiev affirme avoir repris un village aux forces russes
L'Ukraine a affirmé dimanche avoir repris à l'armée russe un village frontalier dans la région de Soumy, dans le nord du pays, rare gain ukrainien face à un adversaire qui continue d'avancer dans l'est. «Les forces ukrainiennes ont libéré et complètement nettoyé des occupants russes la localité de Bezsalivka, dans la région de Soumy», a annoncé l'état-major sur Telegram.
Ce petit village est situé juste à la frontière entre la Russie et l'Ukraine, à une vingtaine de kilomètres à l'ouest de la principale zone d'affrontements entre les deux armées dans cette région. La Russie avait lancé une offensive dans la région de Soumy après avoir fini en avril de repousser les forces ukrainiennes de la région russe de Koursk, dont elles occupaient une petite partie depuis l'été 2024.
Les troupes russes se trouvent à une vingtaine de kilomètres de la capitale régionale, Soumy, qui a été la cible de plusieurs bombardements meurtriers. L'essentiel des combats se déroule cependant dans l'est du pays, où l'armée russe, qui a lancé en 2022 une offensive d'ampleur contre l'Ukraine, a accéléré sa progression ces derniers mois face à un adversaire moins nombreux et moins bien équipé.
Source: ATS
Les Européens veulent «une pression» sur Moscou
Les principaux dirigeants européens se sont dit dimanche convaincus que «seule une approche combinant une diplomatie active, un soutien à l'Ukraine et une pression sur la Fédération de Russie» pouvait réussir pour mettre fin à la guerre en Ukraine.
«Nous saluons le travail du président [américain Donald] Trump pour arrêter le massacre en Ukraine» et «sommes prêts à soutenir ce travail sur le plan diplomatique ainsi qu'en maintenant notre soutien militaire et financier substantiel à l'Ukraine, y compris par le biais des travaux de la coalition des volontaires, et en maintenant et en imposant des mesures restrictives à l'encontre de la Fédération de Russie», ont indiqué ces dirigeants dans une déclaration.
Le texte est signé par le président français Emmanuel Macron, la première ministre italienne Giorgia Meloni, le chancelier allemand Friedrich Merz, les premiers ministres polonais Donald Tusk et britannique Keir Starmer, la présidente de la Commission européenne Ursula von Der Leyen et le président finlandais Alex Stubb.
Source: ATS
«L'avenir de l'Ukraine ne peut se décider sans les Ukrainiens», redit Macron avant la rencontre Trump-Poutine
«L'avenir de l'Ukraine ne peut se décider sans les Ukrainiens», a répété samedi Emmanuel Macron, qui s'est entretenu avec Volodymyr Zelensky en vue du sommet entre Donald Trump et Vladimir Poutine en Alaska, le 15 août, visant à mettre fin à la guerre en Ukraine.
«Les Européens seront aussi nécessairement partie à la solution car il en va de leur sécurité», a également écrit le chef de l'Etat français sur X, précisant avoir échangé samedi avec le chancelier allemand Friedrich Merz et le Premier ministre britannique Keir Starmer.
Source: AFP
Zelensky met en garde contre des «décisions prises sans l'Ukraine»
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a mis en garde samedi contre toute «décision qui serait prise sans l'Ukraine», réaffirmant que les Ukrainiens «n'abandonneront pas leur terre aux occupants». «Toute décision qui serait prise contre nous, toute décision qui serait prise sans l'Ukraine, ce serait des décisions contre la paix», a-t-il prévenu sur les réseaux sociaux.
«Les Ukrainiens n'abandonneront pas leur terre aux occupants», a-t-il ajouté, alors que le président américain Donald Trump et son homologue russe Vladimir Poutine doivent se rencontrer en Alaska le 15 août pour tenter de mettre fin à la guerre en Ukraine déclenchée par la Russie.
Cette rencontre très attendue se déroulera sans Volodymyr Zelensky, qui ne cesse pourtant d'exiger d'avoir voix au chapitre. Un règlement de la guerre comprendra, selon le président américain, des concessions territoriales.
Source: AFP
Donald Trump recevra Vladimir Poutine en Alaska
Le président américain Donald Trump accueillera le président russe Vladimir Poutine vendredi prochain en Alaska. L’annonce a été faite par Trump sur le réseau Truth Social.«La rencontre tant attendue entre moi, président des États-Unis d’Amérique, et le président russe Vladimir Poutine aura lieu vendredi prochain, le 15 août 2025, en Alaska», a déclaré Donald Trump. «Plus de détails suivront.»
L’Alaska, situé à proximité de la côte est de la Russie, servira de cadre à des discussions lors desquelles Trump souhaite poser les bases d’un accord de paix entre la Russie et l’Ukraine. Le mandat d’arrêt international contre Poutine ne s’applique pas aux États-Unis
Trump évoque un futur «échange de territoires» dans le cadre d'un accord Russie-Ukraine
Donald Trump a évoqué vendredi un possible «échange de territoires» entre l'Ukraine et la Russie dans le cadre d'un futur accord entre les deux pays en guerre, sans préciser à quel point les parties au conflit avaient avancé sur ce point.
«Il y aura des échanges de territoires au bénéfice de chacun, mais nous parlerons de ça plus tard ou demain», a-t-il déclaré à la Maison Blanche, ajoutant que «c'est compliqué, c'est vraiment pas facile». «On parle d'un territoire sur lequel les combats font rage depuis plus de trois ans et demi (...) nous allons en récupérer une partie», a-t-il ajouté sans donner plus de détails.
Source: AFP
Trump confirme qu'il va rencontrer Poutine «très prochainement»
Le président américain Donald Trump a confirmé vendredi qu'il rencontrera son homologue russe Vladimir Poutine «très prochainement», dans le cadre de sa médiation pour mettre fin à la guerre en Ukraine.
«Je vais rencontrer le président Poutine très prochainement. Cela aurait pu se faire plus tôt, mais je suppose qu'il y a malheureusement des mesures de sécurité à prendre, sinon je l'aurais fait beaucoup plus rapidement», a-t-il affirmé en précisant qu'il ferait l'annonce du lieu du sommet un peu plus tard vendredi.
Source: AFP
L'Ukraine ordonne l'évacuation de civils dans l'est, où les troupes russes avancent
L'Ukraine a annoncé vendredi procéder à de nouvelles évacuations forcées de civils dans l'est de son son territoire, où les troupes russes continuent de gagner du terrain depuis des mois, après une mesure similaire fin juillet.
«Nous commençons l'évacuation obligatoire des familles avec enfants», a annoncé sur Telegram Vadym Filachkine, le gouverneur de la région de Donetsk, où se déroule l'essentiel des combats. Il a dressé la liste d'une vingtaine de localités devant être évacuées.
Source: AFP
Poutine a informé au téléphone Xi des discussions Russie-USA
Le président russe Vladimir Poutine a informé vendredi par téléphone son homologue chinois Xi Jinping des «résultats» des discussions concernant le conflit en Ukraine qu'il a tenu mercredi à Moscou avec l'émissaire de Donald Trump, Steve Witkoff, a indiqué le Kremlin.
Le président chinois «a remercié Poutine pour ces informations et a exprimé son soutien pour un règlement sur le long terme de la crise ukrainienne», à quelques jours d'une possible rencontre entre le président américain et son homologue russe, a ajouté le Kremlin.
Source: AFP
Le lieu de la rencontre entre Trump et Poutine aurait été arrêté
Le président américain Donald Trump et son homologue russe Vladimir Poutine devraient se rencontrer pour la première fois la semaine prochaine afin de discuter de la fin de la guerre en Ukraine. Les deux parties ont déclaré que le moment était venu pour un tel sommet.
Signe de cette éventualité devient de plus en plus sérieuse: les deux chefs d'Etat seraient tombés d'accord sur un lieu de rencontre. C'est ce qu'a déclaré jeudi à la presse new-yorkaise l'ambassadeur adjoint de Russie auprès de l'ONU, Dmitri Polianski: « D'après ce que j'ai entendu, ils (ndlr: Poutine et Trump) se sont mis d'accord sur un endroit qu'ils ne souhaitent pas divulguer.»
Iouri Ouchakov, proche conseiller de Poutine sur les questions de politique étrangère, s'est fendu d'une déclaration similaire.
Le chef du Kremlin a pour sa part déclarait que la Russie comptait plusieurs pays amis prêts à accueillir le sommet, parmi lesquels les Emirats Arabes Unis. Ces derniers semblent pour l'heure en pole position.
Source: AFP