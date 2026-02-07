DE
Pour son anniversaire
Trump attend 4000 spectateurs à la Maison Blanche pour voir du MMA

Un événement MMA inédit se tiendra le 14 juin à la Maison Blanche pour le 80e anniversaire de Donald Trump. Jusqu'à 4000 spectateurs assisteront à six ou sept combats organisés par l'UFC.
Publié: il y a 36 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 31 minutes
1/2
Un événement MMA inédit se tiendra le 14 juin à la Maison Blanche pour le 80e anniversaire de Donald Trump.
Photo: KEYSTONE
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

La réunion de MMA prévue le 14 juin à la Maison Blanche, jour du 80e anniversaire de Donald Trump, comptera six ou sept combats et réunira jusqu'à 4000 spectateurs, ont indiqué les organisateurs vendredi.

Ari Emanuel, PDG de TKO Group, maison-mère de la puissante ligue UFC, organisatrice de l'évènement, a dévoilé ces informations lors du «Pat McAfee Show» sur ESPN. Dana White, patron de l'UFC et proche de Donald Trump, «travaille sur le sujet en ce moment», a ajouté le dirigeant.

Dans sa carrière entre show-business et politique, Donald Trump est souvent apparu en compagnie de boxeurs comme Mike Tyson ou de catcheurs comme Hulk Hogan. Depuis qu'il est redevenu président, il assiste régulièrement aux combats de l'UFC, une passion qui date d'avant son retour à la Maison Blanche. Le président états-unien a également lancé l'organisation d'une course automobile dans les rues de Washington DC du 21 au 23 août, gérée par les organisateurs du championnat IndyCar.

