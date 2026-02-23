DE
Portée plus générale examinée
Pour Cassis, le Conseil de paix «a surtout sa valeur» pour Gaza

Ignazio Cassis a confirmé lundi à Genève le soutien suisse au plan de paix américain pour Gaza. Le Conseil fédéral évalue toutefois l'impact de son élargissement international.
Le conseiller fédéral Ignazio Cassis affirme que le Conseil de paix du président américain Donald Trump a «surtout» de la valeur pour plan sur la bande de Gaza.
Le Conseil de paix a «surtout sa valeur» dans le cadre du plan américain sur la bande de Gaza, selon Ignazio Cassis. Le «problème» est que le périmètre a été élargi au monde entier, raison pour laquelle le Conseil fédéral veut une réflexion plus poussée.

«La Suisse est en train de soutenir de manière musclée ce plan de paix qui vient de passer à la deuxième phase», a affirmé lundi le chef du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) à quelques journalistes à Genève. Il a relevé la difficulté extrême de la tâche mais «la direction est bonne».

Examiner la portée plus générale

Selon lui, le Conseil de paix est accepté par toutes les parties à Gaza. En revanche, la Suisse, qui a participé comme observatrice à la première réunion jeudi dernier à Washington, doit encore examiner la portée plus générale prévue désormais dans la charte de cette nouvelle entité. «Nous sommes en train de préparer « les discussions du Conseil fédéral sur la position suisse sur cette question, explique encore le conseiller fédéral.

