Lawrence Taylor a été nommé par Trump au Conseil national du sport, de la forme physique et de la nutrition pour les étudiants. Photo: imago/UPI Photo

Marian Nadler et BliKI

C'est une nouvelle décision surprenante du président américain. Donald Trump a nommé l'ancien joueur de football américain Lawrence Taylor au Conseil national du sport, de la forme physique et de la nutrition pour les étudiants. Cette nomination suscite une importante controverse, car Lawrence Taylor est un délinquant sexuel enregistré.

Le conseil, qui a pour mission de promouvoir la forme physique et la santé des élèves américains, a été récemment élargi par Trump. Selon une déclaration de la Maison Blanche à CNN, le président souhaite «que chaque jeune Américain ait la possibilité d'adopter un mode de vie sain et actif – créant ainsi une culture de la force et de l'excellence pour les années à venir.»

Aucune idée de ce qu'il doit faire

Le passé de Lawrence Taylor en tant que délinquant sexuel a suscité de vives réactions sur les réseaux sociaux. En 2011, il a plaidé coupable d'avoir payé 300 dollars à une jeune fille de 16 ans pour des services sexuels. De nombreux utilisateurs se montrent indignés par le fait qu'une personne ayant un tel passé puisse faire partie d'un comité pour les élèves.

L'ex-joueur de football lui-même semble être surpris par son rôle au sein du conseil. Devant la presse à la Maison Blanche, il s'est exprimé comme suit: «Je ne sais pas ce que nous devons faire, mais je suis ici pour servir.»

«Il ne se cache même plus»

Certains utilisateurs des réseaux sociaux établissent un parallèle entre cette nomination et le scandale Epstein, dans lequel Trump serait également impliqué. Un utilisateur écrit par exemple: «Il ne se cache même plus de fréquenter des prédateurs sexuels qui s'en prennent à des mineures!»

La décision du président est considérée par beaucoup comme irresponsable et potentiellement dangereuse pour les mineurs. Le compte «Republicans against Trump» a qualifié cette nomination de «nouveau point bas».

Malgré la controverse, la Maison Blanche a jusqu'à présent maintenu sa décision. Reste à savoir comment la situation va évoluer et si Lawrence Taylor va effectivement rester au Conseil.