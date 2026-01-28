L'Iran menace de bloquer le détroit d'Ormuz

Les jours du régime iranien «sont comptés», affirme le chancelier allemand Friedrich Merz

Le chancelier allemand Friedrich Merz a affirmé mercredi que les jours de régime iraniens étaient «comptés», un mois après le déclenchement d'un mouvement de contestation réprimé dans le sang.

«Je reste convaincu qu'un régime qui ne peut se maintenir au pouvoir qu'en recourant à la violence pure et à la terreur contre sa propre population a ses jours comptés», a-t-il déclaré à Berlin, interrogé par la presse lors d'une conférence commune avec son homologue roumain Ilie Bolojan. «Cela pourrait se compter en semaines», a-t-il ajouté.

Division au sein de l'Union européenne

«Ce régime n'a aucune légitimité pour gouverner» l'Iran, a-t-il déclaré, rejoignant le souhait de l'Italie d'inscrire le Corps des Gardiens de la révolution islamique (CGRI) sur la liste des organisations terroristes de l'Union européenne. Le chef de la diplomatie italienne Antonio Tajani va faire cette proposition jeudi à ses collègues de l'UE.

Friedrich Merz a dit regretter «qu'il y ait encore un ou deux pays de l'Union européenne qui ne soient pas prêts» à ce classement. Cette déclaration intervient juste après que Donald Trump a averti Téhéran que «le temps était compté» avant une attaque, après le refus du pouvoir iranien de négocier sous la menace américaine.

Source: AFP