L’UE sanctionne le ministre iranien de l’Intérieur et des chefs des Gardiens
L'Union européenne annonce le 29 janvier 2026 des sanctions contre le ministre iranien de l'Intérieur, Eskandar Momeni, et plusieurs dirigeants des Gardiens de la révolution, après la répression meurtrière des manifestations en Iran.
Source: AFP
L’Iran menace de bloquer le détroit d’Ormuz et muscle son arsenal
L'Iran a menacé ce jeudi de bloquer le détroit d'Ormuz, un passage clé pour le transport mondial de pétrole. Face à une pression internationale accrue, notamment les menaces d'interventions américaines, Téhéran a affirmé renforcer ses capacités militaires avec 1000 drones et promet une riposte «écrasante» contre toute attaque.
Source: AFP
L'UE pourrait sanctionner les Gardiens de la révolution
L'Union européenne pourrait décider jeudi d'ajouter les Gardiens de la révolution en Iran à la liste des organisations terroristes de l'UE, a indiqué la cheffe de la diplomatie européenne Kaja Kallas.
Source: AFP
Les jours du régime iranien «sont comptés», affirme le chancelier allemand Friedrich Merz
Le chancelier allemand Friedrich Merz a affirmé mercredi que les jours de régime iraniens étaient «comptés», un mois après le déclenchement d'un mouvement de contestation réprimé dans le sang.
«Je reste convaincu qu'un régime qui ne peut se maintenir au pouvoir qu'en recourant à la violence pure et à la terreur contre sa propre population a ses jours comptés», a-t-il déclaré à Berlin, interrogé par la presse lors d'une conférence commune avec son homologue roumain Ilie Bolojan. «Cela pourrait se compter en semaines», a-t-il ajouté.
Division au sein de l'Union européenne
«Ce régime n'a aucune légitimité pour gouverner» l'Iran, a-t-il déclaré, rejoignant le souhait de l'Italie d'inscrire le Corps des Gardiens de la révolution islamique (CGRI) sur la liste des organisations terroristes de l'Union européenne. Le chef de la diplomatie italienne Antonio Tajani va faire cette proposition jeudi à ses collègues de l'UE.
Friedrich Merz a dit regretter «qu'il y ait encore un ou deux pays de l'Union européenne qui ne soient pas prêts» à ce classement. Cette déclaration intervient juste après que Donald Trump a averti Téhéran que «le temps était compté» avant une attaque, après le refus du pouvoir iranien de négocier sous la menace américaine.
Source: AFP
En réponse à Donald Trump, l'Iran affirme qu'il «répondra comme jamais» en cas d'attaque américaine
L'Iran «répondra comme jamais» en cas d'agression américaine, a réagi la mission iranienne à l'ONU sur X mercredi, après que le président américain Donald Trump a affirmé que «le temps était compté» avant une attaque.
«L'Iran se tient prêt pour un dialogue basé sur le respect et les intérêts mutuels – mais s'il on le pousse, il se défendra et répondra comme jamais!», dit le message posté en réaction à une prise de parole de Donald Trump sur Truth Social.
«Espérons que l'Iran acceptera rapidement de 's'asseoir à la table' et de négocier un accord juste et équitable – PAS D'ARMES NUCLEAIRES», a écrit le président américain, menaçant d'une attaque «bien pire» que les frappes américaines en juin dernier contre des sites nucléaires iraniens.
Source: AFP
Trump prévient l'Iran que «le temps est compté» avant une possible attaque américaine
Donald Trump a pressé mercredi l'Iran de conclure un accord sur le nucléaire, affirmant sur sa plateforme Truth Social que «le temps était compté» avant une attaque américaine contre Téhéran.
«Espérons que l'Iran acceptera rapidement de 's'asseoir à la table' et de négocier un accord juste et équitable – PAS D'ARMES NUCLEAIRES», a écrit le président américain, menaçant d'une attaque «bien pire» que les frappes américaines en juin dernier contre des sites nucléaires iraniens.
«Rapidité et violence»
Washington a renforcé sa présence dans le Golfe en y envoyant le porte-avions Abraham Lincoln et son escorte, dont l'armée américaine a annoncé lundi l'arrivée sur place. Evoquant une «armada massive», Donald Trump a affirmé qu'il s'agissait d'«une flotte plus importante (...) que celle envoyée au Venezuela», en référence à l'important dispositif militaire déployé depuis cet été dans les Caraïbes. «Comme dans le cas du Venezuela, elle est prête, disposée et capable d'accomplir rapidement sa mission, avec rapidité et violence si nécessaire», a-t-il ajouté.
Les tensions entre les Etats-Unis et l'Iran sont au plus haut depuis que Téhéran a réprimé dans le sang les manifestations d'ampleur qui se sont tenues au début d'année dans le pays. Les autorités iraniennes avaient signalé qu'un canal de communication avait été ouvert avec Washington, mais le chef de la diplomatie iranienne Abbas Araghchi a estimé mercredi que pour négocier, les Américains allaient devoir «cesser les menaces, les demandes excessives».
Source: AFP
Trump affirme que l'Iran veut négocier, après l'arrivée d'une «armada» dans le Golfe
Donald Trump a affirmé ce mardi que le pouvoir iranien recherchait le dialogue, tout en laissant planer la menace d'une action militaire contre le pays avec le déploiement d'une force navale américaine dans le Golfe.
Dans le même temps, les arrestations continuent mardi en Iran, après les manifestations ayant défié la République islamique début janvier. Au moins 41'880 personnes ont été interpellées, et des milliers de protestataires tués, d'après les derniers chiffres de l'ONG basée aux Etats-Unis Human Rights Activists News Agency (HRANA).
Cette ONG, et d'autres de défense des droits humains, poursuivent leur travail de documentation de la répression, entravé par la coupure générale d'internet imposée depuis le 8 janvier. Le président américain lui souffle le chaud et le froid: lundi, le porte-avions Abraham Lincoln, accompagné de son escorte, est arrivé dans le Golfe.
Donald Trump a prévenu que les Etats-Unis avaient «une grande armada près de l'Iran. Plus grande qu'au Venezuela», en référence à l'opération américaine de capture du chef d'Etat vénézuélien Nicolas Maduro début janvier. Mais a-t-il ajouté, dans cet entretien avec le média américain Axios, «ils veulent passer un accord. Je le sais. Ils ont appelé à de nombreuses reprises. Ils veulent parler».
Source: AFP
Le porte-avions américain Abraham Lincoln est arrivé au Moyen-Orient
Le porte-avions Abraham Lincoln et son escorte sont arrivés au Moyen-Orient, a annoncé lundi l'armée américaine, qui renforce ainsi sa présence dans la région après la répression sanglante de manifestations en Iran.
Donald Trump, qui avait assuré la semaine passée que Washington surveillait de près Téhéran, s'est félicité lundi dans une interview au site Axios que les Etats-Unis aient à présent «une grande armada près de l'Iran», qui selon lui souhaite discuter.
«Ils veulent conclure un accord. Je le sais. Ils ont appelé à plusieurs reprises. Ils veulent parler», a-t-il affirmé à Axios. Le président américain a plusieurs fois menacé de frapper l'Iran en réponse à la répression menée par le pouvoir, mais il avait semblé revenir sur cette menace après avoir assuré que Téhéran avait suspendu des exécutions prévues de manifestants.
Le groupe naval, qui se trouvait jusque-là en mer de Chine méridionale, est «actuellement déployé au Moyen-Orient pour promouvoir la sécurité et la stabilité régionales», a déclaré sur X le Commandement militaire américain pour le Moyen-Orient (Centcom).
Source: AFP
Le SEM suspend les expulsions de ressortissants iraniens
Les ressortissants iraniens ne sont actuellement pas expulsés de Suisse, en raison de la répression brutale par le régime des manifestations en Iran, a indiqué dimanche le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM). La mesure s'applique aussi aux requérants déboutés.
La décision a été prise le 13 janvier, a confirmé un porte-parole du SEM à l'agence de presse Keystone-ATS, reprenant une information diffusée par la radio-télévision publique alémanique SRF. La situation en Iran est incertaine et difficile à évaluer depuis le début des manifestations en décembre, a ajouté le porte-parole.
Les requérants d'asile délinquants ou ceux qui représentent une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse sont toutefois exclus de ce changement de pratique, a encore relevé le porte-parole. «Dans ces cas, l'exécution du renvoi continue d'être examinée».
Source: ATS
Au moins 5000 morts confirmés lors des manifestations en Iran
Une ONG basée aux Etats-Unis a déclaré vendredi avoir confirmé la mort de 5002 personnes au cours du mouvement de contestation qui a secoué l'Iran au début du mois, dont une écrasante majorité de manifestants. Selon Human Rights Activists News Agency (HRANA), 4714 des personnes tuées sont des manifestants, 42 des mineurs, 207 des membres des forces de sécurité et 39 des passants.
L'organisation ajoute être toujours en train d'enquêter sur 9787 possibles autres décès. Le travail de vérification de cette organisation et d'autres est compliqué par la coupure d'internet imposée par les autorités dans le pays depuis le 8 janvier.
HRANA estime par ailleurs qu'au moins 26'852 personnes ont été arrêtées. L'ONG Iran Human Rights (IHR), basée en Norvège, a elle confirmé la mort de 3428 manifestants, disant cependant craindre que le chiffre réel atteigne les 25'000 morts.
Mercredi, les autorités iraniennes ont donné leur premier bilan total, de 3117 morts. Mais selon le pouvoir, la grande majorité (2427) sont des «martyrs» – soit des forces de sécurité ou des passants, et non des «émeutiers» comme sont qualifiés les manifestants.
Source: AFP