Outré, l'Iran dénonce les «gros mensonges» de Donald Trump

L'Iran a qualifié de «gros mensonges» les accusations de Donald Trump sur son programme de missiles, mercredi. Téhéran rejette les affirmations selon lesquelles il développerait des missiles capables d'atteindre les États-Unis.

AFP Agence France-Presse

L'Iran a rejeté mercredi ce qu'il a qualifié de «gros mensonges» américains sur son armement, après que le président américain Donald Trump a affirmé que Téhéran développait des missiles capables de frapper les Etats-Unis.

«Tout ce qu'ils avancent au sujet du programme nucléaire iranien, des missiles balistiques de l'Iran et du nombre de victimes lors des troubles de janvier n'est rien d'autre que la répétition de gros mensonges», a déclaré sur X le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Esmaïl Baghaï.

Esmaïl Baghaï n'a pas précisé exactement à quelles déclarations il répondait, mais quelques heures plus tôt, Trump avait affirmé lors de son discours de politique générale devant le Congrès que l'Iran travaillait à se doter de missiles pouvant atteindre le sol américain.

Dans une interview accordée à la chaîne qatarie Al Jazeera en février, le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, avait déclaré que Téhéran n'avait pas la capacité de frapper les Etats-Unis, mais qu'il attaquerait les bases américaines au Moyen-Orient si Washington menait des frappes contre son pays.

Une répression sanglante

Donald Trump a également réaffirmé que Téhéran ne serait jamais autorisé à fabriquer l'arme nucléaire, accusant les dirigeants iraniens de poursuivre «à l'heure actuelle leurs sinistres ambitions» en la matière.

L'Iran a répété à maintes reprises qu'il ne cherchait pas à se doter de l'arme nucléaire, mais insiste sur son droit à utiliser la technologie nucléaire à des fins civiles. Le président américain a également affirmé que les autorités iraniennes avaient tué 32'000 personnes dans la répression d'une vague inédite de contestation qui a culminé les 8 et 9 janvier.

Les responsables iraniens reconnaissent plus de 3000 morts dans ces manifestations, mais imputent les violences à des «actes terroristes» orchestrés par les Etats-Unis et Israël. L'organisation Human Rights Activists News Agency (HRANA), basée aux Etats-Unis, a recensé plus de 7000 morts, précisant que le bilan réel est probablement bien plus élevé.