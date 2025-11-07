DE
FR

Accusations de Washington
L'Iran aurait essayé d'assassiner l'ambassadrice d'Israël

Les Etats-Unis accusent l'Iran d'avoir planifié l'assassinat de l'ambassadrice d'Israël au Mexique. Le complot, initié en 2024 par la Force Qods, a été déjoué cette année selon un responsable américain anonyme. Aucune preuve détaillée n'a été fournie.
Publié: il y a 25 minutes
Le guide suprême iranien, l’ayatollah Ali Khamenei, le 3 novembre 2025, à Téhéran.
Photo: IMAGO/ZUMA Press Wire
AFP Agence France-Presse

Les Etats-Unis ont accusé vendredi l'Iran d'avoir voulu assassiner l'ambassadrice d'Israël au Mexique, ajoutant que le projet avec été déjoué. «Le complot a été déjoué et ne représente pas actuellement une menace», a déclaré un responsable américain sous le couvert de l'anonymat.

Selon la même source, le «complot» a été initié en 2024 par la Force Qods, branche des opérations extérieures des Gardiens de la Révolution, l'armée idéologique de l'Iran et a été déjoué cette année. «Ce n'est que le dernier épisode d'une longue série d'attaques meurtrières perpétrées par l'Iran visant des diplomates, journalistes, dissidents et toute personne en désaccord avec eux, ce qui devrait vraiment inquiéter tous les pays où il y a une présence iranienne», a ajouté le responsable américain.

Il n'a cependant pas fourni de preuves détaillées, ni expliqué comment le complot avait été déjoué. Les services de renseignement américains avaient déjà annoncé que des agents iraniens avaient cherché des cibles en Amérique latine, où la République islamique s'est alliée avec le président vénézuélien Nicolas Maduro. La mission iranienne à l'ONU, interrogée par l'AFP, s'est refusée à tout commentaire.

Des tensions encore très vives

De son côté, le ministère israélien des Affaires étrangères a remercié Mexico. «Nous remercions les services de sécurité et les forces de l'ordre au Mexique d'avoir déjoué un réseau terroriste dirigé par l'Iran qui cherchait à attaquer l'ambassadrice d'Israël au Mexique», Einat Kranz Neiger, dit un bref communiqué. Le projet serait né après les frappes aériennes imputées à Israël en avril 2024 sur l'annexe consulaire de l'ambassade d'Iran à Damas, en Syrie, provoquant la mort de plusieurs membres du corps des Gardiens de la révolution. L'Iran, soutien de longue date du Hamas palestinien, avait alors juré de riposter et lancé une attaque de missiles et de drones contre Israël.

En juin dernier, Israël a lancé une campagne de bombardements sans précédent contre l'Iran, tuant des hauts gradés et des scientifiques liés au programme nucléaire iranien ainsi que des centaines de civils. L'Iran a riposté avec des missiles et des drones lancés contre Israël. La guerre a duré 12 jours. Sur ordre de Donald Trump, les forces américaines ont bombardé le 22 juin trois importants centres nucléaires dans le centre de l'Iran.

Les services de renseignement israéliens ont accusé par le passé la Force Qods de comploter contre des cibles israéliennes et juives à l'étranger. En 2024, l'Australie a expulsé l'ambassadeur de l'Iran qu'elle accusait d'être impliqué dans deux incendies volontaires – contre une synagogue à Melbourne et un restaurant casher à Sydney. En 1994, un attentat à la bombe dans un bâtiment de Buenos Aires abritant plusieurs associations juives avait causé la mort de 85 personnes. Israël avait alors affirmé que l'attaque avait été perpétrée par le Hezbollah à la demande de Téhéran.

