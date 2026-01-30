Trump fait rouvrir l'espace aérien du Venezuela aux vols commerciaux
Donald Trump a annoncé jeudi avoir demandé la réouverture de l'espace aérien du Venezuela pour les vols commerciaux, presque un mois après le spectaculaire raid américain au cours duquel le président Nicolas Maduro a été fait prisonnier. Le président américain a souhaité dans la matinée que cette réouverture intervienne «d'ici la fin de la journée», a-t-il dit au début d'un conseil des ministres à la Maison Blanche.
«Les citoyens américains vont, dans très peu de temps, être en mesure d'aller au Venezuela et ils y seront en sécurité. (Le pays) est sous un contrôle très ferme», a précisé Donald Trump, indiquant avoir discuté juste avant sa prise de parole avec la présidente vénézuélienne par intérim Delcy Rodriguez.
Environ deux heures plus tard, le régulateur américain de l'aviation (FAA) a indiqué sur son compte X avoir «retiré quatre NOTAM (avertissements aux pilotes, NDLR) concernant la région des Caraïbes, y compris une portant sur le Venezuela». Il a ajouté avoir fait de même pour des mises en garde au sujet des espaces aériens de Curaçao, de San Juan (Porto Rico) et des régions dépendant du centre de gestion des vols de Piarco, à Trinidad et Tobago.
«Ces NOTAM avaient été émises par mesure de précaution et ne sont plus nécessaires», a précisé le régulateur, assurant que la sécurité restait sa «priorité principale». «Nous avons hâte de faciliter la reprise des trajets réguliers entre les Etats-Unis et le Venezuela», a-t-il poursuivi.
Source: AFP
Le Venezuela adopte, sous pression américaine, une loi pétrolière favorable au secteur privé
Le Venezuela a approuvé jeudi, sous la pression des Etats-Unis, une réforme de sa loi sur les hydrocarbures qui doit ouvrir le secteur au privé et réduire les impôts, permettant la signature de contrats plus avantageux pour les entreprises. Adoptée par l'Assemblée nationale, cette réforme, qui va ouvrir la porte à l'investissement étranger, survient moins d'un mois après la spectaculaire intervention militaire américaine qui a conduit à la capture du président Nicolas Maduro, le 3 janvier.
«Aujourd'hui est un jour historique pour notre République, pour notre peuple, pour l'industrie pétrolière vénézuélienne», a lancé le président de l'Assemblée, Jorge Rodriguez, frère de Delcy Rodriguez, la présidente par intérim qui a succédé à Maduro. «L'objectif principal de cette loi est que nous cessions de dire que nous avons les réserves les plus importantes (du monde) pour commencer à dire que nous comptons parmi les principaux producteurs de pétrole de toute cette planète», a-t-il ajouté.
La réforme bouleverse complètement le modèle pétrolier hérité de feu le président Hugo Chavez (1999-2013), d'inspiration socialiste. Donald Trump, qui ne cache pas son intérêt pour les réserves vénézuéliennes, a affirmé qu'il allait contrôler le secteur, qualifiant Delcy Rodriguez de «formidable». Celle-ci a donné au président américain de nombreux gages de bonne volonté et de coopération.
L'exploitation pétrolière était jusqu'ici l'apanage de l'Etat ou d'entreprises mixtes dans lesquelles l'Etat détenait la majorité. La réforme de la loi par le gouvernement d'Hugo Chavez en 2006 a limité l'activité des acteurs privés, imposant une participation majoritaire du public dans toutes les entreprises, fixant des impôts élevés.
Source: AFP
Washington lève plusieurs freins au commerce du pétrole vénézuélien
Le gouvernement américain a annoncé jeudi qu'il suspendait des sanctions pour faciliter le commerce du pétrole vénézuélien. Une annonce faite moins d'un mois après la spectaculaire intervention militaire américaine qui a conduit à la capture du président Nicolas Maduro.
Les transactions opérées par le géant pétrolier public Petroleos de Venezuela (PDVSA), ainsi que celles des sociétés dont il détient au moins 50% des parts, sont désormais «autorisées», affirme le ministère américain des Finances. Des conditions sont fixées pour éviter notamment que le pétrole n'aille en Russie, en Iran, en Corée du Nord, à Cuba ou encore en Chine.
Source: ATS
Sans la nommer, Delcy Rodriguez invite Machado à «rester à Washington»
La présidente par intérim du Venezuela Delcy Rodriguez a demandé aux opposants versés dans «l'extrémisme» de «rester à Washington» dans une allusion à la cheffe de l'opposition et Nobel de la paix Maria Corina Machado, sans toutefois la nommer.
Delcy Rodriguez a prononcé ces avertissements lors d'une cérémonie réunissant quelque 3200 militaires au Fuerte Tiuna, enclave militaire dans Caracas où a été capturé le président Nicolas Maduro le 3 janvier par l'armée américaine, au cours de laquelle ceux-ci lui on juré loyauté.
«Que viennent tous ceux qui aiment véritablement le Venezuela, mais que ceux qui cherchent à perpétuer les dommages et l'agression contre le peuple vénézuélien restent à Washington!», a-t-elle lancé, fustigeant l'«extrémisme». «Ils n'entreront pas ici pour nuire à la paix et à la tranquillité de la République: il y aura la loi et il y aura la justice», a-t-elle menacé. «Nous sommes disposés à l'entente, nous sommes disposés au dialogue, mais nous ne sommes pas disposés à une autre agression», a-t-elle encore dit.
Maria Corina Machado a soutenu l'intervention qui a conduit à la capture de Nicolas Maduro par l'armée américaine le 3 janvier. Mercredi, elle a rencontré le chef de la diplomatie américaine Marco Rubio à Washington, disant ensuite aux journalistes: «Je pense que personne n'a confiance en Delcy Rodriguez.»
Source: AFP
Militaires et policiers jurent loyauté à la présidente par intérim lors d'une cérémonie
Militaires et policiers vénézuéliens ont juré «loyauté et soumission absolue» à la présidente par intérim Delcy Rodriguez, mercredi lors d'une cérémonie au Fuerte Tiuna, enclave militaire dans Caracas où a été capturé le président Nicolas Maduro le 3 janvier par l'armée américaine.
«Nous jurons loyauté et soumission absolue», a déclaré le ministre de la Défense, Vladimir Padrino Lopez, qui a remis à Delcy Rodriguez le bâton symbolisant le commandement en chef des armées ainsi que l'épée de Simon Bolivar, héros de l'indépendance vénézuélienne.
Le puissant ministre de l'Intérieur Diosdado Cabello a également exprimé sa loyauté à Rodriguez au nom de la police, déclarant: «Notre loyauté envers la Constitution nationale et sa présidente par intérim est absolue, car nous comprenons que défendre son action, c'est défendre la continuité du gouvernement et l'intégrité du peuple vénézuélien (...) Sous son commandement, nous garantirons avec efficacité l'ordre intérieur et la protection du peuple».
Cette cérémonie en grande pompe avec 3200 soldats en tenue de parade survient un peu plus de trois semaines après les bombardements sur le Venezuela et la capture de Maduro. L'armée avait déjà affirmé son soutien à Delcy Rodriguez dès le 4 janvier.
Source: AFP
Washigton commence à débloquer des fonds vénézuéliens
Les Etats-Unis ont commencé à débloquer des fonds vénézuéliens jusqu'ici gelés par des sanctions, a affirmé mardi la présidente par intérim du Venezuela, Delcy Rodriguez, signal supplémentaire d'un rapprochement entre Caracas et Washington.
Le président américain Donald Trump a imposé en 2019, durant son premier mandat, une batterie de sanctions contre le Venezuela alors dirigé par Nicolas Maduro, dont un embargo pétrolier, en réaction à une première réélection contestée du président socialiste. Maduro avait estimé en 2022 que les fonds bloqués par les sanctions internationales s'élevaient à environ 30 milliards de dollars.
«Nous sommes en train de débloquer des ressources du Venezuela, qui appartiennent au peuple vénézuélien», a assuré Delcy Rodriguez lors d'une allocution à la télévision d'Etat mardi. «Cela nous permettra d'investir des ressources importantes dans l'équipement des hôpitaux, du matériel que nous achetons aux Etats-Unis et dans d'autres pays», a-t-elle ajouté, sans préciser le montant des fonds débloqués.
Delcy Rodriguez a été investie cheffe de l'Etat par intérim le 5 janvier, deux jours après la capture de Nicolas Maduro par les Etats-Unis lors d'une opération militaire spectaculaire à Caracas. Elle a depuis offert des gages de coopération à Washington.
Source: AFP
La présidente vénézuélienne nomme de nouveaux commandants militaires après la chute de Maduro
La présidente par intérim du Venezuela, Delcy Rodriguez, a nommé de nouveaux commandants militaires après la capture par les Etats-Unis du président Nicolas Maduro, a annoncé mercredi un haut responsable de l'armée sur son compte Telegram.
Douze officiers supérieurs ont été nommés à la tête de régions militaires, a indiqué ce responsable. Après la chute de Nicolas Maduro, Delcy Rodriguez avait déjà nommé un ancien chef des services de renseignements (Sebin) à la tête de la garde présidentielle et du contre-espionnage.
Source: AFP
La présidente du Venezuela dit aborder «sans crainte» le dialogue avec les Etats-Unis
La présidente par intérim du Venezuela, Delcy Rodríguez, a déclaré mercredi qu'elle entamait un processus de dialogue avec les Etats-Unis «sans aucune crainte» alors que la Maison Blanche a annoncé vouloir l'inviter à une date restant à définir.
«Nous sommes dans un processus de dialogue, de travail avec les Etats-Unis, sans aucune crainte, pour affronter les divergences, les difficultés, les plus sensibles et les moins sensibles, pour les aborder par la voie de la diplomatie», a indiqué, lors d'une réunion avec des gouverneurs et des maires, Delcy Rodriguez, investie présidente le 5 janvier, deux jours après la capture du président Nicolas Maduro au coeur de Caracas par l'armée américaine.
Source: AFP
Quarante-sept militaires vénézuéliens tués lors de l'opération américaine
Au moins 47 militaires vénézuéliens ont été tués lors de l'opération militaire des Etats-Unis qui a conduit à la capture du président Nicolas Maduro le 3 janvier, a annoncé vendredi le ministre de la Défense Vladimir Padrino Lopez. Le ministre de l'Intérieur avait annoncé un bilan de 100 morts la semaine dernière, alors que les autorités cubaines avaient indiqué que 32 Cubains du dispositif chargé de la protection de Maduro avaient été tués.
Vendredi, le général Padrino a lui fait part d'un bilan de «83 décès et plus de 112 blessés» dont «47 hommes et femmes de la Force armée nationale bolivarienne». «Neuf femmes (militaires) ont donné leur vie», a-t-il précisé lors d'une messe en hommage aux victimes.
«Qu'ont fait nos hommes et nos femmes de notre Force armée nationale bolivarienne face à l'agression militaire? Donner leur vie. Ils ont été à la hauteur de l'histoire, de la patrie», a lancé le général Padrino, ministre de la Défense depuis 2014.
Source: AFP
Maria Machado offre la médaille de son prix Nobel à Trump
L'opposante vénézuelienne Maria Corina Machado a dit avoir «offert» à Donald Trump la médaille de son prix Nobel de la paix lors de leur rencontre à la Maison Blanche jeudi. «J'ai offert au président des Etats-Unis la médaille du prix Nobel de la paix», a-t-elle déclaré à des journalistes au Capitole, siège du Congrès américain.
Interrogée pour savoir si le président américain avait gardé la médaille, elle n'a pas répondu. De son côté Donald Trump a salué jeudi le «geste magnifique» de l'opposante vénézuélienne Maria Corina Machado. «Maria m'a remis son prix Nobel de la paix pour le travail que j'ai accompli. Quel magnifique geste de respect mutuel. Merci Maria!», a écrit le président américain sur sa plateforme Truth Social.
Pour expliquer son geste, Maria Corina Machado a fait une comparaison avec le marquis de Lafayette, l'officier français qui a aidé les Etats-Unis pendant la guerre d'indépendance contre la Grande-Bretagne, en disant qu'il avait remis une médaille à l'effigie du premier président américain, George Washington, à Simon Bolivar.
Le Vénézuélien a mené avec succès une série de luttes pour l'indépendance contre l'Espagne. «200 ans plus tard, le peuple de Bolivar rend à l'héritier de Washington une médaille, en l'occurrence celle du prix Nobel de la paix, en reconnaissance de son engagement unique en faveur de notre liberté», a-t-elle affirmé. Le président américain a jusqu'à présent écarté l'opposante de sa stratégie au Venezuela.
Source: AFP
La présidente par intérim évoque une «réforme partielle» de la loi sur le pétrole
La présidente par intérim du Venezuela, Delcy Rodriguez, a évoqué jeudi dans un discours devant l'Assemblée nationale, une «réforme partielle» de la loi sur le pétrole moins de deux semaines après l'intervention américaine qui a conduit à la capture du président Nicolas Maduro.
Delcy Rodriguez n'a pas donné d'indications précises sur le texte de loi dans son discours sur l'état de Nation, mais a brandi un dossier rouge devant les élus, tout en déclarant: «Je demande à cet organe législatif d'approuver cette réforme partielle.»
Le secteur pétrolier du pays, qui dispose des plus grandes réserves de la planète, est en mauvais état et nécessite d'immenses investissements, tant pour rénover les infrastructures existantes que pour exploiter de nouveaux gisements.
Source: AFP