Trump fait rouvrir l'espace aérien du Venezuela aux vols commerciaux

Donald Trump a annoncé jeudi avoir demandé la réouverture de l'espace aérien du Venezuela pour les vols commerciaux, presque un mois après le spectaculaire raid américain au cours duquel le président Nicolas Maduro a été fait prisonnier. Le président américain a souhaité dans la matinée que cette réouverture intervienne «d'ici la fin de la journée», a-t-il dit au début d'un conseil des ministres à la Maison Blanche.

«Les citoyens américains vont, dans très peu de temps, être en mesure d'aller au Venezuela et ils y seront en sécurité. (Le pays) est sous un contrôle très ferme», a précisé Donald Trump, indiquant avoir discuté juste avant sa prise de parole avec la présidente vénézuélienne par intérim Delcy Rodriguez.

Environ deux heures plus tard, le régulateur américain de l'aviation (FAA) a indiqué sur son compte X avoir «retiré quatre NOTAM (avertissements aux pilotes, NDLR) concernant la région des Caraïbes, y compris une portant sur le Venezuela». Il a ajouté avoir fait de même pour des mises en garde au sujet des espaces aériens de Curaçao, de San Juan (Porto Rico) et des régions dépendant du centre de gestion des vols de Piarco, à Trinidad et Tobago.

«Ces NOTAM avaient été émises par mesure de précaution et ne sont plus nécessaires», a précisé le régulateur, assurant que la sécurité restait sa «priorité principale». «Nous avons hâte de faciliter la reprise des trajets réguliers entre les Etats-Unis et le Venezuela», a-t-il poursuivi.

Source: AFP